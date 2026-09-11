6 ఏళ్లకే బ్లాక్ బెల్ట్, 70కి పైగా గోల్డ్ మెడల్స్ - అద్భుత ప్రతిభతో దూసుకెళ్తున్న దామినీ సుధ
యువతి దామినీ సుధ చెస్, భగవద్గీత శ్లోకాలు, పద్య రచన వంటి వివిధ కళా రంగాల్లో రాణిస్తోంది. ఓవైపు చదువు, మరోవైపు జాతీయ, అంతర్జాతీయ పోటీల్లో 70కి పైగా పసిడి పతకాలు సొంతం చేసుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 3:33 PM IST
Youngest Female Karate Black Belt YUVA Story : మూడు ఏళ్లకే మార్షల్ ఆర్ట్స్లో శిక్షణ. 6 ఏళ్లకి బ్లాక్ బెల్ట్. ఈ ఘనత సాధించిన అతిపిన్న వయస్కురాలిగా రికార్డు సృష్టించింది ఆ యువతి. అంతేకాదు చెస్, భగవద్గీత శ్లోకాలు, పద్య రచన వంటి వివిధ కళా రంగాల్లో రాణిస్తోంది. ఓవైపు చదువు, మరోవైపు జాతీయ, అంతర్జాతీయ పోటీల్లో 70కి పైగా పసిడి పతకాలు సొంతం చేసుకుంది. కరాటే జడ్జి పరీక్షలో విజయం సాధించి విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇస్తున్న యువ క్రీడాకారిణి కథనం మీ కోసం.
ప్రస్తుత సమాజంలో మహిళలకు ఏ వైపు నుంచి ఆపద ఎదురవుతుందో చెప్పలేని పరిస్థితి. మహిళలు తమను తాము శారీరకంగా, మానసికంగా మార్చుకోవాలి. అదే ఆలోచనతో ముందడుగు వేసింది ఈ యువతి. ఆరేళ్ల వయసులో కరాటేలో బ్లాక్బెల్ట్ సాధించిన యంగెస్ట్ ఫిమేల్ కరాటే కిడ్ ఇన్ ఇండియాగా ఇండియా బుక్ రికార్డ్స్లో చోటు దక్కించుకుంది. జాతీయ స్థాయి కరాటే పోటీల్లో 70, అంతర్జాతీయ పోటీల్లో 6 పసిడి పతకాలు సాధించింది. కరాటేతో పాటు చెస్, భగవద్గీత వంటి వాటిలో రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో 600 వరకు అవార్డులు, సర్టిఫికెట్స్ దక్కించుకుంది.
అప్పటినుంచే కరాటేలో శిక్షణ : ఏలూరు నగరానికి చెందిన రఘు, అరుణ దంపతుల కుమార్తె దామినీ సుధ. చిన్న వయసులోనే మార్షల్ ఆర్ట్స్పై మక్కువ ఎక్కువ. ప్రస్తుతం ఏలూరులోని సీహెచ్ ఎస్డీ సెయింట్ థెరసెస్ కాలేజీలో డిగ్రీ మూడో ఏడాదితో పాటు డ్యూయల్ డిగ్రీ, ఇగ్నో యూనివర్సిటీలో బీఎస్సీ ఆంథ్రోపాలజీ చదువుతోంది. 3 ఏళ్ల వయసు నుంచే కరాటేలో శిక్షణ తీసుకోవడం ప్రారంభించింది. అందులో బ్లాక్ బెల్డ్ సాధించడంతో పాటు ఇప్పటివరకు 100 కరాటే పోటీల్లో అనేక పతకాలు సాధించింది.
2022లో ఆలిండియా కియో నిర్వహించిన కరాటే జడ్జి పరీక్షలో విజయం సాధించిన దామినీ సుధ, అటు చదువుకుంటూనే ఇటు కరాటేపై ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇస్తోంది. దామినీ సుధా వద్ద తర్ఫీదు పొందుతున్న విద్యార్థులు రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో 200కు పైగా టోర్నమెంట్లలో సత్తా చాటి స్వర్ణ, కాంస్య పతకాలు సొంతం చేసుకున్నారు.
"నేను మూడున్నరేళ్ల నుంచి కరాటే నేర్చుకుంటున్నాను. మా కోచ్ పేరు హన్షి ఇబ్రహిం బేగ్. ఆరేళ్లప్పుడు నాకు బ్లాక్ బెల్ట్ వచ్చింది. యంగెస్ట్ ఫీమేల్ కరాటే కిడ్ ఇన్ ఇండియా అని ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వాళ్లు రికగ్నైజ్ చేశారు. నేను 2022 లో ఆల్ ఇండియా కియో వాళ్లు కండక్ట్ చేసిన జడ్జ్ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయ్యాను. అప్పటి నుండి నేను క్లాసెస్ చెప్తున్నాను. నా స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్ 200 ప్లస్ అచీవ్మెంట్స్ని రీచ్ అయ్యారు. నా పర్సనల్గా 100 ప్లస్ టోర్నమెంట్స్కి వెళ్లాను. 70 నేషనల్స్, అలానే సిక్స్ టైమ్స్ ఇంటర్నేషనల్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ నేను. స్కూల్ గేమ్స్ స్టేట్ లెవెల్ విన్నర్, నేషనల్ ప్లేయర్, అలానే యూనివర్సిటీ గేమ్స్లో కూడా నేను నేషనల్ ప్లేయర్." -దామినీ సుధ, కరాటే క్రీడాకారిణి
వివిధ రంగాల్లో ప్రతిభ : ఓ వైపు చదువులో రాణిస్తూనే కరాటేతో పాటు దేశభక్తి గీతాలు, భగవద్గీత శ్రోకాలు, పద్య రచన, వ్యాస రచన, కథా రచన, ఏక పాత్రాభినయం. చెస్ వంటి వివిధ రంగాల్లో ప్రతిభ చాటుతోంది దామినీ సుధా. దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడ ఏ పోటీలు జరిగినా పాల్గొంటూ 100కు పైగా పురస్కారాలు, ప్రశంసా పత్రాలు దక్కించుకుంది.
చదువుతో పాటు అన్ని రంగాల్లోనూ రాణించాలనే ఉద్దేశంతోనే కుమార్తెను బాల్యం నుంచే కళల వైపు ప్రోత్సహించినట్లు చెబుతున్నారు దామిని సుధా తల్లి అరుణ. అందుకు తగ్గట్టుగానే కరాటే శిక్షణ, చదువు రెండింటినీ సమన్వయం చేసుకుంటూ సత్తా చాటుతోందని అంటున్నారు. కుమార్తె చిన్నవయసులోనే అనేక అవార్డులు, పతకాలు సాధించడం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చదువులో రాణిస్తూనే వందలాది పతకాలు సాధించిన ఈ యువతేజం, ఆత్మరక్షణకు మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్పిస్తూ ఐఏఎస్ కావాలన్న లక్ష్యం దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.
"తనకు మూడున్నరేళ్లు ఉన్నప్పటి నుంచి కరాటే స్టార్ట్ చేసింది. తన కరాటే జర్నీ 16 ఇయర్స్ నుంచి ఉంది. తను చెప్పినట్టు ఇంటర్నేషనల్స్ విన్ అయింది, ఇప్పుడు కోచ్గా కూడా రాణిస్తుంది. ఆడపిల్లల్ని తను బాగా ట్రైన్ చేస్తుంది. ఒక మహిళకు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్తో పాటు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉండాలి అని దామిని చెప్తూ ఉంటుందండి. తను చదువుకుంటూ ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటుంది. తను చదువుతున్న కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్లు తనకి ఈ విషయంలో చాలా హెల్ప్ గా ఉంటున్నారు." -అరుణ, దామినీ సుధ తల్లి
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