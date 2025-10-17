నోటి చర్మంతో మూత్రనాళానికి చికిత్స - ఏఐఎన్యూలో అరుదైన శస్త్రచికిత్స
పాడైన మూత్రనాళాన్ని నోటి చర్మంతో పునర్నిర్మించిన వైద్యులు - దెబ్బతిన్న మూత్రనాళానికి విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స - అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేసి నేపాల్ యువకుడి ప్రాణం కాపాడిన ఏఐఎన్యూ వైద్యులు
Published : October 17, 2025 at 8:23 PM IST
AINU Hyderabad : సంక్లిష్టమైన యూరాలజీ శస్త్రచికిత్సలు చేయడంలో పేరుగాంచిన ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ అండ్ యూరాలజీ వైద్యులు ఓ వ్యక్తికి పాడైన మూత్రనాళాన్ని అతడి నోటి చర్మంతో పునర్నిర్మించి విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స చేశారు. తీవ్రమైన యూరాలజీ సమస్యలున్న యువతకు అత్యాధునిక మినిమల్లీ ఇన్వేజివ్, పునర్నిర్మాణ శస్త్రచికిత్సలు చేయడంలో ఆస్పత్రి నిబద్ధతను ఈ విజయం మరోసారి చాటిచెప్పింది.
కిడ్నీల నుంచి మూత్రకోశానికి మూత్రాన్ని తీసుకెళ్లే మూత్రనాళాలు చాలా సన్నగా ఉంటాయి. అవి దెబ్బతింటే మరమ్మతులు చేయడం, పునర్నిర్మించడం చాలా కష్టం అవుతుంది. అయితే నోట్లో ఉండే చర్మం (బకల్ మ్యుకోసా) పొరను ఉపయోగించి మూత్రనాళాన్ని పునర్నిర్మించి ఓ నేపాలీ యువకుడిని ఏఐఎన్యూ వైద్యులు కాపాడారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను నగరంలోని ప్రధాన ఆస్పత్రులలో ఒకటైన ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ అండ్ యూరాలజీ (ఏఐఎన్యూ) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, చీఫ్ కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్, రోబోటిక్ సర్జన్ డాక్టర్ సి.మల్లికార్జున తెలిపారు.
నోటి చర్మంతో మూత్రనాళం : ఓ నేపాలి వ్యక్తికి చిన్నతనంలో కిడ్నీ సమస్య రావడంతో ఒకటి చిన్నగా అయిపోయింది. ఇటీవల ఆ కిడ్నీ నుంచి వెళ్లే మూత్రనాళం పైభాగంలో రాళ్లు ఏర్పడడంతో చికిత్స కోసం ఓ ఆసుపత్రికి వెళ్లారు. అక్కడ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేసి రాళ్లు తొలగించారు. కాగా దురదృష్టవశాత్తు అతని మూత్రనాళం దెబ్బతింది. దీంతో మూత్రనాళం మరింత సన్నగా అయిపోయింది. దీంతో రోగికి అనేక సమస్యలు తలెత్తడంతో ఏఐఎన్యూకు పంపారు. ఇక్కడి వైద్యులు అతనిని పరీక్షించి నోటి చర్మంతో మూత్రనాళాన్ని పునర్నిర్మించారు. దీనిని దెబ్బతిన్న మూత్రనాళానికి అతికించారు. ఇదంతా చాలా సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియ.
పూర్తిగా కొత్త విధానం : యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్లు చాలావరకు లైంగికంగా వ్యాపిస్తాయి. దానివల్ల మూత్రమార్గం (యూరేత్రా) కొంత దెబ్బతింటుంది. దాన్ని సరిచేయడానికి నోటి చర్మం పొరను ఉపయోగించేవారు. ఇదే విధానాన్ని ఉపయోగించి మూత్రనాళం పునర్నిర్మాణం చేశారు. ఇలా చేయడం పూర్తిగా కొత్త విధానం. దీనంతటినీ సాధారణంగా ఓపెన్ పద్ధతిలో చేస్తారు. అయితే వీరు లాప్రోస్కోపిక్ లేదా రోబోటిక్ పద్ధతుల్లో చేస్తున్నారు. మూత్రనాళాలు కిడ్నీల నుంచి మూత్రాన్ని మూత్రకోశానికి (బ్లాడర్కు) తీసుకువెళ్తాయి. మూత్రమార్గం అనేది మూత్రకోశం నుంచి శరీరం బయటకు మూత్రాన్ని తీసుకెళ్తుంది.
"లేజర్ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత కిడ్నీల్లో రాళ్ల తొలగింపు ప్రక్రియ చాలా సులభంగా మారింది. చాలామంది వైద్యులు రోగులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలని దీనినే సూచిస్తారు. అయితే, లేజర్ను వాడే క్రమంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు కూడా తప్పనిసరిగా పాటించాలి. మూత్రనాళాలకు పునర్నిర్మాణం చేయడం సవాలుతో కూడుకున్న పని. ఇప్పుడు నోటి చర్మం పొర ఉపయోగంతో దీన్ని కూడా అధిగమించగలుగుతున్నాం" - డాక్టర్.మల్లికార్జున
యూరలాజికల్ శస్త్రచికిత్సలలో అగ్రగామి : ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ అండ్ యూరాలజీ (ఏఐఎన్యూ) అనేది యూరాలజీ, నెఫ్రాలజీ విభాగాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టిపెట్టిన ఆసుపత్రి. భారత్లో యూరలాజికల్ శస్త్రచికిత్సలలో అగ్రగామి అయిన ఏఐఎన్యూ ఇప్పటివరకు 5 లక్షల మందికి పైగా రోగులకు చికిత్సలు అందించి, 1400కు పైగా రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్సలు చేసింది.
