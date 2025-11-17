ETV Bharat / state

నిండా మునుగుతున్న మొక్కజొన్న రైతులు - ఎకరాకు రూ.14 వేల నష్టం!

భారీ వర్షాలతో దెబ్బతిన్న మొక్కజొన్న పంట - క్వింటాలుకు రూ.700 దాకా తగ్గిన ధరలు - కొనుగోళ్లు ప్రారంభించని మార్క్‌ఫెడ్‌

Heavy Rains Damage Corn Across Andhra Pradesh
Heavy Rains Damage Corn Across Andhra Pradesh (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 10:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Heavy Rains Damage Corn Crops in Andhra Pradesh : మొక్కజొన్న రైతులు నష్టాలపాలవుతున్నారు. క్వింటాలు రూ.2,400 వరకు కొన్న వ్యాపారులు ఉన్నట్లుండి ధరల్లో కోత పెట్టారు. క్వింటాలుకు రూ.1,400 నుంచి రూ.1,700 ఇస్తున్నారు. మద్దతు ధర రూ.2,400 కంటే క్వింటాలుకు రూ.700 దాకా తగ్గడంతో అన్నదాతలు భారీగా నష్టపోతున్నారు. మార్క్‌ఫెడ్‌ ద్వారా కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయలేదు. ఆర్థికశాఖ నుంచి అనుమతి రాకపోవడమే దీనికి కారణం. వ్యాపారులేమో రోజురోజుకూ ధరల్ని తగ్గించేస్తున్నారు.

దిగుబడికి దెబ్బ: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఖరీఫ్‌లో 4.52 లక్షల ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న సాగైంది. అత్యధికంగా ఉమ్మడి అనంతపురం, కర్నూలు, విజయనగరం జిల్లాల్లో సాగు చేశారు. అక్టోబరులో భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులతో కోత దశలోని పంట దెబ్బతింది. చాలాచోట్ల పైరు నేలవాలింది. ఆరబెట్టిన మొక్కజొన్నలోకి నీరు చేరి మొలకలొచ్చాయి. ఎకరాకు 15 నుంచి 20 క్వింటాళ్ల దిగుబడే లభిస్తోంది. సగటు దిగుబడితో పోలిస్తే 10 క్వింటాళ్లకుపైగా తగ్గింది. దీనికి తోడు వ్యాపారులు ధరలు తగ్గించారు. అనంతపురం జిల్లాలో సగటున రూ.1,600 దక్కుతోంది. శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో మొక్కజొన్న నాణ్యంగా ఉంటే రూ.1,900 వరకు ఇస్తున్నారు. కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో రూ.1,700 లభిస్తోంది. అంటే క్వింటాల్‌కు రూ.700 చొప్పున ఎకరాకు రూ.14 వేలు నష్టమొస్తోంది.

నీరుగారిన రైతన్నల ఆశలు: మొక్కజొన్న సాగుకు ఎకరాకు రూ.35 వేల నుంచి రూ.50 వేల ఖర్చవుతోంది. దిగుబడిని ప్రస్తుత ధరలకు అమ్మితే పెట్టుబడులూ రావు. రాష్ట్రంలో కోళ్ల దాణాతోపాటు ఇథనాల్‌ తయారీకి మొక్కజొన్న వినియోగం పెరిగింది. డిమాండు అధికంగా ఉండటంతో నాలుగైదేళ్లుగా ఖరీఫ్, రబీల్లో ఏటికేడూ సాగు పెరుగుతోంది. ధరలూ బాగానే దక్కాయి. ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది.

ఆర్థిక శాఖలో జాప్యం: సరైన సమయంలో విత్తనం, ఎరువులు, పంట కొనుగోలు జరిగితేనే రైతులకు ప్రయోజనం. సంబంధిత శాఖలు లేఖలు రాస్తున్నా ఆర్థికశాఖ మాత్రం వాటిని నెలల తరబడి పెండింగ్‌లో పెట్టి సతాయిస్తోంది. రాయితీపై విత్తన శనగ పంపిణీకి మీనమేషాలు లెక్కించింది. రబీ మొదలయ్యాక అనుమతులిచ్చింది. మొక్కజొన్న విషయంలోనూ అలవిమాలిన జాప్యం చేస్తోంది. పంటను కొనాలని విజయనగరం జిల్లా అధికారులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మూడు దఫాలుగా లేఖలు రాశారు. కొనుగోలుకు అనుమతి కోరుతూ నెలన్నర కిందటే మార్క్‌ఫెడ్‌ నుంచి ప్రభుత్వానికి లేఖలు పంపినా ఇప్పటికీ తేల్చలేదు. ఆర్థికశాఖ వద్ద దస్త్రం అలాగే పడి ఉంది.

కోతకు అదనంగా రూ.3,500 ఖర్చు: ఎకరాకు రూ.15 వేల చొప్పున కౌలుకు తీసుకుని మూడెకరాల్లో మొక్కజొన్న సాగు చేసినట్లు నంద్యాల జిల్లా పడకండ్లకు చెందిన వెంకటేశ్వర్లు తెలిపారు. తుపాను ప్రభావంతో కోత ఆలస్యమైందని ఆయన వివరిస్తున్నారు. తడవడంతో కోతకే అదనంగా ఎకరాకు రూ.3,500 వరకు ఖర్చయిందని వివరిస్తున్నారు. పెట్టుబడి కూడా వచ్చేలా లేదని, మరో మూడెకరాల్లో పంట వేసినా మొలకే రాలేదని ఆయన ఆవేదన చెందుతున్నారు.

ప్రభుత్వం కొంటేనే పెట్టుబడైనా వస్తుంది: పదెకరాల్లో మొక్కజొన్న వేసిన ఆళ్లగడ్డకు చెందిన బ్రహ్మానందరెడ్డి తెలుపుతున్నారు. ఎకరాకు రూ.35 వేల పెట్టుబడి అయిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. వానలకు పంట దెబ్బతిందని, యంత్రంతో కోతకు గంటకు రూ.3 వేలు అయిందని ఆయన వివరించారు. ఎకరాకు 30 క్వింటాళ్ల దిగుబడి రావాల్సి ఉంటే 15 క్వింటాళ్లే వచ్చిందని అన్నారు. ఎకరాకు రూ.10 వేల చొప్పున నష్టం వస్తుంద, ప్రభుత్వం మద్దతు ధరకు కొంటే పెట్టుబడి అయినా దక్కుతుందన్నారు.

కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు: 13 ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న సాగు చేశామని అనంతపురం జిల్లా కణేకల్‌ మండలం యర్రగుంటకు చెందిన లక్ష్మయ్య తెలిపారు. క్వింటాల్‌ రూ.1,700 అడుగుతున్నారని, మద్దతు ధర కంటే క్వింటాల్‌కు రూ.700 తక్కువ అని ఆవేదన చెందుతున్నారు. ఎకరాకు 20 క్వింటాళ్లు వచ్చాయని, అంటే రూ.14 వేలు నష్టపోవాల్సిందేనిని నిరాశ వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం త్వరగా కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు.

ఉత్తరాంధ్ర, కోనసీమ జిల్లాలపై తుపాను ప్రభావం - పంట నష్టం వాటిల్లిందని రైతుల ఆవేదన

మొంథా ధాటికి నేలకొరిగిన పంటలు - అన్నదాతల ఆవేదన

TAGGED:

DAMAGE FOR CORN CROPS
HEAVY RAINS EFFECT IN AP
MONTHA EFFECT ON CROPS
AP FARMERS PROBLEMS
CORN CROP DAMAGED DUE TO RAINS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

గ్లోబ్​ట్రాటర్ ఈవెంట్​ : వాళ్లకు నో ఎంట్రీ- రాజమౌళి స్పెషల్ వీడియో

'ఆంధ్ర నుంచి అంతర్జాతీయ స్టేజ్​ దాకా'- శ్రీ చరణి జర్నీ ఇదే

పిల్లలు దేనికి బాధపడుతున్నారో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే​ బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

మన్మథుని భస్మం నుంచి పుట్టిన రాక్షసుడు! అతడిని అంతం చేసిన ఆ శక్తి ఎవరో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.