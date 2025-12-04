'డల్లాస్' పేరుతో దోచేశారు - ఈకామర్స్ డెలివరీ ఫ్రాంఛైజీ ఇస్తామని మోసం
ఈ కామర్స్ డెలివరీ ఫ్రాంఛైజీల పేరుతో మోసం - రాష్ట్రంలో సుమారు రూ.2.5కోట్ల మోసం - బాధితుల ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన సీఐడీ
Published : December 4, 2025 at 3:24 PM IST
Dallas E-Com Infotech Private Limited Company Frauds : ఉద్యోగాలు ఇస్తామంటూ ఓ కంపెనీ లక్షలు దోచుకొని, నిరుద్యోగ యువతను మోసం చేసిన వైనం మరవక ముందే అలాంటి మరో కథనం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ కామర్స్ డెలివరీ కంపెనీ ఫ్రాంఛైజీల పేరుతో మరో కొత్త మోసం జరిగింది.
కంపెనీ పేరుతో మోసాలు : 'డల్లాస్ ఈ కామ్ ఇన్ఫోటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ' పేరుతో హైదరాబాద్, వరంగల్, కరీంనగర్, మహబూబ్నగర్, సిద్దిపేట, జనగామ, సంగారెడ్డి మొదలగు ప్రాంతాల్లో 30 మందికి పైగా ఫ్రాంఛైంజీలు ఇస్తామంటూ ఓ ముఠా సుమారుగా రూ.2.5 కోట్లు కొట్టేసింది. హనుమకొండ జిల్లా హసన్పర్తికి చెందిన గణేశ్తో పాటు మరికొంత మంది బాధితులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులపై సీఐడీ కేసు దర్యాప్తును ప్రారంభించారు.
కథనంలోకి వెళ్తే : ఈ కామ్ ఫ్రాంఛైజీ కోసం గత ఏడాది మే నెలలో గణేశ్ దరఖాస్తు చేశారు. నవీ ముంబయి నుంచి అక్షయ్, సంగీత, ప్రియాంకశర్మలు ఆయనకు ఫోన్ చేసి, ముంబయికి రావాలని ఆహ్వానించారు. దీంతో గణేశ్ జూన్ 12న ముంబయి వెళ్లారు. హనుమకొండ, వరంగల్లో 8 పిన్కోడ్ల పరిధిలో వ్యాపారం చేయడానికి రూ. 3.5 లక్షలు కట్టాలని వారు చెప్పారు. దాంతో గణేశ్ ఆ సొమ్ము చెల్లించారు. కొద్ది రోజులకు తర్వాత హనుమకొండలో జోనల్ ఫ్రాంఛైజీ కూడా మీరే ఏర్పాటు చేయాలని, ప్రతి నెలా కొంత ప్రతిఫలం ఇస్తామని నిందితులు ఆఫర్ చేశారు. అందుకు కొంత డబ్బు చెల్లించాలని చెప్పారు. దానికి గణేశ్ మరో రూ.9 లక్షలు వారికి కట్టారు.
హనుమకొండలో కార్యాలయం తెరిచారు. అందులో కంపెనీ ఆరుగురు ఉద్యోగుల్ని నియమించింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి వరకు గణేశ్కు కొంతమేరకే సొమ్ము చెల్లిస్తూ నెట్టుకొచ్చారు. ఆ మోసగాళ్లు మార్చి 17న ఎలాంటి సమాచారాన్ని చెప్పకుండానే జోనల్ కార్యాలయాన్ని మూసేశారు. దీంతో ఆయన దిల్లీలోని ప్రధాన కార్యాలయానికి వెళ్లారు. అప్పటికే కంపెనీని మూసేసినట్లు తేలింది. తర్వాత పలుమార్లు ఫోన్లో సంప్రదించారు. నగదును తిరిగి ఇస్తామని చెబుతూ వచ్చిన కంపెనీ ప్రతినిధులు, కొన్నాళ్లకు స్పందించడం మానేశారు. బాధితుల ఫిర్యాదుతో 17 మంది కంపెనీ ప్రతినిధులపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
గతంలో కూడా బోర్డు తిప్పేసి ఉండవచ్చు : దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు సుమారు రెండు వేల మందిని ఈ ముఠా మోసం చేసి రూ. వందల కోట్లు కాజేసి ఉంటుందని దర్యాప్తు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. రవిచౌదరి, అరుణ్కుమార్ దాస్, వి.ఎస్.శివరాం సింగ్ దీనికి సూత్రధారులని తేలింది. అంతేకాకుండా గతంలో కూడా ఈ ముఠా మరికొన్ని ఈ-కామర్స్ కంపెనీలను ఏర్పాటు చేసి బోర్డు తిప్పేసి ఉంటుందనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
రూ.1.5 లక్షల నుంచి రూ.32.5 లక్షల వరకు వసూళ్లు : బాధితుల నుంచి ఫ్రాంఛైజీల కోసం రూ.1.5 లక్షల నుంచి రూ.32.5 లక్షల వరకు వసూళ్లు చేసినట్లు దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కేసులు నమోదయ్యాయి. రవిచౌధరిని అహ్మదాబాద్ పోలీసులు కొద్దిరోజుల క్రితం అరెస్టు చేశారు. అతడిని తెలంగాణ సీఐడీ అధికారులు పీటీ వారెంట్పై తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు.
