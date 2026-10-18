పచ్చని అడవుల నడుమ సుందర ప్రదేశం -ప్రకృతి అందాలతో అలరిస్తున్న డల్లాపల్లి
పచ్చని అడవుల నడుమ, ప్రకృతి రమణీయత ఉట్టిపడే సుందర ప్రదేశం డల్లాపల్లి. సముద్రమట్టానికి దాదాపు 3,300 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న ఈ ప్రాంతం పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 5:55 PM IST
Dallapalli Eco Tourism Project : పచ్చని అడవుల నడుమ, ప్రకృతి రమణీయత ఉట్టిపడే సుందర ప్రదేశం డల్లాపల్లి. సముద్రమట్టానికి దాదాపు 3,300 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న ఈ ప్రాంతం పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. కశ్మీర్ లాంటి మంచు అందాలు, ఆకట్టుకునే సూర్మ కిరణాలు ఈ ప్రదేశం సొంతం. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. ఇప్పటికే ఈ గ్రామానికి చేరుకోవడానికి రూ.2.5 కోట్లతో రహదారి నిర్మించారు. తాజాగా ఏపీ టూరిజం ఆధ్వర్యంలో ఎకోటూరిజం ప్రాజెక్టుకు అంకురార్పణ చేశారు. సంయుక్త కలెక్టర్ శ్రీపూజ ఇటీవల భూమిపూజ చేశారు. ఇప్పటికే ప్రకృతి అందాలతో అలరిస్తున్న ఈ ప్రాంతంలో అదనపు హంగులు సమకూరనున్నాయి.
పాడేరు మండలంలోని డల్లాపల్లి ఎత్తయిన ప్రదేశం కావడంతో వేకువజామున సూర్య కిరణాలు ప్రకాశించే సమయంలో ఇక్కడ అద్భుత దృశ్యాలు ఆవిష్కృతమవుతుంటాయి. పచ్చని కొండలు, మంచు సోయగాల నడుమ ప్రసరించే సూర్య కిరణాల అందాలను తిలకించేందుకు పర్యాటకులు కాలినడకన చేరుకునేవారు. ఈ గ్రామానికి రోడ్డు, రవాణా సదుపాయం లేని సమయంలో సుమారు 65 కుటుంబాలు కాలినడకన 20 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి పాడేరు వచ్చేవారు. ఆరోగ్య, అత్యవసర పరిస్థితుల్లోనూ కాలినడకే శరణ్యం.
రూ. 2.5 కోట్లు వెచ్చించి : ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మోదకొండమ్మ పాదాల నుంచి డల్లాపల్లి వరకూ రూ.6 కోట్లతో రహదారి నిర్మించారు. అప్పటి నుంచి గ్రామస్థులకు రాకపోకలు కొంతవరకూ మెరుగయ్యాయి. రహదారి ఇరుగ్గా ఉండటంతో బస్సు సదుపాయం ఉండేది కాదు. గతంలో పనిచేసిన కలెక్టర్ దినేశ్ కుమార్ సుమారు రూ.2.5 కోట్లు వెచ్చించి తారురోడ్డు విస్తరణ పనులు పూర్తి చేయించారు. ఈ ప్రాంతాన్ని పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదించడంతో ఎకో టూరిజం ప్రాజెక్టు మంజూరైంది. సుమారు రూ.5 కోట్లతో ఏపీ టూరిజం ఆధ్వర్యంలో పర్యావరణానికి ముప్పు వాటిల్లకుండా పార్కులు, రెస్టారెంట్లు, అతిథిగృహాలు, పార్కింగ్ స్థలాలు, మరుగుదొడ్లను నిర్మించేందుకు సన్నద్ధమవుతున్నారు.
డల్లాపల్లి ప్రాంతానికి వచ్చే పర్యాటకులు మోదకొండమ్మ పాదాలను దర్శించుకోవచ్చు. ఇదే మార్గంలో సంగోడి గ్రామంలో నిర్మించిన స్ఫటిక శివలింగాన్ని దర్శించుకునే అవకాశముంది. ఘాట్లో కాఫీ తోటల అందాలు సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. పాడేరు- విశాఖపట్నం ఘాట్రోడ్డులో మోదకొండమ్మ పాదాల నుంచి ఎడుమ వైపు తిరిగి సరిగ్గా ఆరు కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తే డల్లాపల్లి వస్తుంది. పాడేరు నుంచి వంతాడపల్లి చెక్గేట్ ఎడమ వైపు నుంచి అల్లివరం, సప్పిపుట్టు గ్రామాల మీదుగానూ డల్లాపల్లి చేరుకోవచ్చు.
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