ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబును తక్షణమే అరెస్టు చేయాలి - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దళిత సంఘాలు నిరసన
వైఎస్సార్సీపీ నేత, ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబును తక్షణమే అరెస్టు చేయాలని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దళిత సంఘాల నేతలు డిమాండ్ - ఎమ్మెల్సీ పదవిని రద్దు చేయకుంటే వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయాన్ని ముట్టడిస్తామని హెచ్చరిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 10:42 PM IST
Dalit Leaders Protest Demanding Arrest of MLC Ananthababu: డ్రైవర్ వీధి సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడు వైఎస్సార్సీపీ నేత, ఎమ్మెల్సీ అనంత బాబును తక్షణమే అరెస్టు చేయాలని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దళిత సంఘాల నేతలు డిమాండ్ చేశారు. కాకినాడలోని ఇంద్రపాలెం అంబేడ్కర్ జంక్షన్ వద్ద బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు. దళితుడిని హత్య చేసిన నిందితుడికి కొమ్ము కాస్తున్న మాజీ సీఎం జగన్ దళిత ద్రోహి అంటూ నినాదాలు చేశారు. అనంత బాబును తక్షణమే అరెస్ట్ చేయడంతో పాటు వెంటనే ఎమ్మెల్సీ పదవిని రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. లేదంటే వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయాన్ని ముట్టడిస్తామని హెచ్చరించారు
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరు పట్టణంలోని అంబేడ్కర్ విగ్రహం వద్ద దళిత సంఘ నాయకుల నిరసన తెలిపారు. దలిత ద్రోహి అనంతబాబును అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ నేతలు పాల్గొన్నారు. అనంతబాబును బెయిల్ రద్దు చేయాలని ఇలాంటి వారు బయట ఉంటే సాక్ష్యాలను తారుమారు చేస్తారని అన్నారు. వెంటనే బెయిల్ రద్దు చేయకపోతే ఎస్సీ, ఎస్టీ నేతలు రోడ్డు ఎక్కి ధర్నాలకు కూడా దిగుతామని సాలూరు మున్సిపల్ కోడలి అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద ధర్నా చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సాలూరు పట్టణ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు నిమ్మది తిరుపతిరావు, ఏఎంసీ చైర్మన్ ముఖి సూర్యనారాయణ తదితర పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొని అనంతబాబు బెయిల్ రద్దు చేయాలని నినాదాలు చేశారు.
అనంతబాబుకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు: సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడుగా ఉన్న వైఎస్సార్ సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబును వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి డిమాండ్ చేసింది. అనంతబాబుని అరెస్ట్ చేయాలంటూ రాజమహేంద్రవరం గోకవరం బస్టాండ్ అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు ఆకుమర్తి చిన్న మాదిగ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన చేపట్టారు. ప్లకార్డులు ప్రదర్శించి అనంతబాబుకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. కేసు నుంచి తప్పించుకునేందుకు అనంతబాబు అనుచరులతో సాక్షుల్ని చంపుతానని తీవ్రంగా బెదిరించారని బాధితులకు రక్షణ కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. అనంతబాబును హత్య కేసు నుంచి తప్పించేందుకు కొందరు పోలీసులు అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారని సాక్ష్యం చెప్పేందుకు ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చిన వారికి అండగా ఉంటామని చెప్పారు.
టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు సంఘీభావం: డా. బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని ముమ్మిడివరంలో సుబ్రహ్మణ్యం హత్యకేసులో అనంతబాబు అతని సతీమణి బైయిల్ రద్ధుచేసి తక్షణం అరెస్ట్ చెయ్యాలని డిమాండ్ చేస్తూ దళిత సంఘాలు ఆందోళన చేపట్టారు. వీరికి టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు సంఘీభావం తెలిపారు. అంబేద్కర్ విగ్రహనికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించి వినతిపత్రం సమర్పించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో దళితులపై జరిగిన దాడులపై పూర్తి విచారణ చేసి కఠినంగా సిచ్చించాలని డిమాండ్ చేశారు. దళితులను ఓటు బ్యాంకుగా వాడుకుని, అధికారంలోకి వచ్చాక దళితులకు ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయనంత తీవ్ర ద్రొహం జగన్ చేశారని అన్నారు.
తహశీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట నిరశన తెలిపి తక్షణం చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ వినతిపత్రం సమర్పించారు. అనంతబాబును, అతని సతీమణిని తక్షణమే అరెస్టు చేయాలని, ఎమ్మెల్సీ పదవీ నుంచి వెంటనే తొలగించాలని కోరుతూ కొత్తపేటలో ఎస్సీ సంఘాల నేతలు నిరసన చేపట్టారు. కొత్తపేట రామారావుపేట నుంచి ర్యాలీగా బయలుదేరి డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి నివాళులు అర్పించారు. సుబ్రహ్మణ్యం హత్య జరిగి ఇన్నేళ్లయినా ఇంకా అతన్ని ఎమ్మెల్సీ పదవి నుంచి తొలగించకపోవడం దారుణమన్నారు. బయట ఉంటే అతడు సాక్షాలను తారుమారు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడని వెంటనే అతన్ని అరెస్టు చేసి కఠినంగా శిక్షించాలని కోరారు.
అనంతబాబు క్వాష్ పిటీషన్: తనపై నమోదైన కేసును కొట్టేయాలని కోరుతూ హైకోర్టులో ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు క్వాష్ పిటీషన్ దాఖలు చేశారు. అత్యవసరంగా ఈరోజు పిటీషన్పై విచారణ జరపాలని అనంతబాబు తరపు న్యాయవాది కోరారు. పిటీషన్పై రేపు విచారిస్తామని న్యాయస్థానం తెలిపింది.
సీఐపై ఉన్నతాధికారులు చర్యలు: కాగా ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుకు పోలీసు శాఖ రహస్య సమాచారం అందిస్తున్న సీఐపై ఉన్నతాధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. సర్పవరం పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్చార్జీ సీఐ రవికుమార్ను ఏలూరు రేంజ్ ఐజీ విధుల నుంచి తప్పించారు. వీఆర్కు పంపిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో అనంతబాబు ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసు దర్యాప్తునకు సంబంధించిన సమాచారన్ని సీఐ అనంతబాబుకు లీక్ చేశారనే ఆరోపణలతో అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు.
సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసు: ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు కోసం పోలీసుల గాలింపు
డ్రైవర్ హత్య కేసులో సాక్షులకు బెదిరింపులు - ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుపై మరో కేసు నమోదు