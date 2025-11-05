ETV Bharat / state

పోస్టాఫీస్‌ ఇక మీ జేబులోనే : మొబైల్​ యాప్‌ను తీసుకొచ్చిన తపాలా ​శాఖ

డాక్​ సేవా పేరుతో మొబైల్​ యాప్​ను తీసుకువచ్చిన తపాలాశాఖ - ఎక్కడి నుంచైనా సేవలు పొందొచ్చని వెల్లడి - జీపీఎస్‌ సాయంతో సమీపం పోస్టాఫీసుల వివరాలు తెలుసుకునే అవకాశం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 5, 2025 at 11:03 AM IST

2 Min Read
Dak Sewa Mobile App From India Post : పోస్టల్‌ సేవలను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేసే ఉద్దేశంతో తపాలా శాఖ కొత్త ఆలోచనతో ముందుకొచ్చింది. తమ సేవలను మరింత వేగంగా, సౌకర్యవంతంగా ప్రజలకు అందించేందుకు కొత్త యాప్‌ను తెచ్చింది. పోస్టల్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ అందించే సేవలన్నీ స్మార్ట్‌ఫోన్ ద్వారానే వినియోగించుకునేలా డాక్‌ సేవ పేరుతో తాజాగా యాప్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ మొబైల్ యాప్‌ ద్వారా వినియోగదారులు ఎక్కడి నుంచైనా సేవలు పొందొచ్చు. ఈ మేరకు ఇక పోస్టాఫీస్‌ మీ జేబులోనే అంటూ పోస్టల్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ సామాజిక మాధ్యమం అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్టు పెట్టింది.

గంటల తరబడి లైన్లో ఉండాల్సిన పనిలేదు : పోస్టల్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ అందించే యుటిలిటీలన్నీ ఈ యాప్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయని తపాలా శాఖ తెలిపింది. పార్సిల్ ట్రాకింగ్, కంప్లయింట్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌, పోస్టేజ్‌ కాలిక్యులేషన్‌, ఇన్సూరెన్స్‌ ప్రీమియం పేమెంట్‌ వంటి సర్వీసులను పొందొచ్చు. మనీ ఆర్డర్‌, స్పీడ్‌పోస్ట్‌ వివరాలను రియల్‌ టైమ్‌లో ట్రాక్‌ చేసి చేసుకోవచ్చు. దేశీయ, అంతర్జాతీయ పార్శిల్‌ సేవలకు ఎంత ఛార్జీ అవుతుందో తక్షణమే లెక్కించే సౌకర్యం డాక్​ సేవలో ఉంటుంది. స్పీడ్‌పోస్ట్‌, రిజిస్టర్డ్‌ పోస్టు, పార్సిల్‌ బుకింగ్‌ సేవల కోసం గంటల తరబడి లైన్లో నిలబడే అవసరం లేకుండా యాప్‌ ద్వారానే సులభంగా పూర్తిచేయవచ్చు. జీపీఎస్‌ సాయంతో మనకు సమీపంలోని పోస్టాఫీసుల వివరాలు క్షణాల్లో తెలుసుకోవచ్చు. కార్పొరేట్‌ కస్టమర్ల కోసం స్పెషల్​ వింగ్ ఈ యాప్‌లో ఉంది.

గూగుల్‌ ప్లే స్టోర్‌ లేదా యాపిల్ యాప్‌ స్టోర్‌లో : డాక్​ సేవ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవడం కూడా చాలా సులభమైన పద్ధతి. గూగుల్‌ ప్లే స్టోర్‌ లేదా యాపిల్ యాప్‌ స్టోర్‌లో అని టైప్‌ చేసి అక్కడ డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఆఫ్ పోస్ట్స్‌, గవర్నమెంట్ ఆఫ్‌ ఇండియా పేరుతో ఉన్న అధికారిక యాప్‌ను ఇన్‌స్టాల్‌ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. యాప్‌ను ఓపెన్‌ చేసి మొబైల్‌ నంబర్‌ లేదా ఈ-మెయిల్‌ ఐడీతో రిజిస్టర్‌ అయితే సరిపోతుంది. ఓటీపీ ద్వారా లాగిన్‌ అయ్యి పోస్టల్​ శాఖ సేవలను వినియోగించుకోవచ్చు. మరిన్ని వివరాలు, యూజర్‌ సపోర్ట్‌, పాలసీ అప్‌డేట్ల కోసం www.indiapost.gov.in అనే అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.

భారతదేశంలో 1854లో బ్రిటిష్​ ఇండియా గవర్నర్ జనరల్ లార్డ్‌ డల్హౌసీ పోస్టల్​ సేవలను ప్రారంభించారు. అది కాలక్రమేనా ప్రజలకు సేవలందిస్తూ 2025 మార్చి నాటికి దేశ వ్యాప్తంగా 1,64,999 బ్రాంచ్​లను ఏర్పర్చుకుంది. వాటిలో సుమారు 90.54 శాతం (1,49,385) గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే ఉండగా మిగిలిన 9.46 శాతం (15,614) పట్టణాల్లో ఉన్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సుమారు 6,305 పోస్ట్​ ఆఫీస్​లు ఉన్నాయి. స్వాతంత్య్రానికి ముందే హైదరాబాద్​ నగరంలో 6వ ఫతే జంగ్‌ మహబూబ్‌ అలీఖాన్‌ అసఫ్‌ జాహీల పాలనలో స్టాంపుల యుగం ప్రారంభమైందని కొన్ని పుస్తకాల ఆధారంగా చెప్పవచ్చు. బ్రిటిష్‌ హయాంలో 1869లో తిరుమలగిరిలో హెడ్‌ పోస్టాఫీసు ఏర్పాటైంది. ప్రస్తుతం అబిడ్స్​లోని జనరల్ పోస్టు ఆఫీసు ముఖ్యమైన కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తుంది.

