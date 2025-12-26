ETV Bharat / state

శరవేగంగా విశాఖ ఫిషింగ్​ హార్భర్​ నవీకరణ పనులు - రోజుకు రూ.10 కోట్ల మేర వ్యాపార లావాదేవీలు!

దేశంలోనే మూడో అతిపెద్ద సముద్ర తీర ప్రాంతాన్ని కలిగిన ఏపీ - కేంద్రం సహాయంతో వేగంగా చేపలరేవు నవీకరణ పనులు - రేవులో దాదాపు 700 మర పడవలు, 1000 ఇంజిన్‌ బోట్లు

VISAKHAPATNAM FISHING HARBOUR
విశాఖ ఫిషింగ్​ హార్భర్ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 5:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Daily 10 Crores Turnover In Fishing : దేశంలోనే మూడో అతిపెద్ద సముద్ర తీర ప్రాంతాన్ని కలిగి ఉన్న రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్​. అందులోనూ విశాఖ ఓడరేవుకి మాత్రం అతి పురాతన చరిత్ర ఉంది. అందులోనే భాగమైన విశాఖ చేపలరేవులో రోజుకు దాదాపు రూ.10 కోట్ల మేర వ్యాపార లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగానైనా దాదాపు పది వేల మంది స్వయంగా ఉపాధి పొందుతున్నారు.

50 నుంచి 60 రకాల చేపలు: తూర్పు తీరంలో లభ్యమయ్యే 50 నుంచి 60 రకాల వరకు చేపలు, రొయ్యలను మత్స్యకారులు వేటాడుతారు. రోజూ సుమారు 200 నుంచి 250 టన్నుల మత్స్యసంపదను చేపలరేవుకు తీసుకొచ్చి భారీగా విక్రయిస్తుంటారు. వీటిలో రొయ్యలు మాత్రం ఎక్కువగా విదేశాలకు ఎగుమతి అవుతాయి. చేపలు, కొన్ని రకాల రొయ్యలు దేశంలోని ముంబయి, చెన్నై, కొచ్చిన్, కోల్‌కతా,హైదరాబాద్‌ వంటి నగరాలకు ఎగుమతి అవుతాయి.

చకచకా సాగుతున్న పనులు! : కేంద్ర ప్రభుత్వం సహాయంతో చేపట్టిన చేపలరేవు నవీకరణ పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. ఆరు నెలల్లో ఆయా పనులు పూర్తయితే మరో రెండు జెట్టీలు కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయి. అప్పుడు దిగుబడులు మరింత పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుందని విశాఖ జిల్లా మత్స్యశాఖ జేడీ పి. లక్ష్మణరావు వివరించారు.

ఐదు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో! : ఏటా ఏప్రిల్ 1 నుంచి జూన్ 15 వరకు కూడా చేపల ప్రత్యుత్పత్తి సమయం. అందుకే దేశ వ్యాప్తంగా ఏ ఒక్క మత్స్యకారుడు వేటకు వెళ్లకుండా నిషేధం ఉంటుంది. ప్రత్యుత్పత్తి సమయం పూర్తవ్వగానే ప్రభుత్వం అనుమతి ఇస్తుంది. ప్రతి ఏడాది జూన్‌ 15న ప్రారంభమయ్యే సీజన్‌ పది నెలల పాటు కొనసాగుతుంది. సీజన్​ మళ్లీ ఏప్రిల్‌ 15న ముగుస్తుంది. అత్యంత లాభాలను ఆర్జించే సీజన్​గా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అనుమతి రాగానే సంప్రదాయంగా విశాఖ ఫిషింగ్ జెట్టిలో ఉన్న గంగమ్మకు పూజలు చేసి మొదట కొన్ని బోట్లను ట్రయిల్​గా వేటకు పంపుతారు. చేపలు, రొయ్యలు పడిన పరిస్థితి పరిశీలించి దానిబట్టి అప్పుడు మిగిలిన అన్ని బోట్లు వేటకు వెళ్తాయి. విశాఖలో ఫిషింగ్ హార్బర్​లో ప్రత్యక్షంగా 10వేల మంది వరకు కార్మికులు, వారిపై ఆధారపడి దాదాపు లక్ష మంది వరకు జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఈ చేపలరేవు ఐదు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో 11 జెట్టీలతో ఉంటుంది. ఈ చేపలరేవు నిర్వహణ బాధ్యతలను విశాఖ పోర్టు స్వయంగా నిర్వహిస్తోంది.

రేవులో దాదాపు 700 మర పడవలు : ఎగుమతిదారులు, చిన్నా, పెద్ద వ్యాపారులు కలిపి మొత్తం 1200 మంది వరకు చేపలరేవుపై ఆధారపడి రోజూ క్రయ విక్రయాలు జరుపుతున్నారు. ఆదివారం, ఇతర సెలవు రోజుల్లో వినియోగదారుల రద్దీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఇక్కడి రేవులో దాదాపు 700 మర పడవలు, 1000 ఇంజిన్‌ బోట్లు ఉన్నాయి.

Problems in Fishing Harbour at Uppada: మత్స్యకారులకు సుస్థిరమైన జీవనోపాధి కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఉప్పాడలో ఫిషింగ్​ హార్బర్​ నిర్మిస్తున్నారు. అయితే ఈ రేవుతో ప్రస్తుతం వారికి మేలు కంటే నష్టమే ఎక్కువగా జరుగుతోంది. కాకినాడ జిల్లా ఉప్పాడ సమీపంలో చేపల రేవు (ఫిషింగ్‌ హార్బర్‌) నిర్మాణం దాదాపు 85 శాతం పూర్తి అయింది. హార్బర్‌ డిజైన్‌లో లోపాల కారణంగా మత్స్యకారుల బోట్లు దెబ్బ తింటున్నాయి.

స్థానికుల నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదుల తర్వాత మత్స్యశాఖ కమిషనర్‌ మూడు నెలలు క్రితం కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలతో సంయుక్త తనిఖీలు చేయించారు. వాప్కోస్, సెంట్రల్‌ వాటర్, పవర్‌ రీసెర్చ్‌ స్టేషన్‌ (CWPRS), సెంట్రల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ కోస్టల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ ఫర్‌ ఫిషరీ (CICEF) అధికారులు ఆగస్టు నెలలో ఈ హార్బర్‌ను పరిశీలించి కొన్ని లోపాలను గుర్తించారు. 2017 అక్టోబర్‌లో సీడబ్ల్యూపీఆర్‌ఎస్‌ ఇచ్చిన సాంకేతిక డిజైన్‌కు అనుగుణంగా కొన్ని నిర్మాణాలు జరగలేదని వాటిని తప్పక సరిదిద్దుకోవాలని నివేదికలో పేర్కొన్నారు. పూర్తి వార్త కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

కె.పల్లెపాలెంలో ఫిషింగ్‌ హార్బరు - ఉన్నతాధికారుల బృందాల అధ్యయనం

సాగరమాల ప్రాజెక్టు - రూ.451 కోట్లతో నిజాంపట్నం రేవు అభివృద్ధి పనులు

TAGGED:

DAILY 10 CRORES TURNOVER IN FISHING
10 CRORES TURNOVER IN FISHING
VISAKHAPATNAM FISHING HARBOUR
విశాఖ ఓడరేవు
DAILY 10 CRORES TURNOVER IN FISHING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.