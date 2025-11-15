శ్రీసిటీలో డైకిన్ మూడో ప్లాంట్ - ఏడాదికి 50 లక్షల ఏసీల ఉత్పత్తి
శ్రీ సిటీలో పలు కంపెనీల ఏర్పాటుకు ఏపీ ప్రభుత్వం ఒప్పందాలు - ప్లాంట్ నిర్మాణంలో భాగంగా రూ.2,500 కోట్ల పెట్టుబడులు
Published : November 15, 2025 at 1:55 PM IST
Daikin Third Unit in Shreecity: తిరుపతి జిల్లా శ్రీ సిటీలో డైకిన్ మూడో ప్లాంట్ నిర్మాణంతో సంవత్సరానికి 50 లక్షల ఏసీలను ఉత్పత్తి చేయనున్నామని డైకిన్ సంస్థ దక్షిణ ప్రాంత వైస్ ప్రెసిడెంట్ నిమ్మగడ్డ కుటుంబరావు తెలిపారు. ఏపీలో ఇప్పటికే రెండు ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయగా ఇప్పుడు మూడోది ఏర్పాటు చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో డైకిన్ సంస్థ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ‘మూడో ప్లాంట్ నిర్మాణంలో భాగంగా రూ.2,500 కోట్ల పెట్టుబడులు పెడుతున్నామన్నారు.
ఏపీ యువతకు 5,000 ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని అన్నారు. మూడు ప్లాంట్లతో కలిపి ఏటా 50 లక్షల ఏసీలను ఉత్పత్తి చేస్తామని చెప్పారు. వీటిల్లో 15 నుంచి 20 లక్షల ఏసీలను విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తామని తెలిపారు. 'రాష్ట్రంలోని ఐటీఐ, పాలిటెక్నిక్, ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకుంటాం. కొత్తగా శిక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. తడ చుట్టుపక్కల ఉన్న మహిళలకు శిక్షణ ఇచ్చి, ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకుంటున్నాం. సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్లపై ఉన్న నమ్మకం, కంపెనీలకు అందిస్తున్న ప్రోత్సాహకాలతో ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నాం’ అని ఆయన వెల్లడించారు.
'మూడో ప్లాంట్ ఏర్పాటు కోసం డైకిన్ మొదట గుజరాత్, మహారాష్ట్రలను పరిశీలించింది. ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతో ఇక్కడే దీనిని ఏర్పాటు చేయాలనే నిర్ణయం తీసుకుంది.' - నిమ్మగడ్డ కుటుంబరావు
ఈ సదస్సు గొప్ప వేదిక:
'నేను ప్రతి సంవత్సరం సీఐఐ సమ్మిట్లకు వస్తాను. ఈ సమ్మిట్ నేను చూసిన అన్నింటిలో కంటే పెద్దది. ఇది ఏపీకే కాదు. భారత్కు, ప్రపంచ వ్యాపారాలకు గొప్ప వేదికగా నిలుస్తుంది.' - ఎడిత్ ఎన్.నోర్డ్మాన్
ఏపీలో జరుగుతున్న సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు ప్రపంచ వ్యాపారులకు గొప్ప వేదికగా అని నెదర్లాండ్స్ ఇండియా ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్, ట్రేడ్ ఛైర్మన్ ఎడిత్ ఎన్. నోర్డ్మాన్ అన్నారు. విశాఖపట్నంలో సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు ఆమె హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు.
నెదర్లాండ్స్ వ్యవసాయ కంపెనీలు భారత్లో శీతల గిడ్డంగులు (కోల్డ్ స్టోరేజీ), పంట నిల్వ, విలువ జోడింపునకు సహకారాన్ని అందిస్తున్నాయి. ఉల్లి నిల్వ కోసం నెదర్లాండ్స్లో ఒక సృజనాత్మక పద్ధతిని తీసుకు వచ్చారు. ఉల్లిపాయ పొడవైన కాడను 10 సెంటీమీటర్లు ఉంచి తీస్తారు. కాడ పాడైనా ఉల్లిపాయ మాత్రం ఎక్కువ నిల్వ ఉంటుంది. ఇలాంటి సృజనాత్మక పద్ధతులను అనుసరిస్తే ఏపీలో రైతులకు నష్టాలు తగ్గుతాయి. సీజన్లో మంచి ధరకు అమ్ముకునే అవకాశం ఉంటుంది అని తెలిపారు. ‘నెదర్లాండ్స్లో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వ్యాలీ ఉంది. ఏపీ సైతం పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో చాలా బలంగా ఉంది. ఈ రంగంలో ఇరుపక్షాల మధ్య చర్చలు జరుగుతున్నాయి’ అని తెలిపారు.
