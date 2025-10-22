డీఏ బకాయిలు జీపీఎఫ్ ఖాతాల్లోకి - పెన్షనర్లకు నగదు రూపంలో చెల్లింపులు
తొలుత 10%, మిగిలింది 3 విడతల్లో - 3.64 శాతం డీఏ - మంజూరు చేస్తూ ఉత్తర్వులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2025 at 7:41 AM IST
DA Dues Transferred to GPF Accounts: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గత సంవత్సరం జనవరి 1 నుంచి 3.64 శాతం మేర డీఏ (కరవు భత్యం) మంజూరు చేస్తూ ప్రభుత్వం జీవో విడుదల చేసింది. ఇప్పటికే సీఎం చంద్రబాబు ఈ విషయంపై ప్రకటన చేసిన విషయం తెలిసిందే.
డీఏ ఉత్వర్వులు దీపావళి నాడు విడుదల అయ్యాయి. డీఏ బకాయిలకు సంబంధించి చెల్లింపుల విషయంలో ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనిపై ఉద్యోగులు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. దీంతో ఆ జీవోను సవరిస్తూ తిరిగి మంగళవారం రాత్రి మళ్లీ ఆర్థికశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి పీయూష్ కుమార్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. డీఏ బకాయిల చెల్లింపునకు సంబంధించి ఈ సవరణలు చేశారు.
ఈ డీఏ ఇవ్వడంతో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ప్రతి నెలా అదనంగా వచ్చే నగదును 2025 అక్టోబరు 1 నుంచి వర్తించేలా చేయడంతో పాటు దీన్ని జీతంతో కలిపి ఇస్తారు. నవంబరు 1న ఉద్యోగులకు ఇచ్చే జీతంతోను, పెన్షనర్లకు ఇచ్చే పింఛన్తోనూ ఈ ప్రయోజనం నగదు రూపంలో నేరుగా లభిస్తుంది. పెన్షనర్లకు కూడా ఈ మేరకు పెంపు వర్తిస్తుంది.
- 2006లో సవరించిన యూజీసీపే స్కేలు పొందుతున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డీఏ ప్రస్తుతం ఉన్న 230 నుంచి 239 శాతానికి పెంచుతున్నట్లు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.
- 2016 యూజీసీ పేస్కేలు ప్రకారం జీతాలు పొందుతున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డీఏ 46 నుంచి 50 శాతానికి పెంచారు. పెన్షనర్లకూ ఇదే వర్తిస్తుంది.
బకాయిల చెల్లింపులు ఇలా:
2024 జనవరి 1 నుంచి 2025 సెప్టెంబరు నెలాఖరు వరకు ఉన్న డీఏ బకాయిలు జీపీఎఫ్ ఖాతాలకు 3 విడతలుగా జమ చేస్తారు. తొలి జీవోలో పదవీ విరమణ సమయంలో చెల్లిస్తామని పేర్కొనారు. తాజాగా సవరించిన జీవోలో జీపీఎఫ్ అకౌంట్లకు జమ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
- బకాయిల్లో 10% 2026 ఏప్రిల్లో చెల్లిస్తారు. పాత పెన్షన్ పథకంలో ఉన్న ఉద్యోగులందరికీ ఈ మొత్తం జీపీఎఫ్ ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు. సీపీఎస్ ఉద్యోగులు, ప్రజా రవాణాశాఖ ఉద్యోగులు వారి ప్రాన్ అకౌంట్ల్లో వేస్తారు. ప్రభుత్వ వాటా సొమ్ము కూడా ఆ ఖాతాలకు చేరుస్తారు. ఈపీఎస్-95 కింద ఉద్యోగులకు ఆయా నిబంధనల ప్రకారం చెల్లిస్తారు.
- మిగిలిన 90% బకాయిల మొత్తం 3 సమాన విడతల్లో పై పద్ధతిలోనే జీపీఎఫ్ ఖాతాలకు చెల్లిస్తారు. అయితే వీటికి సంబంధించిన ఈ చెల్లింపులు 2026 ఆగస్టు, 2026 నవంబరు, 2027 ఫిబ్రవరి నెలల్లో ఉంటాయి. సీపీఎస్ ఎంచుకున్న ఉద్యోగులకు మాత్రం ఈ బకాయిలు మూడు విడతల్లో నగదు రూపంలో చెల్లిస్తారు.
- పెన్షనర్లకు 2024 జనవరి 1 నుంచి 2025 సెప్టెంబరు 30 వరకు రావాల్సిన కరవు భత్యం బకాయిలను 3 విడతల్లో చెల్లిస్తారు. 2026 ఏప్రిల్ నెలలో బకాయిల్లో 10% చెల్లిస్తారు. మిగిలిన 90 శాతాన్ని 2026 ఆగస్టు, 2026 నవంబరు, 2027 ఫిబ్రవరి నెలల్లో 3 సమాన వాయిదాల్లో చెల్లిస్తారు. మొదటి జీవోలో 12 సమాన వాయిదాల్లో 2027-28 ఆర్థిక సంవత్సరంలో చెల్లిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత మార్పులు చేశారు.
దసరా, దీపావళి కానుక- ఉద్యోగులకు DA 3శాతం పెంపు
ప్రభుత్వోద్యోగులకు దీపావళి కానుక - ఒక డీఏ ఇస్తామని ప్రకటించిన సీఎం చంద్రబాబు