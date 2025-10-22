ETV Bharat / state

డీఏ బకాయిలు జీపీఎఫ్‌ ఖాతాల్లోకి - పెన్షనర్లకు నగదు రూపంలో చెల్లింపులు

తొలుత 10%, మిగిలింది 3 విడతల్లో - 3.64 శాతం డీఏ - మంజూరు చేస్తూ ఉత్తర్వులు

DA Dues Transferred to GPF Accounts
DA Dues Transferred to GPF Accounts (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 7:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

DA Dues Transferred to GPF Accounts: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గత సంవత్సరం జనవరి 1 నుంచి 3.64 శాతం మేర డీఏ (కరవు భత్యం) మంజూరు చేస్తూ ప్రభుత్వం జీవో విడుదల చేసింది. ఇప్పటికే సీఎం చంద్రబాబు ఈ విషయంపై ప్రకటన చేసిన విషయం తెలిసిందే.

డీఏ ఉత్వర్వులు దీపావళి నాడు విడుదల అయ్యాయి. డీఏ బకాయిలకు సంబంధించి చెల్లింపుల విషయంలో ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనిపై ఉద్యోగులు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. దీంతో ఆ జీవోను సవరిస్తూ తిరిగి మంగళవారం రాత్రి మళ్లీ ఆర్థికశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి పీయూష్‌ కుమార్‌ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. డీఏ బకాయిల చెల్లింపునకు సంబంధించి ఈ సవరణలు చేశారు.

ఈ డీఏ ఇవ్వడంతో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ప్రతి నెలా అదనంగా వచ్చే నగదును 2025 అక్టోబరు 1 నుంచి వర్తించేలా చేయడంతో పాటు దీన్ని జీతంతో కలిపి ఇస్తారు. నవంబరు 1న ఉద్యోగులకు ఇచ్చే జీతంతోను, పెన్షనర్లకు ఇచ్చే పింఛన్‌తోనూ ఈ ప్రయోజనం నగదు రూపంలో నేరుగా లభిస్తుంది. పెన్షనర్లకు కూడా ఈ మేరకు పెంపు వర్తిస్తుంది.

  • 2006లో సవరించిన యూజీసీపే స్కేలు పొందుతున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డీఏ ప్రస్తుతం ఉన్న 230 నుంచి 239 శాతానికి పెంచుతున్నట్లు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.
  • 2016 యూజీసీ పేస్కేలు ప్రకారం జీతాలు పొందుతున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డీఏ 46 నుంచి 50 శాతానికి పెంచారు. పెన్షనర్లకూ ఇదే వర్తిస్తుంది.

బకాయిల చెల్లింపులు ఇలా:

2024 జనవరి 1 నుంచి 2025 సెప్టెంబరు నెలాఖరు వరకు ఉన్న డీఏ బకాయిలు జీపీఎఫ్‌ ఖాతాలకు 3 విడతలుగా జమ చేస్తారు. తొలి జీవోలో పదవీ విరమణ సమయంలో చెల్లిస్తామని పేర్కొనారు. తాజాగా సవరించిన జీవోలో జీపీఎఫ్‌ అకౌంట్​లకు జమ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.

  • బకాయిల్లో 10% 2026 ఏప్రిల్‌లో చెల్లిస్తారు. పాత పెన్షన్‌ పథకంలో ఉన్న ఉద్యోగులందరికీ ఈ మొత్తం జీపీఎఫ్‌ ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు. సీపీఎస్‌ ఉద్యోగులు, ప్రజా రవాణాశాఖ ఉద్యోగులు వారి ప్రాన్‌ అకౌంట్​ల్లో వేస్తారు. ప్రభుత్వ వాటా సొమ్ము కూడా ఆ ఖాతాలకు చేరుస్తారు. ఈపీఎస్‌-95 కింద ఉద్యోగులకు ఆయా నిబంధనల ప్రకారం చెల్లిస్తారు.
  • మిగిలిన 90% బకాయిల మొత్తం 3 సమాన విడతల్లో పై పద్ధతిలోనే జీపీఎఫ్‌ ఖాతాలకు చెల్లిస్తారు. అయితే వీటికి సంబంధించిన ఈ చెల్లింపులు 2026 ఆగస్టు, 2026 నవంబరు, 2027 ఫిబ్రవరి నెలల్లో ఉంటాయి. సీపీఎస్‌ ఎంచుకున్న ఉద్యోగులకు మాత్రం ఈ బకాయిలు మూడు విడతల్లో నగదు రూపంలో చెల్లిస్తారు.
  • పెన్షనర్లకు 2024 జనవరి 1 నుంచి 2025 సెప్టెంబరు 30 వరకు రావాల్సిన కరవు భత్యం బకాయిలను 3 విడతల్లో చెల్లిస్తారు. 2026 ఏప్రిల్‌ నెలలో బకాయిల్లో 10% చెల్లిస్తారు. మిగిలిన 90 శాతాన్ని 2026 ఆగస్టు, 2026 నవంబరు, 2027 ఫిబ్రవరి నెలల్లో 3 సమాన వాయిదాల్లో చెల్లిస్తారు. మొదటి జీవోలో 12 సమాన వాయిదాల్లో 2027-28 ఆర్థిక సంవత్సరంలో చెల్లిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత మార్పులు చేశారు.

దసరా, దీపావళి కానుక- ఉద్యోగులకు DA 3శాతం పెంపు

ప్రభుత్వోద్యోగులకు దీపావళి కానుక - ఒక డీఏ ఇస్తామని ప్రకటించిన సీఎం చంద్రబాబు

TAGGED:

DA FOR PENSIONERS LATEST UPDATES
DA FOR PENSIONERS 2025
డీఏ బకాయిలు జీపీఎఫ్‌ ఖాతాల్లోకి
DA HIKE FOR AP GOVT EMPLOYEES
DA DUES TRANSFERRED TO GPF ACCOUNTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'బాహుబలి' గ్రాఫిక్స్ ఖర్చు ఎంత? ఆ భారీ విగ్రహం నిజమైందా? ఈ మైండ్ బ్లోయింగ్ విషయాలు మీకు తెలుసా?

కార్తీక మాసం వెనుక ఉన్న దివ్య రహస్యం తెలుసా? ఈ నెల రోజులు ఏం చేయాలి?

బ్రహ్మోస్‌ 2.O- శత్రువులకు హడలే! 800 కిలోమీటర్ల పరిధికి అప్​గ్రేడ్

వారంలో ఎన్ని సార్లు తలస్నానం చేయాలి? - హెడ్ బాత్​కు ముందు, తర్వాత ఈ జాగ్రత్తలు ముఖ్యమట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.