మా గ్యాస్ సిలిండర్లను ఎవరో ఎత్తుకుపోయారు - పోలీస్స్టేషన్ మెట్లెక్కిన బాధితుడు
గ్యాస్ కొరత వల్ల రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న సమస్యలు - గ్యాస్ ఏజెన్సీ కార్యాలయాల ముందు బారులు తీరుతున్న వినియోగదారులు - పలుచోట్ల వెలుగు చూస్తున్న సిలిండర్ల దొంగతనాలు
Published : April 3, 2026 at 3:04 PM IST
Gas Cylinder Thefts in Telangana : పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గ్యాస్ కష్టాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. గ్యాస్ కొరత వల్ల పలు చోట్ల ఖాళీ సిలిండర్లతో వినియోగదారులు క్యూలు కట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. గతంలో అయితే సిలిండర్ బుక్ చేసిన మూడు, నాలుగు రోజులకు ఇంటికి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు డెలివరీ కావడానికే 10 నుంచి 14 రోజుల సమయం పడుతుండటంతో వినియోగదారులు ఏజెన్సీల వద్దకు పరుగులు తీస్తున్నారు.
గ్యాస్ సిలిండర్ల దొంగతనాలు : మరోవైపు గ్యాస్కు డిమాండ్ పెరగడం వల్ల బ్లాక్ మార్కెట్ దందాలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి. కొందరు డీలర్లు, పలువురు డెలివరీ బాయ్లు, మధ్యవర్తుల ద్వారా సిలిండర్లు బ్లాక్ మార్కెట్లోకి చేరుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి తోడు కొన్నిచోట్ల సిలిండర్ దొంగతనాలూ మొదలయ్యాయి. తాజాగా సిద్దిపేట జిల్లాలో ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
రెండు సిలిండర్లు చోరీ : సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ పట్టణంలో ఓ ఇంటి ఆవరణలో ఉన్న రెండు డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్లను గుర్తు తెలియని దుండగలు అర్ధరాత్రి సమయంలో వచ్చి ఎత్తుకెళ్లారు. గత 25 ఏళ్లుగా ఇంటి ఆవరణలో గ్యాస్ సిలిండర్లు పెట్టి, కిచెన్లోని స్టవ్కు పైప్తో కనెక్షన్ ఇచ్చి ఉపయోగిస్తున్నట్లు ఆ ఇంటి యజమాని వేణుగోపాల్ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఉన్న గ్యాస్ కొరత కారణంగానే తన ఇంటి ఆవరణలో ఉన్న రెండు సిలిండర్లను ఎత్తుకెళ్లినట్లు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. స్థానిక పోలీస్స్టేషన్కు వెళ్లి ఈ మేరకు ఫిర్యాదు చేశారు.
''నేను 25 ఏళ్ల క్రితం గ్యాస్ కనెక్షన్ తీసుకున్నాను. అప్పటి నుంచి బహిరంగ ప్రదేశంలోనే (ఇంటి ఆవరణ) పెట్టుకుని ఇంట్లో ఉపయోగిస్తున్నాము. రెండు గ్యాస్ సిలిండర్లు కూడా దాదాపు 25 ఏళ్లుగా ఇంటి ముందే పెట్టి వినియోగించుకుంటున్నాము. ఇంటి ఆవరణలో పెట్టడం ద్వారా ఎలాంటి అగ్ని ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉంటాయని మేము ఇంటి ఆవరణలో పెట్టాము. ఇన్ని సంవత్సరాల్లో మా ఇంట్లో ఏ వస్తువూ పోలేదు. కానీ ఈ మధ్య యుద్ధం కారణంగా గ్యాస్ సిలిండర్ల దొంగతనాలూ జరుగుతున్నాయి. మా ఇంట్లో సిలిండర్ల చోరీ విషయమై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశా.'' - వేణుగోపాల్ రెడ్డి, బాధితుడు
సిలిండర్ల కేంద్రం వద్ద బారులు తీరిన వినియోగదారులు : గ్యాస్ కొరత ప్రజలను తీవ్రంగా వేధిస్తుంది. ఓ వైపు సిలిండర్ల దొంగతనాలు, మరోవైపు పలుచోట్ల పక్కదారి పడుతుండటంతో బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జగిత్యాల జిల్లా మల్లాపూర్ మండల కేంద్రంలో వంట గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరతతో ప్రజలు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. వంట గ్యాస్ సిలిండర్ కార్యాలయాల వద్ద ఉదయం నుంచి ఖాళీ సిలిండర్లతో బారులు తీరుతున్నారు. యూరియా కోసం పాస్ పుస్తకాలు లైన్లో పెట్టినట్టు సిలిండర్ల కోసం ఖాళీ సిలిండర్లను లైన్లో పెట్టి వేచి చూస్తున్నారు.
క్యూలో నిలబడినా లాభం లేదు : గత నెలలో సిలిండర్ కోసం ఆన్లైన్లో బుక్ చేసినా ఇప్పటికీ సిలిండర్ రాలేదని పలువురు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తే, తమ పేరుతో బుక్ చేసుకున్న సిలిండర్ ఇతరులకు అమ్ముకుంటున్నారని మరికొందరు ఆరోపిస్తున్నారు. గత 15 రోజుల నుంచి వంట గ్యాస్ ఆఫీస్ చుట్టూ సిలిండర్ కోసం తిరుగుతూనే ఉన్నామని బాధితులు వాపోయారు. గంటల తరబడి సిలిండర్ కోసం క్యూ లైన్లో నిలబడినా వంటగ్యాస్ దొరకడం లేదని, ప్రభుత్వం పట్టించుకుని అక్రమ సిలిండర్లపై చర్యలు తీసుకొని గృహ వినియోగానికి ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని బాధితులు వేడుకుంటున్నారు.
''గ్యాస్ బుక్ చేసి నెలన్నర అవుతుంది. డెలివరీ అయినట్టు ఫోన్లో చూపిస్తుంది. కానీ ఇంతవరకు సిలిండర్ మాకు ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ అడిగితే డ్రైవర్ తప్పు అని చెబుతున్నారు. డెలివరీకి 45 రోజులు పడుతుందని అంటున్నారు'' - బాధితుడు
గ్యాస్ బుక్ చేయాలంటే ఈ-కేవైసీ తప్పనిసరి - ఈ నెల 31 వరకే గడువు!
కార్మికుల తొలగింపు, పనిగంటల కుదింపు - భాగ్యనగరంలో కొనసాగుతున్న మూసివేతలు