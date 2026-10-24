తీరానికి తుపాను ముప్పు - కోస్తాంధ్రపై 'ఆర్నబ్' పంజా
Cyclone Effect On AndhraPradesh:ఆంధ్రప్రదేశ్కు భారీ తుపాను ముప్పు పొంచి ఉంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం వేగంగా బలపడుతోంది. కోస్తాంధ్రపై 'ఆర్నబ్' పంజా 28 లేదా 29న కాకినాడ-కళింగపట్నం మధ్య తీరం దాటే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 9:52 AM IST
Cyclone Effect On Andhra Pradesh : ఆంధ్రప్రదేశ్కు భారీ తుపాను ముప్పు పొంచి ఉంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం వేగంగా బలపడుతోంది. ప్రస్తుతం తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన ఈ అల్పపీడనం, శనివారానికి వాయుగుండంగా మారనున్నట్లు భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) వెల్లడించింది. ఇది పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా ప్రయాణిస్తూ ఆదివారానికి తీవ్ర వాయుగుండంగా, సోమవారానికి (ఈ నెల 26న) పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా రూపాంతరం చెందనుంది. ఈ తుపానుకు బంగ్లాదేశ్ సూచించిన 'ఆర్నబ్' (అంటే సముద్రం అని అర్థం) అనే పేరును ఖరారు చేశారు.
కాకినాడ - కళింగపట్నం మధ్య తీరం దాటే ఛాన్స్: ఈ తుపాను మరింత బలపడి ఆంధ్ర-ఒడిశా తీరాల వైపు దూసుకొచ్చే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ నెల 26 నుంచి రాష్ట్రంపై దీని ప్రభావం తీవ్రం కానుంది. అనంతరం మరో రెండు రోజుల్లో (అక్టోబర్ 28 లేదా 29న) కాకినాడ - కళింగపట్నం మధ్య ఇది తీరం దాటవచ్చని విశాఖ తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం సంచాలకులు పీఎల్ఎన్ మూర్తి వెల్లడించారు. తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 100 నుంచి 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రచండ గాలులు వీచే ప్రమాదం ఉందని, కుండపోత వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
వర్షాల హెచ్చరిక మత్స్యకారులకు అలర్ట్ : తుపాను ప్రభావంతో శనివారం రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. సోమవారం కోస్తాంధ్రలో అక్కడక్కడ మోస్తరు వానలు పడనుండగా మంగళ, బుధవారాల్లో (అక్టోబర్ 27, 28 తేదీల్లో) కోస్తా జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. సముద్రం తీవ్రంగా కల్లోలమయ్యే అవకాశం ఉన్నందున, ఈ నెల 25 (ఆదివారం) నుంచి మత్స్యకారులు ఎవరూ వేటకు వెళ్లరాదని అధికారులు కఠిన హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
ఈ సీజన్లో ఇదే తొలి తుపాను: ప్రస్తుతం ఎల్నినో ప్రభావంతో అక్టోబర్ నెలలోనూ ఎండలు తీవ్రంగా దంచికొడుతున్నాయి. ఇటీవల వచ్చిన ఓ తీవ్ర వాయుగుండం కొంత ఉపశమనం కలిగించినప్పటికీ, వేడి మాత్రం తగ్గలేదు. ఈ ఏడాది వర్షాకాలంలో తీవ్ర లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ నేపథ్యంలో రానున్న 'ఆర్నబ్' తుపాను ఆ వర్షపాత లోటును భర్తీ చేసే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుత సీజన్లో రాష్ట్రానికి ముప్పుగా మారిన మొదటి తుపాను ఇదే కావడం గమనార్హం. అధికారులు ఇప్పటికే తీర ప్రాంత జిల్లాల యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేశారు.
ఏపీకి తుపాను ముప్పు - బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం, భారీ వర్షాల హెచ్చరిక
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