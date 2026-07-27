బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం - మధ్యాహ్నం తీరం దాటే ఛాన్స్ - ఏపీకి భారీ వర్ష సూచన
వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన వాయుగుండం - గంటకు 3 కిలోమీటర్ల వేగంతో వాయవ్య దిశగా కదలికలు - కోస్తాంధ్ర తీరం వెంబడి గంటకు 55 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 10:52 AM IST
Bay of Bengal Depression : వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం మరింత బలపడి వాయుగుండంగా మారింది. ఇది ప్రస్తుతం బంగాల్, ఉత్తర ఒడిశా తీరాలకు సమీపంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. దీని ముప్పు పొంచి ఉండటంతో విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ, వాతావరణ శాఖ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. తీర ప్రాంత ప్రజలకు ముందస్తు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. వాయుగుండం ప్రభావంతో కోస్తాంధ్రలో భారీ వర్షాలు, బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే ప్రమాదం ఉందని స్పష్టం చేశారు.
గంటకు 3 కిలోమీటర్ల వేగంతో : ఈ వాయుగుండం వాయవ్య దిశగా నెమ్మదిగా కదులుతోంది. ప్రస్తుతం గంటకు 3 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఇది తీరం వైపు ముందుకు సాగుతోంది. ఒడిశాలోని బాలాసోర్ ప్రాంతానికి తూర్పు ఆగ్నేయంగా 120 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇది కేంద్రీకృతమై ఉంది. అలాగే, బంగాల్లోని డిగాకు దక్షిణంగా 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో సముద్రంలో కొనసాగుతోంది. గంటగంటకూ దీని కదలికలను వాతావరణ శాఖ అధికారులు నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు.
బాలాసోర్ - క్యానింగ్ మధ్య తీరం దాటే ఛాన్స్ : సముద్రంలో నెమ్మదిగా కదులుతున్న ఈ వాయుగుండం ఈ రోజు (సోమవారం) మధ్యాహ్నం నాటికి తీరాన్ని తాకనుంది. బాలాసోర్, క్యానింగ్ మధ్య ఇది తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. తీరం దాటే సమయంలో దీని తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆ సమయంలో వాతావరణంలో ఒక్కసారిగా పెను మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయని వివరిస్తున్నారు.
ఉత్తరాంధ్రకు భారీ వర్ష సూచన : వాయుగుండం ప్రభావంతో రానున్న 24 గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా ఒడిశా రాష్ట్రంతో పాటు, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడనున్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లోని ఒకటి రెండు చోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, తగిన ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
అల్లకల్లోలంగా సముద్రం : వాయుగుండం కారణంగా సముద్రం అలజడిగా మారింది. ఒడిశా, ఆంధ్రా తీరప్రాంతాల్లో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. భారీ అలలు ఎగిసిపడే ప్రమాదం ఉందన్నారు. కోస్తాంధ్ర తీరం వెంబడి బలమైన ఈదురు గాలులు వీయనున్నట్లు తెలిపారు. గంటకు 45 నుంచి 55 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలుల ప్రభావం ఉంటుందని అధికారులు వెల్లడించారు. గాలుల తీవ్రత దృష్ట్యా పాత భవనాలు, చెట్ల కింద ఆశ్రయం పొందవద్దని ప్రజలకు సూచించారు.
మత్స్యకారులకు హెచ్చరికలు : సముద్రం ఉద్ధృతి తీవ్రంగా ఉన్న నేపథ్యంలో విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ అధికారులు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా ఒడిశా వైపు సముద్రం పరిస్థితి ప్రమాదకరంగా మారిందన్నారు. దీంతో మత్స్యకారులు ఎవరూ సముద్రంలోకి చేపల వేటకు వెళ్లొద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇప్పటికే వేటకు వెళ్లిన వారు వెంటనే సురక్షిత ప్రాంతాలకు లేదా తీరానికి చేరుకోవాలని సూచించారు. వాతావరణం శాంతించే వరకు బోట్లను సముద్రంలోకి దించరాదని మత్స్యకారులకు స్పష్టం చేశారు. ఎలాంటి విపత్తునైనా ఎదుర్కొనేందుకు అధికార యంత్రాంగం పూర్తి సన్నద్ధతతో ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
గోదావరి జిల్లాలో విస్తారంగా వర్షాలు - పలు ప్రాంతాల్లో రహదారులు జలమయం
బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం- ఆ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం!