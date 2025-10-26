ETV Bharat / state

పోర్టుల్లో తుపాను ప్రమాద హెచ్చరికలు - ఏ నంబరు ఎందుకో తెలుసా?

ఏపీ తీరంవైపు దూసుకొస్తోన్న మొంథా తుపాను - మచిలీపట్నం, కృష్ణపట్నం, నిజాంపట్నం పోర్టుల్లో ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ

Cyclone Warning Numbers
Cyclone Warning Numbers (Image Source: Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 7:42 AM IST

Cyclone Warning Numbers: తుపానులు సముద్ర ప్రాంతాల్లో ఉద్ధృతంగా ఏర్పడినప్పుడు, మొదటగా ప్రభావితమయ్యే ప్రాంతాలు పోర్టులు. దీంతో మత్స్యకారులు, కార్గో కార్యకలాపాలు, సముద్ర రవాణా అన్నీ తుఫాను హెచ్చరిక వ్యవస్థపై ఆధారపడి ఉంటాయి. అందుకే భారత వాతావరణ విభాగం (IMD) తుపాను తీవ్రత, దూరం, దిశ ఆధారంగా ప్రత్యేకంగా 1 నుంచి 11 వరకు నంబర్లలో ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ చేస్తుంది. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్‌ తీర వైపు దూసుకొస్తున్న "మొంథా" తుపాను కారణంగా మచిలీపట్నం, కృష్ణపట్నం, నిజాంపట్నం పోర్టుల్లో ముందస్తు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అయితే, ఈ నంబర్లు అంటే ఏమిటి? వాటి వెనక లాజిక్‌ ఏమిటి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

1, 2వ నంబరు హెచ్చరికలు: ఇవి కేవలం జాగ్రత్త సూచనలు మాత్రమే. తుపాను ఒక పోర్టుకి 400 నుంచి 750 నాటికల్‌ మైళ్లు దూరంలో ఉన్నప్పుడు 1వ, 2వ నంబరు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తారు. ఇవి తక్షణ ప్రమాద సూచనలు కావు. కానీ ముందుగా జాగ్రత్తలు తెలియజేయడానికి జారీ చేస్తారు.

3, 4వ నంబరు హెచ్చరికలు: ఈ హెచ్చరికలు జారీ చేస్తే అప్రమత్తంగా ఉండాలి. తుపాను 150 నుంచి 400 నాటికల్‌ మైళ్లు దూరంలో ఉన్నప్పుడు 3వ, 4వ నంబరు ప్రమాద హెచ్చరికలు ప్రకటిస్తారు. ఇవి తుపాను పోర్టుకు దగ్గర పడే అవకాశం ఉందని సంకేతం.

5, 6వ నంబరు హెచ్చరికలు: ఇక్కడ నుంచి ప్రమాద సూచికలు ప్రారంభం అవుతాయి. తుపాను 50 నుంచి 150 నాటికల్‌ మైళ్లు దూరంలో ఉన్నప్పుడు 5వ, 6వ నంబరు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తారు. ఈ సమయంలో గాలులు బలంగా వీస్తాయి, అలలు ఎగసిపడతాయి. పోర్టు పరిసరాల్లో ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపించడం మొదలవుతుంది. ఈ నంబర్ల హెచ్చరికలు జారీ చేస్తే, పోర్టులోని అన్ని కార్యకలాపాలన్నీ నిలిపేయాలి.

8 నుంచి 10వ నంబరు హెచ్చరికలు: ఈ నంబర్ హెచ్చరికలు అత్యంత ప్రమాద స్థాయిని తెలియజేస్తుంది. తుపాను 50 నాటికల్‌ మైళ్లు లోపల ఉన్నప్పుడు 8, 9, 10వ నంబరు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తారు. తుపాను నేరుగా పోర్టు, సమీప తీరానికి తాకే ప్రమాదం ఉందని అర్థం. ఈ దశలో గాలి వేగం 80 కి.మీ. నుంచి 200 కి.మీ. వరకు ఉంటుంది. ఈ సమయంలో పోర్టు పూర్తిగా మూసివేయాలి. నౌకలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాల్సి ఉంటుంది. ఎమర్జెన్సీ రెస్క్యూ టీంలను సిద్ధం చేయాలి. అదే విధంగా పోర్టు మొత్తం ఖాళీ చేయాలి.

11వ నంబరు హెచ్చరిక: ఇది అత్యవసర స్థితి. 11వ నంబరు హెచ్చరిక అంటే తుపాను పోర్టు సమీపంలోనే ఉందని, తీవ్రమైన గాలులు వీస్తాయని అర్థం. ఈ హెచ్చరిక వచ్చిందంటే సమాచార వ్యవస్థలు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. విద్యుత్‌, కమ్యూనికేషన్‌, రవాణా అంతరాయం కలుగుతుంది. ప్రజలు, సిబ్బంది సురక్షిత ప్రదేశాల్లో ఉండాలి.

తుపానుల సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం, భారత వాతావరణ విభాగం జారీ చేసే సూచనల ప్రకారం పోర్టు కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తామని కాకినాడ యాంకరేజ్‌ పోర్టు అధికారి ధర్మశస్త్ర తెలిపారు. ప్రతి నంబరు హెచ్చరిక వెనుక నిర్దిష్ట అర్థం ఉంటుందని, వాటిని ఖచ్చితంగా పాటించడం వల్ల నష్టాన్ని తగ్గించవచ్చని అన్నారు. పోర్టుల వద్ద ఈ ప్రత్యేక సిగ్నల్‌ వ్యవస్థ ఉంటుంది. తద్వారా తుపాను ప్రభావాన్ని గుర్తించి, హెచ్చరికలు జారీ చేస్తారు.

తుపానుల తీవ్రతను బట్టి 1 నుంచి 11 వరకు ఉన్న ఈ హెచ్చరికల వ్యవస్థ తీర ప్రాంత ప్రజలు, అదే విధంగా మత్స్యకారుల భద్రతకు కీలకమైనది. మత్స్యకారులు, పోర్టు అధికారులు, తీరప్రాంత ప్రజలు ఈ సూచనల అర్థం తెలుసుకుంటే ముందుగానే అప్రమత్తం కావచ్చు. తుపాను ప్రభావం నుంచి సురక్షితంగా బయటపడవచ్చు.

