బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం - మరికొన్ని గంటల్లో తుపానుగా మారే అవకాశం

Published : November 27, 2025 at 8:08 AM IST

Updated : November 27, 2025 at 1:27 PM IST

After 29th Heavy to Very Heavy Rain Forecast for the State: నైరుతి బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం ఏర్పడింది. పుదుచ్చేరికి దక్షిణ ఆగ్నేయంగా 640 కిలోమీటర్ల దూరంలో, చెన్నైకు దక్షిణ ఆగ్నేయంగా 730 కిలోమీటర్ల దూరంలో తీవ్ర వాయుగుండం కేంద్రీకృతమైంది. గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 17 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతున్న తీవ్ర వాయుగుండం మరికొన్ని గంటల్లో తుపానుగా రూపాంతరం చెందుతుందని వాతావరణశాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. 48 గంటల్లో నైరుతి బంగాళాఖాతం తమిళనాడు ప్రాంతాల్లో తీరం దాటుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో 24 గంటల్లో ఈదురుగాలులు కొనసాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ అధికారులు చెప్పారు.

మత్స్యకారులకు హెచ్చరిక: దీని ప్రభావంతో శనివారం నుంచి సోమవారం వరకూ రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. శనివారం శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు, ప్రకాశం, అన్నమయ్య, వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురవొచ్చని తెలిపింది.

ఆదివారం నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి, అన్నమయ్య, వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు, యానాంతో పాటు డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల, నంద్యాల జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశము ఉందని పేర్కొంది. నేడు (గురువారం) తీరం వెంబడి గంటకు 55 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని తెలిపింది. శుక్ర, శని, ఆదివారాల్లో గరిష్ఠంగా 60 కిలోమీటర్ల నుంచి 70 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. సముద్రం అలజడిగా మారనున్న నేపథ్యంలో ఆదివారం వరకు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని హెచ్చరించింది.

ఏజెన్సీలో పెరిగిన చలి: ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో చలి తీవ్రత మళ్లీ పెరిగింది. మంగళవారం రాత్రి అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అరకులో అత్యల్పంగా 8.6 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదు అయింది. అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, శ్రీ సత్యసాయి, విజయనగరం జిల్లాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 16 డిగ్రీల్లోపు నమోదు అయ్యాయి. కడప, కళింగపట్నం, గన్నవరం, ఆరోగ్యవరం తదితర ప్రాంతాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 1 నుంచి 2 డిగ్రీలు తగ్గాయి.

మలక్కా జలసంధి ప్రాంతంలో వాయుగుండం - 29 నుంచి రాష్ట్రంలో వర్షాలు

మలక్కా జలసంధి, ఇండోనేసియా సమీపంలోని తీవ్ర వాయుగుండం నిన్న (బుధవారం) తుపానుగా బలపడింది. దీనికి భారత వాతావరణ విభాగం (IMD) సెన్యార్‌గా నామకరణం చేసింది. ఇది పశ్చిమ దిశగా కదులుతూ అతి తక్కువ సమయంలోనే ఇండోనేసియాలో తీరం దాటింది. ఈరోజు (గురువారం) సాయంత్రం వరకు తీవ్రత కొనసాగుతుందని, తర్వాత బలహీనపడుతుందని అంచనా. ఇది దిశ మార్చుకుని తిరిగి మలేసియా వైపు వెళ్లే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ పేర్కొంది. దీని ప్రభావం భారత భూభాగం పై ఉండదని స్పష్టం చేసింది. మలక్కా జలసంధి సమీపంలో చాలా అరుదుగా తుపాను ఏర్పడుతుంది అని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. 1842 తర్వాత అక్కడ తుపాను బలపడడం ఇదే తొలిసారి అని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర అల్పపీడనం - పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్​ అలెర్ట్​

