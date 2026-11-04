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వాయుగుండంగా బలహీనపడిన మురసు తుపాను

Cyclone Murasu Impact in AP : మురసు తుపాను వాయుగుండంగా బలహీనపడింది. మరో 12 గంటల్లో తీవ్ర అల్పపీడనంగా బలహీనపడే అవకాశం ఉంది.

Cyclone Murasu Impact in AP
వాయుగుండంగా బలహీనపడిన మురసు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 4, 2026 at 12:19 PM IST

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Updated : November 4, 2026 at 12:26 PM IST

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తీవ్ర వాయుగుండం మురసు వాయుగుండంగా బలహీనపడింది. కోస్తాంధ్ర, తూర్పు తెలంగాణపై వాయుగుండం కేంద్రీకృతమైంది. నందిగామకు వాయవ్యంగా 30 కిలోమీటర్లు, విజయవాడకు వాయవ్యంగా 80 కిలోమీటర్లు, ఖమ్మంకు దక్షిణంగా 30 కిలోమీటర్లు, నల్గొండకు 90 కిలోమీటర్లు, భద్రాచలానికి 110 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. గత 6 గంటల్లో గంటకు 10 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఉత్తర దిశగా పయనిస్తోంది. మరో 12 గంటల్లో తీవ్ర అల్పపీడనంగా బలహీనపడే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు మచిలీపట్నం, విశాఖ డాప్లర్ రాడార్ల ద్వారా నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

Last Updated : November 4, 2026 at 12:26 PM IST

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