మురసు తుపాను ధాటికి ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా అతలాకుతలం! - అన్నదాతలకు అపారనష్టం
Cyclone Murasu Impact in Telangana : మురసు తుపాను ధాటికి ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా అతలాకుతలమైంది. వేల ఎకరాల పంటలు నీటమునిగి రైతులకు తీవ్ర నష్టం వాటిళ్లింది.
Published : November 5, 2026 at 9:42 AM IST
మురసు తుపాను ప్రభావంతో ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లావ్యాప్తంగా బుధవారం విస్తారంగా వర్షాలు కురిశాయి. తుపాను ప్రభావంతో ఉమ్మడి జిల్లావ్యాప్తంగా 15 వేల ఎకరాల్లో పంటలు నీట మునిగినట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. బలమైన ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షానికి పొట్ట దశలో ఉన్న వరి పైరు నేలవాలి నీటిలో మునిగింది. పత్తి, మొక్కజొన్న, మిర్చి పంటలు. నీట మునిగాయి. కూలీల కొరతతో పత్తి తీయని రైతులు వర్షంతో నష్టపోయారు. పలుచోట్ల మిరప చేలు నీట మునిగాయి. ఏజెన్సీలో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించడంతో జనజీవనం అస్తవ్యస్థమైంది.
ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాపై తీవ్ర ప్రభావం
ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా రైతులను మురసు తుపాను కోలుకోలేని దెబ్బతీసింది. తుపాను ప్రభావంతో విస్తారంగా వర్షాలు కురిశాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వానలకు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని అశ్వారావుపేట, కొత్తగూడెం నియోజకవర్గాల్లోని పలు మండలాలు అతలాకుతలమయ్యాయి. బుధవారం ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు అశ్వారావుపేటలో అత్యధికంగా 25.3 సెంటిమీటర్లు, దమ్మపేట మండలం మల్కారంలో 18.7, అంకంపాలెంలో 14.8, ములకలపల్లిలో 14.6 సెంటిమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. జిల్లావ్యాప్తంగా సగటున 9.25 సెంటిమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కాగా, 15 వేల ఎకరాల్లో పంటలు నీట మునిగినట్లు ప్రాథమికంగా అంచనా వేసినట్లు జిల్లా వ్యవసాయాధికారి పుల్లయ్య తెలిపారు.
జల దిగ్బంధంలో వందలాది ఎకరాలు
వర్షాలకు భద్రాద్రి జిల్లా అశ్వారావుపేట మండలంలోని పెద్దవాగు ప్రాజెక్టు రింగ్బండ్ కొట్టుకుపోయింది. ఆ రింగ్బండ్ పరిధిలోని వందల ఎకరాలు నీట మునిగాయి. పట్టణంలోని దొంతికుంటకు భారీ వరద పోటెత్తడంతో నివాసాలు నీట మునిగాయి. అధికారులు వెంటనే చెరువుకు గండికొట్టారు. పాల్వంచకు వెళ్లే ప్రధాన రహదారిపైకి నీరు చేరింది. మందలపల్లి, గున్నెపల్లి గ్రామాల వద్ద ఖమ్మం- దేవరపల్లి జాతీయ రహదారిపై నుంచి నీరు ప్రవహించింది. అశ్వారావుపేట, ములకలపల్లి, పాల్వంచ మండలాల్లో ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారం 1,600 ఎకరాల్లో మినుము, 1,500 ఎకరాల్లో వరికి నష్టం జరిగినట్లు అంచనా వేశారు. పలు చోట్ల ధాన్యం కుప్పలు తడిసి ముద్దయ్యాయి.
ములకలపల్లి మండలంలో పాములేరు వాగుపై నిర్మించిన తాత్కాలిక రహదారి కొట్టుకుపోయింది. తాళ్లపాయి గ్రామంలోకి నీరు రావడంతో 25 కుటుంబాలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. దమ్మపేట మండలం దురదపాడుకు చెందిన నాగమణి పొలం వద్దకు వెళ్లింది. మల్లె పూలవాగు పొంగడంతో చెట్టుపైకి ఎక్కింది. స్థానికులు మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు దృష్టికి తీసుకెళ్లగా అధికారులని అప్రమత్తం చేశారు. సాయంత్రం రెస్క్యూ అధికారులు ఆమెను రక్షించారు. ములకలపల్లి మండలంలోని మూకుమామిడి ప్రాజెక్టు వరదలో మధు అనే యువకుడు చిక్కుకోగా సహాయక బృందాలు సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చాయి.
పలు ప్రాంతాల్లో నిలిచిపోయిన రాకపోకలు
ఖమ్మం జిల్లాలోని పలు మండలాల్లో విస్తారంగా వానలు కురుస్తున్నాయి. వేంసూరు సత్తుపల్లి, వైరా కల్లూరు మండలాల్లో వాగులు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. ఖమ్మం- కొత్తగూడెం ప్రధాన రహదారిలో నీళ్లు నిలిచి వాహనాల రాకపోకలకు ఇబ్బంది ఏర్పడింది. జన్నారం వద్ద వాగు ప్రవాహంతో రాకపోకలు నిలిపివేశారు. తల్లాడ మండలం రామచంద్రాపురం వద్ద ఏరు ఉద్ధృతితో పది గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వైరా నియోజకవర్గంలో వందలాది ఎకరాల్లో పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. పొట్ట దశలో ఉన్న వరి నేలకొరిగి నీటిపాలైంది. మిరప మొక్కలు నేలవాలాయి. ఏన్కూరు, కొణిజర్ల, తల్లాడ మండలాల్లో పత్తి తడిసి పాడయింది. వైరా జలాశయానికి భారీగా వరద వచ్చి చేరుతోంది. మణుగూరు, కొత్తగూడెం, ఇల్లెందు, సత్తుపల్లి సింగరేణి ఉపరితల గనుల్లో బొగ్గు వెలికితీతకు ఆటంకం ఏర్పడింది. గనుల్లో చేరిన వరద నీటిని అధికారులు ఎప్పటికపుడు తోడేలా చర్యలు చేపట్టారు.
ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న రైతులు
ఎల్నినో పరిస్థితిలో వర్షాలులేక ఇబ్బందిపడిన రైతులకు మురసు తుపాను కంటిమీద కునుకులేకుండా చేస్తోంది. ఏకధాటి వర్షాలకు వరి, పత్తి, మిర్చి, మొక్కజొన్న పంటలు నీటమునిగాయి. చేలల్లో మూడు అడుగుల నీరు చేరిందని, పంట చేతికొచ్చే సమయంలో ప్రకృతి పగబట్టిందని బాధిత రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పరిహారం ఇచ్చి ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు. తుఫాను ప్రభావం, వర్షాల దృష్ట్యా వ్యవసాయశాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అధికారులతో సమీక్షించారు. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా కురిసిన వర్షం, ప్రాజెక్టుల్లో నీటిమట్టం వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఇంకా వర్షాలున్న దృష్ట్యా అధికారులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని మంత్రి తుమ్మల ఆదేశించారు.
రాష్ట్రంలో మురసు తుపాను ప్రభావం - భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో విస్తారంగా వర్షాలు
తెలంగాణపై 'మురసు' ఎఫెక్ట్ - భద్రాద్రి, ఖమ్మం జిల్లాల్లో దంచికొడుతోన్న వర్షాలు