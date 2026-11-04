రాష్ట్రంలో మురసు తుపాను ప్రభావం - భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో విస్తారంగా వర్షాలు
Cyclone Murasu Rains in Bhadradri Kothagudem : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లావ్యాప్తంగా ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. జిల్లాలోని వాగులు వంకలు, చెరువులు పొంగి రోడ్లన్నీ జలమయ్యాయి.
Published : November 4, 2026 at 2:17 PM IST
మురసు తుపాను ప్రభావంతో భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో కుండపోత వర్షాలు కురిశాయి. వాగులు వంకలూ పొంగిపొర్లాయి. పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి. వందల ఎకరాల్లో పంట నీట మునిగింది. వర్ష తీవ్రత దృష్టిలో ఉంచుకొని అధికారులు స్ధానికంగా విద్యాసంస్ధలకు సెలవు ప్రకటించారు. వర్షాల కారణంగా ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అధికారులను ఆదేశించారు.
పలు మండలాల్లో ఎడతెరిపిలేని వర్షాలు
మురసు తుపాను తీరం దాటిన తర్వాత భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని పలు మండలాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. నిన్న ఉదయం నుంచి చెదురు మదురుగా పడిన వర్షాలు రాత్రి నుంచి కుండపోతగా మారాయి. కొన్ని మండలాల్లో 16 నుంచి 20 సెంటీమీటర్ల మేర వర్షపాతం నమోదైంది. అశ్వరావుపేట, ములకలపల్లి, దమ్మపేట, దమ్ముగూడెం, చర్ల, భద్రాచలం కొత్తగూడెం మండలాల్లో కురిసిన వర్షాలకు వాగులు వంకలూ పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి.
భారీ వర్షాలకు అశ్వారాపువేట మండలం పెదవాగు ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. 4500 క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చి చేరుతుండటంతో అధికారులు వరద నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు. ప్రాజెక్టు రింగ్ బండ్ కట్టకు గండి పడింది. వేదాంతపురంలో ప్రధాన రోడ్డుపై వరద నీరు ప్రవహిస్తుండడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
భారీ వరదతో రహదారిపై నిలిచిన రాకపోకలు
ములకలపల్లి మండలం కంపగూడెం అడ్డరోడ్డు సమీపంలోని, పాములేరు వాగుపై వంతెన ఇప్పటికే కూలిపోయిన నేపథ్యంలో నిర్మించిన తాత్కాలిక రహదారి కోతకు గురైంది. పాల్వంచ దమ్మపేట ప్రధాన రహదారిపై రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. దమ్మపేట మండలం ప్రధాన రహదారిపైకి వరద నీరు వచ్చి చేరడంతో మండలవాసులు తీవ్ర ఇక్కట్ల పాలైయ్యారు. దమ్మపేట శివారు నెమలిపేట కాలనీ సమీపంలోని నల్ల వీరయ్య చెరువు అలుగుకట్ట తెగి వరద నీరు భారీగా పారుతుంది. డిప్యూటీ శిక్షణ తహసీల్దార్ మురళి కాలనీ ప్రజలను పునరావాస కేంద్రానికి తరలించారు. ఈ మండలంలోని వరి, పత్తి ఆయిల్ పామ్ తోటలు వందల ఎకరాల్లో నీట మునిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో ములకలపల్లి, అశ్వారాపుపేట, దమ్మపేట మండలాల్లో విద్యాసంస్ధలకు సెలవు ప్రకటించారు.
తపాను ప్రభావంతో తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న పంటలు
జిల్లాలోనూ వేంసూరు సత్తుపల్లి, వైరా కల్లూరు మండలాల్లో కురిసిన భారీవర్షంతో వాగులు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. వందలాది ఎకరాల్లో వైరా నియోజకవర్గంలో మురసు తుపాను ప్రభావంతో పంటలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. పొట్ట దశలో ఉన్న వరి పంట పూర్తిగా నేలకొరిగి నీటిపాలైంది. మిరప పొలాల్లో నీరు నిలవడంతో మొక్కలు నేలవాలాయి. ఏన్కూరు, కొనిజర్ల, తల్లాడ మండలాల్లో పత్తి తడిసి పాడైంది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షానికి రహదారులు జలమయమయ్యాయి.
ఖమ్మం కొత్తగూడెం ప్రధాన రహదారిలో నీళ్లు నిలిచి వాహనాల రాకపోకలకు ఇబ్బంది కలిగింది. జన్నారం వద్ద వాగు పొంగి ప్రవహించడంతో పోలీసులు రాకపోకలు నిలిపివేశారు. తల్లాడ మండలం రామచంద్రాపురం వద్ద ఏరు పొంగడంతో పది గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. జిల్లాలో ప్రధానమైన వైరా జలాశయానికి వరద నీరు భారీగా వచ్చి చేరుతోంది.
అధికారులకు మంత్రి తుమ్మల కీలక ఆదేశాలు
మురసు తుపాను ప్రభావం, వర్షాలపై వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అధికారులతో సమీక్షించారు. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా కురిసిన వర్షం వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ముఖ్యంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతుండటంతో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై మంత్రి తుమ్మల అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ప్రధాన జలాశయాల్లో ఉన్న నీటిమట్టం వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రధానమైన జలాశయాల్లో నీరు చేరుతుండటంతో ఆయా నియోజకవర్గాల్లో శాసనసభ్యులతో మాట్లాడి వరద నీటిని కాలువలకు వదలాలని నీటిపారుదల శాఖ అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు.
యంత్రాంగానికి ఆదేశాలు
ఇవాళ మొత్తం వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణశాఖ తీవ్ర హెచ్చరికల నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి తుమ్మల ఆదేశించారు. గ్రామాల్లోని పరిస్థితులపై ఎప్పటికప్పుడు ఆరా తీయాలని, అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
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