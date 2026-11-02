మురసు తుపాను ఎఫెక్ట్ - పలు విమానాలు, రైళ్లు రద్దు
Murasu Effect Flights Trains Cancelled: మురసు తుపాను ప్రభావంతో విమాన, రైళ్ల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. విజయవాడ, భోగాపురం నుంచి పలు విమాన సర్వీసులు, విజయవాడ డివిజన్లో 9 రైళ్లు రద్దయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 7:32 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 7:42 PM IST
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన 'మురసు' తుపాను ముప్పు రాష్ట్రంలోని రవాణా వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతోంది. భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలుల నేపథ్యంలో విమాన, రైళ్ల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ప్రయాణికుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని విమానయాన సంస్థలు, రైల్వే అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. వాతావరణ పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉండటంతో పలు సర్వీసులను రద్దు చేస్తున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు.
తుపాను హెచ్చరికల నేపథ్యంలో విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి సుమారు 12 విమాన సర్వీసులు రద్దయ్యాయి. వాతావరణం అనుకూలించకపోవడంతో హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, బెంగళూరు నగరాలకు వెళ్లాల్సిన విమానాలను ఇండిగో సంస్థ నిలిపివేసింది. వీటితో పాటు చెన్నై, ముంబయి, తిరుపతి, కర్నూలు వెళ్లే విమానాలను కూడా రద్దు చేసింది. అలాగే హైదరాబాద్, విశాఖ వెళ్లే సర్వీసులను ఎయిరిండియా రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. మరోవైపు భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు నుంచి ముందు జాగ్రత్త చర్యగా విజయవాడ, తిరుపతి, హైదరాబాద్ నగరాలకు వెళ్లాల్సిన సర్వీసులను నిలిపివేశారు. వాతావరణం కుదుటపడే వరకు ప్రయాణికులు ఎప్పటికప్పుడు ఎయిర్లైన్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవాలని విమానయాన సంస్థలు సూచించాయి.
విజయవాడ డివిజన్లో 9 రైళ్ల రద్దు : తుపాను తీవ్రత నేపథ్యంలో రైల్వే శాఖ సైతం ముందస్తు జాగ్రత్తలు చేపట్టింది. విజయవాడ డివిజన్లో మొత్తం 9 రైళ్లను రద్దు చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఇవాళ, రేపు వెళ్లాల్సిన విజయవాడ-గూడూరు, గూడూరు-విజయవాడ, గుంటూరు-తెనాలి, తెనాలి-గుంటూరు రైళ్లను రద్దు చేశారు. అలాగే ఇవాళ వెళ్లాల్సిన తెనాలి-రేపల్లె రైలును నిలిపివేశారు. రేపు ప్రయాణించాల్సిన రేపల్లె-మార్కాపురం రోడ్డు, మార్కాపురం రోడ్డు-రేపల్లె ప్యాసింజర్ రైళ్లను రద్దు చేస్తున్నట్లు రైల్వే అధికారులు ప్రకటించారు. ప్రయాణికులు ఈ మార్పులను గమనించి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని సూచించారు.
ఓడరేవుల్లో హైఅలర్ట్: తీరం వైపు తుపాను వేగంగా దూసుకొస్తున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని ఓడరేవుల్లో అధికారులు హైఅలర్ట్ ప్రకటించారు. ముఖ్యంగా నిజాంపట్నం, వాడరేవు, మచిలీపట్నం, కృష్ణపట్నం పోర్టుల్లో పరిస్థితి తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రమాద సంకేతాలు జారీ చేశారు. పోర్టుల వద్ద అధికారులందరూ అత్యవసర విధుల్లో ఉండాలని ఆదేశించారు.
మురసు తుపాను దృష్ట్యా వివిధ ఓడరేవుల్లో జారీ చేసిన హెచ్చరికల వివరాలు:
- నిజాంపట్నం ఓడరేవు 10వ నంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక
- వాడరేవు 10వ నంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక
- మచిలీపట్నం ఓడరేవు 9వ నంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక
- కృష్ణపట్నం పోర్టు 8వ నంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక
- విశాఖపట్నం ఓడరేవు 3వ నంబర్ స్థానిక హెచ్చరిక
- భీమిలి పోర్టు 3వ నంబర్ స్థానిక హెచ్చరిక
- గంగవరం పోర్టు 3వ నంబర్ స్థానిక హెచ్చరిక
- కాకినాడ ఓడరేవు 3వ నంబర్ స్థానిక హెచ్చరిక
- కళింగపట్నం ఓడరేవు 3వ నంబర్ స్థానిక హెచ్చరిక
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