దూసుకొస్తున్న మురసు - పలు ఓడరేవుల్లో ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ
Cyclone Murasu Impact in AP : మురసు తీవ్ర తుపాను గంటకు 14 కిలోమీటర్ల వేగంతో పయనిస్తోంది. ఇవాళ అర్ధరాత్రి దాటాక ఒంగోలు సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 4:20 PM IST
పశ్చిమమధ్య బంగాళాఖాతంలో గడచిన 6 గంటల్లో గంటకు 14 కిలోమీటర్ల వేగంతో మురసు తీవ్ర తుపాను కదులుతోంది. ప్రస్తుతం నెల్లూరుకు 110 కిలోమీటర్లు, కావలికి 130 కిలోమీటర్లు, తిరుపతికి 160 కిలోమీటర్లు, ఒంగోలుకు 170 కిలోమీటర్లు, బాపట్లకు 190 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. ఇవాళ అర్ధరాత్రి దాటాక ఒంగోలు సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. తుపాను దగ్గరకు వచ్చే కొద్ది అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు.
తుపాను దృష్ట్యా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున రేపు (మంగళవారం) బాపట్ల జిల్లాలోని విద్యాసంస్థలకు కలెక్టర్ సెలవు ప్రకటించారు సూర్యలంక బీచ్ను మూసివేశారు. బీచ్కు పర్యాటకులు రావొద్దని అధికారులు హెచ్చరించారు. మరోవైపు తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో అధికారులు కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేశారు. అత్యవసర సమయంలో 9440827526 (గుంటూరు), 9281413774 (బాపట్ల) నంబర్లకు ఫోన్ చేయవచ్చని తెలిపారు.
మురసు తుపానుపై అప్రమత్తంగా ఉన్నామని కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ డీకే బాలాజీ తెలిపారు. మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు చెప్పారు. తుపాను రానున్న మూడురోజుల పాటు దక్షిణకోస్తాలో భారీ వర్షాలతో పాటు బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయన్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఇళ్లలోనే ఉండాలని అవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని సూచించారు. మరోవైపు మురసు తీవ్ర తుపానుతో పలు ఓడరేవుల్లో అధికారులు ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
పలు ఓడరేవుల్లో ప్రమాద హెచ్చరికలు :
- నిజాంపట్నంలో 10వ నంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
- వాడరేవులో 10వ నంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
- మచిలీపట్నంలో 9వ నంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
- కృష్ణపట్నంలో 8వ నంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
- విశాఖ ఓడరేవులో 3వ నంబర్ స్థానిక హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
- భీమిలిలో 3వ నంబర్ స్థానిక హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
- గంగవరంలో 3వ నంబర్ స్థానిక హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
- కాకినాడలో 3వ నంబర్ స్థానిక హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
- కళింగపట్నంలో 3వ నంబర్ స్థానిక హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
- నిజాంపట్నం, వాడరేవులో తీవ్ర ప్రమాద సంకేతాలు జారీ చేశారు.
- మచిలీపట్నం, కృష్ణపట్నంలో తీవ్ర ప్రమాద సంకేతాలు జారీ చేశారు.
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