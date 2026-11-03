మురసు తుపాను ఎఫెక్ట్ - బాపట్ల, ప్రకాశం జిల్లాల్లో కౌంటింగ్ ఆలస్యం
Murasu Impact AP Municipal Counting:రాష్ట్రంలో మురసు తుపాను ప్రభావం నేపథ్యంలో పలు చోట్ల మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ఆలస్యం కానుంది.ప్రకాశం, బాపట్ల జిల్లాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు ఆలస్యంగా ప్రారంభమవుతుందని ఎస్ఈసీ పేర్కొంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 10:45 AM IST
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పురపోరు కౌంటింగ్ మొదలైంది. వివిధ కౌంటింగ్ కేంద్రాల్లో అధికారులు ఓట్ల లెక్కింపును చేపట్టారు. భారీ భద్రత నడుమ ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. అయితే మురసు తుపాను ప్రభావం నేపథ్యంలో ప్రకాశం, బాపట్ల జిల్లాలో లెక్కింపు ఆలస్యం కానుంది. వర్షం కారణంగా రెండు జిల్లాల్లో కొంత ఆలస్యంగా లెక్కింపు ప్రారంభిస్తారని ఎస్ఈసీ తెలిపింది.
మరోవైపు పులివెందుల మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపునకు ఆటంకం తొలిగింది. పులివెందుల మున్సిపాలిటీలో ఓట్ల లెక్కింపును నిలిపివేయాలని, రీపోలింగ్కు ఆదేశించాలని కోరుతూ వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ అవినాశ్రెడ్డి , వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థి ప్రమీల వేసిన అనుబంధ పిటిషన్ను హైకోర్టు కొట్టివేసింది. ఈ పిటిషన్పై విచారణ జరిపి సోమవారం తీర్పు రిజర్వ్ చేసిన న్యాయస్థానం నేడు అనుబంధ పిటిషన్ను కొట్టేస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చింది.
పులివెందులలో కౌంటింగ్కు గ్రీన్సిగ్నల్ : పులివెందుల మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు స్వేచ్ఛగా, ప్రశాంత వాతావరణంలో నిర్వహించేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని, అదనపు పోలీసు భద్రత కల్పించాలని కోరుతూ పులివెందుల వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థి వైఎస్ ప్రమీల, ఎంపీ అవినాశ్రెడ్డి హైకోర్టులో వ్యాజ్యం వేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల ఈ వ్యాజ్యంపై విచారణ జరిపిన ధర్మాసనం అవినాశ్రెడ్డి ఇచ్చిన పిటిషన్పై తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఎస్ఈసీని ఆదేశించింది.
ప్రధాన వ్యాజ్యంలో పిటిషనర్లు తాజాగా అనుబంధ పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. వారి తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది శ్రీరామ్ వాదనలు వినిపించారు. అధికార పార్టీకి చెందిన వారు పోలింగ్ బూత్లను అక్రమించి రిగ్గింగ్కు పాల్పడ్డారని హైకోర్టుకు తెలిపారు. అందుకు వీడియో ఆధారాలున్నాయని చెప్పారు. కొన్ని బూత్లలో వైఎస్సార్సీపీ ఏజెంట్లను బలవంతంగా బయటకు పంపేశారని వెల్లడించారు. పోలీసు యంత్రాంగం అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా వ్యవహరించిందని వివరించారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్, తదితర ఆధారాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని పులివెందుల మున్సిపాలిటీలో (సోమవారం రీపోలింగ్ నిర్వహించిన నాలుగు వార్డులు మినహా) మిగిలిన వార్డుల్లో రీపోలింగ్ నిర్వహణకు ఆదేశించాలని కోరారు. అదేవిధంగా మంగళవారం నిర్వహించనున్న ఓట్ల లెక్కింపును నిలువరించాలని ధర్మాసనాన్ని అభ్యర్థించారు.
ఎస్ఈసీ తరఫున న్యాయవాది ఎన్.అశ్వనీకుమార్ వాదనలు వినిపించారు. పోలింగ్ ముగిశాక వైఎస్సార్ కడప కలెక్టర్, ఎస్పీల నుంచి ఎస్ఈసీ నివేదిక తెప్పించుకుందని హైకోర్టుకు వివరించారు. అంతేకాక అభ్యర్థుల ఫిర్యాదులను పరిశీలించిందన్నారు. అన్ని వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని పులివెందులలో నాలుగు వార్డులకు రీపోలింగ్ నిర్వహించాలని ఎస్ఈసీ నిర్ణయించిందని తెలిపారు. ఓట్ల లెక్కింపును నిలువరించాల్సిన పని లేదని ఓ ఎన్నిక వ్యవహారమై రీపోలింగ్ కోసం గతంలో దాఖలైన ఓ వ్యాజ్యాన్ని హైకోర్టు సింగిల్ జడ్జి కొట్టేశారన్నారు. ఆ తీర్పును ధర్మాసనం సైతం సమర్థించిందని గుర్తు చేశారు. ఈ తీర్పు ప్రస్తుత పరిస్థితులకు వర్తిస్తుందని తెలియజేశారు. ఈ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని పిటిషనర్లు దాఖలు చేసిన అనుబంధ పిటిషన్లను కొట్టేయాలని న్యాయస్థానాన్ని కోరారు. ఇరువైపులా వాదనలు విన్న హైకోర్టు అనుబంధ పిటిషన్లను కొట్టివేస్తూ ఇవాళ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
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