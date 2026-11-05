'మురసు' బీభత్సం - ఏపీలో అపార నష్టం, వరదలో చిక్కుకున్న ఎన్నికల సిబ్బంది
Cyclone Murasu AP impact : మురసు తుపాను ఏపీని అతలాకుతలం చేసింది. గుంటూరు, పల్నాడు, గోదావరి జిల్లాల్లో భారీ నష్టం వాటిల్లింది. వరదల్లో చిక్కుకున్న ఎన్నికల సిబ్బందిని ఎస్డీఆర్ఎఫ్ రక్షించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 8:26 AM IST
'మురసు' తీవ్ర తుపాను రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలను అతలాకుతలం చేసింది. వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికీ, ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరద ముప్పుతో పలు ప్రాంతాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో రహదారులు కోతకు గురయ్యాయి. విద్యుత్ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. చేతికొచ్చిన పంటలు వేలాది హెక్టార్లలో నీట మునగడంతో రైతులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. ఈ ప్రకృతి విపత్తులో వేర్వేరు ఘటనల్లో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
గుంటూరు జిల్లాలో రెండు రోజుల వ్యవధిలో సగటున 18.3 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కావడంతో జిల్లా వణికిపోయింది. పల్నాడు జిల్లా నుంచి వచ్చే వరద నీరు గుంటూరులో తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. నల్లమడ, ఓగేరు, ఎర్రవాగులు ఉప్పొంగి, పలుచోట్ల గండ్లు పడటంతో పంట పొలాలను ముంచెత్తాయి. నల్లమడ వాగు ఉద్ధృతికి కొమ్మమూరు కాలువ పలుచోట్ల దెబ్బతింది. తాడికొండ, మంగళగిరిల నుంచి వచ్చిన వర్షపు నీటితో కాలువ కట్ట ఆరు చోట్ల తెగిపోయింది. గుంటూరు జిల్లావ్యాప్తంగా 38,062 హెక్టార్లలో వ్యవసాయ పంటలు దెబ్బతిన్నట్లు ప్రాథమిక అంచనా వేశారు. 17 చోట్ల రహదారులు కోతకు గురికాగా, 55 గ్రామాలకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. 58 కేంద్రాల్లో 4,217 మందికి పునరావాసం కల్పించారు. పెదనందిపాడు-బాపట్ల మార్గంలో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మరోవైపు పల్నాడు జిల్లాలో 1,457 హెక్టార్లలో ఉద్యాన పంటలు, 8,158 హెక్టార్లలో ఇతర పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. కాకుమాను మండలంలో 26 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురవడంతో గార్లపాడు, కొప్పర్రు గ్రామాలను వరద ముంచెత్తింది.
నలుగురు మృతి : ఈ విపత్తులో వేర్వేరు ఘటనల్లో నలుగురు మృతి చెందారు. గుంటూరు జిల్లా మేడికొండూరు మండలంలో రాయపాటి బాలాజీ (30) వరద నీటిలో పడి మరణించాడు. తాడేపల్లి మండలం పెనుమాకలో కొండ చరియలు విరిగి పడి షేక్ మీరాబి(50) ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. యడ్లపాడు మండలం తిమ్మాపురం వద్ద జాతీయ రహదారిపై వరదలో గల్లంతైన చిలకలూరిపేటకు చెందిన షణ్ముఖబాబు, గుంటూరుకు చెందిన రాగి రాజ్కుమార్ల మృతదేహాలను పోలీసులు వెలికితీశారు. అలాగే, మంగళగిరి శ్రీ పానకాల లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయ ప్రాకారం కొంతభాగం కూలిపోయింది.
గోదావరి జిల్లాల్లో ముంపు : ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాపై మురసు తుపాను తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. గోపాలపురంలో ఎన్నికల సామగ్రి పంపిణీ కేంద్రం వద్ద భారీ వరద రావడంతో అధికారులు, సిబ్బంది చిక్కుకున్నారు. పోలీసులు, అగ్నిమాపక, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు వారిని తాడు సహాయంతో రక్షించాయి. ఈ క్రమంలో సీఐ నాగేశ్వర నాయక్ నీటిలో పడిపోగా పోలీసులు కాపాడారు. పలు వాహనాలు కొట్టుకుపోయాయి. కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం నగరాలు భారీగా జలమయమయ్యాయి. కరప మండల పరిషత్తు కార్యాలయంలోకి నీరు చేరడంతో వేళంగి గ్రామానికి చెందిన బ్యాలట్ పత్రాలు తడిసిపోయాయి.
ఏలూరు జిల్లాలోని పల్లెలు భారీ వర్షానికి వణికిపోయాయి. తెలంగాణలోని పెదవాగు ప్రాజెక్టు రింగుబండ్ తెగిపోవడంతో వేలేరుపాడు మండలంలోని పలు గ్రామాలపై వరద పోటెత్తింది. జిల్లాలో జీలుగుమిల్లిలో అత్యధికంగా 39.8 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోనూ రహదారులు నీటమునిగాయి. కాగా, ఏలూరు జిల్లా రౌతుగూడెం సమీపంలో వరద ప్రవాహంలో చిక్కుకున్న 20 మంది కూలీలను రక్షించేందుకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు ముమ్మరంగా శ్రమిస్తున్నాయి.
మరో తుపాను ముప్పు : మురసు తుపాను అల్పపీడనంగా బలహీనపడిందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇది కోస్తాంధ్ర ప్రాంతంపై ఉత్తరం దిశగా నెమ్మదిగా కదులుతోందని వెల్లడించింది. ఫలితంగా గురువారం పలుచోట్ల తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. అయితే, ఈ నెల మూడో వారంలో (12వ తేదీ తర్వాత) అల్పపీడనం ఏర్పడి, అది మరో తుపానుగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
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