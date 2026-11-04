ముంచేసిన మురసు - అస్తవ్యస్తమైన జనజీవనం
Cyclone Murasu Impact in AP : రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో మురసు తుపాను బీభత్సం సృష్టించింది. భీకరగాలులు, వర్షంతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. పలు చోట్ల భారీ వృక్షాలు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 8:04 AM IST|
Updated : November 4, 2026 at 8:50 AM IST
మురసు తీవ్ర తుపాను ఏపీపై విరుచుకుపడింది. పలు జిల్లాలో ఈదురుగాలులు, భారీ వర్షాలు కురవడంతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. పెద్దచెట్లు, స్తంభాలు నేలకూలి ఎక్కడికక్కడ అడ్డంకులు ఏర్పడ్డాయి. వాగులు, వంకలు పొంగడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వేల ఎకరాల్లో పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలయమం కావడంతో ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. తుపాను ధాటికి వేర్వేరు ఘటనల్లో నలుగురు మృతిచెందారు. నలుగురు గల్లంతయ్యారు.
బాపట్ల జిల్లా రేపల్లె నియోజకవర్గంలో రాత్రి నుంచి ఎడతెరపి లేని వర్షం కురుస్తోంది. చల్లని ఈదురు గాలులతో వర్షం కురుస్తుండటంతో ప్రజలు బయటికి రాలేని పరిస్థితి నెలకొంది. వర్ష ప్రభావానికి రేపల్లె-నిజాంపట్నం ప్రధాన రహదారిలో పలుచోట్ల రోడ్లు జలమయ్యాయి. వాహనదారులకు రాకపోకలు సాగించేందుకు ఇబ్బందిగా మారింది. నిజాంపట్నం, రేపల్లె మండలాలలో 42 పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ముంపుకు గురయ్యే ప్రాంతాలలోని సుమారు 600 మందిని రేపల్లె ఆర్డీవో శ్రీదేవి పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు.
పల్నాడు జిల్లా అతలాకుతలమైంది. జిల్లావ్యాప్తంగా సగటున 4.73 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. తుపాను ధాటికి పలు రైళ్లను సైతం నిలిపివేశారు. గంటకు 50 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీసిన ఈదురుగాలులతో భారీ చెట్లు పడిపోయాయి. విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. అధికారులు సహాయ చర్యలు చేపట్టారు. చిలకలూరిపేటను వరద నీరు ముంచెత్తింది. భారీ వర్షానికి చెన్నై-కోల్కతా హైవేపై వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది యడ్లపాడు మండలంలో 26.82 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
తిమ్మాపురం వద్ద హైవేపై నక్క వాగు పొంగడంతో కారు చిక్కుకుపోయింది. అందులో ఉన్న ఐదుగురిలో ముగ్గురిని గ్రామస్థులు కాపాడారు. ఇద్దరు వాగులో కొట్టుకుపోయారు. ఎమ్మెల్యే ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను పిలిపించారు. గల్లంతైన వారి కోసం గాలిస్తున్నారు. సత్తెనపల్లిలో కొన్ని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. రహదారులపై వర్షపు నీరు నిలిచిపోవడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఇళ్లలోకి వర్షపు నీరు చేరింది. నరసరావుపేటలో పలుచోట్ల వాగులు ఉప్పొంగాయి. పత్తి, మిరప ఉద్యాన పంటలు దెబ్బతిన్నాయి.
రైళ్లు నిలిచిపోవడంతో ప్రయాణికుల అవస్థలు: బాపట్లజిల్లా చిగురుటాకులా వణికింది. ఎడతెరిపిలేని గాలి వానతో ప్రజలు భీతిల్లారు. బాపట్ల, చీరాలలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు, తీర మండలాల్లోని 19 గ్రామాల ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. ప్రచండ గాలులకు చెట్లు పడిపోగా, 800 స్తంభాలు నేలకొరినట్లు సమాచారం. ఈదురుగాలులకు జిల్లాలో ముగ్గురు వ్యక్తులు చనిపోయారు.
బాపట్ల రైల్వే స్టేషన్లలో కొన్ని రైళ్లు గంటల తరబడి నిలిచిపోయాయి. భారీ వర్షాలకు, ఈదురగాలులకు చీరాల ప్రాంతంలో జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. చీరాలలో ఆర్టీసీ బస్సులను సైతం నిలిపివేశారు. చీరాల మండలం వాడరేవు, రామాపురం, కఠారిపాలెం తీర ప్రాంతాల్లో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది. ఎమ్మెల్యే కొండయ్య తీర ప్రాంతాల్లో పర్యటించి పరిస్థితులను పరిశీలించారు. పర్చూరు,ఇంకొల్లు, మార్టూరు, యద్దనపూడి మండలాల్లో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఈదురుగాలులకు చిన్నగంజాం టోల్ ప్లాజా వద్ద ఐరన్ కంటైనర్ కూలిపడింది. ఈ ఘటనలో టోల్ సిబ్బంది అగస్టిన్ మృతి చెందారు. అంతేకాకుండా పెద్ద విద్యుత్ స్తంభం రోడ్డుపై పడిపోవడంతో వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. జిల్లావ్యాప్తంగా 70,000ల ఎకరాల్లో వరి, 16,450 ఎకరాల్లో ఉద్యానపంటలు ముంపు బారినపడ్డాయి. పూర్తిగా నష్టపోయామని రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు.
వేల ఎకరాల్లో పంట నష్టం: గుంటూరు జిల్లాలో మురుసు తుపాను బీభత్సం సృష్టించింది. ఎడతెరపిలేని వర్షాలకు గుంటూరు శివారు కాలనీలను వరద నీరు ముంచెత్తింది. ఫిరంగిపురంలో 17.28 సెంటీమీటర్లు, గుంటూరు పశ్చిమ 13.74, కాకుమాను 13.32, పెదకాకాని 13.26 శాతం వర్షపాతం నమోదైంది. ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో మురసు తుపాను బీభత్సం సృష్టించింది. గొట్టిపాడులో వాగులు పొంగి పొర్లాయి. మిరప, పత్తి పైరులు నీట మునిగాయి. వింజనంపాడులో మిరప పంట నీట మునిగింది.
కాకుమాను , పెదనందిపాడు మండలాల్లో పెద్దఎత్తున వర్షం పడింది. నల్లమడ వాగుకు భారీగా వరద నీరు చేరింది. వరి పైరులన్నీ నీటిలో నానుతున్నాయి. పెదనందిపాడులో వర్షం కారణంగా ఇళ్లలోకి నీరు చేరింది. జిల్లావ్యాప్తంగా 39 పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటుచేసి 2316 మందిని తరలించారు. పలు చోట్ల వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. మంగళగిరిలో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. కాజా టోల్ వద్ద వరద నీరు ప్రవహించడంతో విజయవాడ వైపు వెళ్లే రెండు మార్గాలను మూసేశారు. హైవేపై మోకాళ్లలోతు నీరు చేరడంతో వాహనాలు మెళ్లగా కదులుతున్నాయి. ప్రజలు భయంతో జాతీయ రహదారిపై పైకి వచ్చారు. రైల్వేస్టేషన్లో 2000ల మంది ప్రయాణికులకు తహసీల్దార్ ఆధ్వర్యంలో ఆహారం పంపిణీ చేశారు.
నేలకొరిగిన భారీ వృక్షాలు, విద్యుత్ స్తంభాలు: తుపాను ప్రభావంతో ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో జనజీవనం స్తంభించింది. ఒంగోలు నగరంలో విద్యుత్ స్తంభాలు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు భారీగా ధ్వంసం కావడంతో చీకట్లు అలుముకున్నాయి. చెట్లు ఎక్కడికక్కడే నేలకొరిగాయి. ఒంగోలు కలెక్టరేట్లో భారీ వృక్షాలు కూలి ప్రకాశం పంతులు విగ్రహం ధ్వంసమైంది. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు చెట్లను తొలగించే పనులు చేపట్టాయి. నాగులుప్పలపాడు మండలంలో అత్యధికంగా 22.8 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. గాలులకు పలు గ్రామాల్లో ఇళ్లపై రేకులు ఎగిరిపోయాయి. పూరిళ్లు నేలమట్టమయ్యాయి.
ఒంగోలు, టంగుటూరు మండలాల్లోనూ పలు ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయి. గుండమాలలో సముద్రపు కెరటాలతో పలువురి మత్స్యకారుల బోట్లు గల్లంతయ్యాయి. విద్యుత్ స్తంభాలు భారీగా పడిపోవడంతో రోజంతా కరెంట్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. తుపాను ప్రభావంతో ఆర్టీసీ బస్సులు డిపోల్లోనే నిలిచిపోయాయి. కొత్తపట్నం సమీపంలోని బకింగ్హాం కాలువలో ప్రమాదవశాత్తూ జారిపడి ఓ మహిళ గల్లంతయ్యారు. అద్దంకి, దర్శి ప్రధాన రహదారిపై చెట్లు విరిగిపడడంతో రవాణాకు అంతరాయం కలిగింది. ప్రజలు ట్రాక్టర్లతో వాటిని తొలిగించారు.
ఉమ్మడి కృష్ణాజిల్లాలో భారీ వర్షం కురిసింది. సగటున 6.6 సెంటీ మీటర్ల వర్షం పడింది. విజయవాడ నగరం, శివారు ప్రాంతాల్లో అధిక వర్షపాతం నమోదైంది. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలదిగ్బంధంలో ఉన్నాయి. ఇబ్రహీంపట్నంలో 10.3 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద పది గేట్లను ఒక అడుగు మేర ఎత్తారు. సముద్రంలోకి 7,250 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేశారు.
తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మంత్రి పర్యటన: పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో 8.04 సెంటీమీటర్ల సగటు వర్షపాతం నమోదైంది. జిల్లా కేంద్రమైన భీమవరంతో పాటు పాలకొల్లు, తణుకు, నరసాపురం పట్టణాల్లో ప్రధాన కూడళ్లు సైతం ముంపులో చిక్కుకున్నాయి. భీమవరం బస్టాండులో మోకాళ్లలోతు నీరు నిలిచింది. భారీ వర్షానికి ఆచంట మండలంలో జనజీవనం స్తంభించింది. యలమంచిలి మండలంలోని తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు పర్యటించారు. భారీ వర్షాన్ని సైతం లెక్కచేయకుండా ప్రజల వద్దకు వెళ్లి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మురసు తుపాను ప్రభావంతో ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో వర్షాలు దంచికొట్టాయి. రాజమహేంద్రవరం, కొవ్వూరులో కుండపోత వర్షానికి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడ్డారు. కోనసీమ జిల్లాలో ఎడతెరిపి లేని వర్షాలకు ప్రజలు ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు. పల్లపు ప్రాంతాలు, రోడ్లు జలమయమయ్యాయి.
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