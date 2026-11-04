గోదావరి జిల్లాలపై 'మురసు' పంజా - నీటమునిగిన అమలాపురం, రాజమహేంద్రవరం
Cyclone Morusu impact AP : మురసు తుపాను ప్రభావంతో గోదావరి జిల్లాల్లో కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం కాగా, చేతికొచ్చిన వరి పంట నీటమునిగి రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 3:34 PM IST
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన మురసు తుపాను ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. తెల్లవారుజాము నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న కుండపోత వర్షాలతో జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రాలేని పరిస్థితి నెలకొంది. జిల్లాల వ్యాప్తంగా ఉన్న లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ప్రధాన రహదారులు మోకాల్లోతు నీటితో చెరువులను తలపిస్తున్నాయి.
తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం నగరంలో వాన దంచికొడుతోంది. ఏకధాటిగా కురుస్తున్న వర్షానికి నగరంలో 11 సెంటీమీటర్లకు పైగా వర్షపాతం నమోదైంది. భారీ వానకు శంభోనగర్ రైతుబజార్, రైల్వే స్టేషన్ రోడ్డుతో పాటు నగరంలోని పలు ప్రధాన రహదారులు వర్షపు నీటితో నిండిపోయాయి. రైల్వే స్టేషన్, ఆ సమీపంలోని ఆర్వోబీ వద్ద డ్రైనేజీ కాలువల్లో పూడిక పేరుకుపోవడంతో మురుగునీరు రోడ్లపైకి పారుతోంది. దీంతో వాహనదారులు, పాదచారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. రోడ్లపై నిలిచిన నీటిలో ద్విచక్ర వాహనాల ఇంజిన్లలోకి నీరు చేరడంతో అవి ఎక్కడికక్కడే ఆగిపోతున్నాయి. ఫలితంగా నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ స్తంభించి, రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
నేలకొరిగిన వృక్షాలు : డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో మురసు తుపాను బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. అమలాపురం పట్టణంలో రికార్డు స్థాయిలో 20.3 సెంటీమీటర్ల భారీ వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ కుండపోత వర్షాలకు పట్టణంలోని రహదారులు, కాలనీలు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి అడుగు బయటపెట్టలేని వాతావరణం నెలకొంది. భారీ గాలుల ధాటికి పలుచోట్ల భారీ వృక్షాలు రోడ్లపై కుప్పకూలాయి. దీంతో అనేక గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
తుపాను వర్షాలు రైతుల పాలిట శాపంగా మారాయి. కోనసీమ జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో వేలాది ఎకరాల్లో వరి పొలాలు నీట మునిగాయి. ఎంతో కష్టపడి సాగు చేసిన ఖరీఫ్ వరి పంట ప్రస్తుతం చేతికొచ్చే దశలో ఉంది. కోతలకు సిద్ధంగా ఉన్న తరుణంలో అకాల వర్షం రైతుల ఆశలపై నీళ్లు చల్లింది. పొలాల్లో మోకాల్లోతు నీరు నిలవడంతో పంట కుళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉందని రైతులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. కనీస పెట్టుబడి కూడా తిరిగి రాదేమోనని అన్నదాతలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి పంట నష్టాన్ని అంచనా వేసి తమను ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు.
ఏజెన్సీలో గిరిజనుల అవస్థలు : మరోవైపు ఏలూరు, పోలవరం జిల్లాల పరిధిలోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లోనూ వానలు దంచికొడుతున్నాయి. గిరిజన ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో కొండవాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఏజెన్సీలోని పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో ప్రజలు అవస్థలు పడుతున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అత్యవసరమైతే తప్ప ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
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తీరం దాటిన 'మురసు' తుపాను - కొన్ని గంటల పాటు భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులు