బలహీనపడిన మొంథా తుపాను - రేపు పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు

వాయుగుండంగా బలహీనపడిన మొంథా తుపాను - 6 గంటలుగా 12 కిమీ వేగంతో ఉత్తర వాయవ్య దిశగా కదిలి క్రమంగా బలహీనం

Published : October 29, 2025 at 10:12 PM IST

Cyclone Montha Weakens Into Tropical Depression: మొంథా తుపాను వాయుగుండంగా బలహీనపడింది. గడచిన 6 గంటలుగా ఇది 12 కిమీ వేగంతో కదులుతోంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంపై దీని ప్రభావం కొనసాగుతోంది. భద్రాచలానికి 50 కిమీ, ఖమ్మం జిల్లాకు 110 కిమీ దూరంలో వాయుగుండంలో కేంద్రీకృతమైంది. అదే విధంగా ఒడిశాలోని మల్కన్‌గిరికి 130 కిమీ దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. ఉత్తర వాయవ్య దిశగా కదిలి క్రమంగా బలహీనపడనుంది. దీని కారణంగా రాగల 12 గంటల్లో తెలంగాణ, ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో భారీ వర్షాలు పడనున్నాయి. తెలంగాణలో ఒకట్రెండు ప్రాంతాలకు ఆకస్మిక వరద హెచ్చరికలను విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం జారీ చేసింది. పలు ప్రాంతాల్లో 35-45 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.

తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు: రేపు(గురువారం) విశాఖ, అల్లూరి జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాల ఉంటాయని మిగతా జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు మరో 2 రోజులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. అలానే కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చెరువులు, కాల్వలు, వాగులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి.

భారీ వర్షపాతం నమోదు: మొంథా తుపాను ప్రభావంతో నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షపాతం నమోదైంది. ఒంగోలులో అత్యధికంగా 25 సెంటీమీటర్లు, చీమకుర్తిలో 24, కందుకూరు, కావలిలో 22 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. దర్శి, అద్దంకిలో 19 సెంటీమీటర్లు, మార్కాపురంలో 15, పొదిలి, ఆత్మకూరులో 14 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. పోరుమామిళ్లలో 13 సెంటీమీటర్లు, బాపట్ల, కారంచేడు, ఎస్‌.కోటలో 12, నెల్లూరు, ఆళ్లగడ్డ, నందికొట్కూరులో 10 సెంటీమీటర్ల మేర వర్షపాతం నమోదైంది.

ముంపు ప్రాంతాల్లో ప్యటించిన సీఎం: డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. అల్లవరం మండలంలోని ఓడరేవుల సమీపంలో ఉన్న పునరావాస శిబిరాన్ని సందర్శించారు. పునరావాస బాధితులకు 3 వేల రూపాయల చొప్పున పరిహారం, నిత్యావసర సరుకులు అందజేశారు. అలానే మత్స్యకార కుటుంబాలకు 50 కిలోల బియ్యం చొప్పు పంపిణీ చేశారు. దాదపు అరగంట సేపు పునరావాస శిబిరంలోనే గడిపారు. పునరావాస శిబిరంలో వసతుల కల్పనపై బాధితులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అరగట్ల పాలెం, బెండమూరు లంక గ్రామాల్లో నీట మునిగిన పొలాలను పరిశీలించారు. రైతులను కలిసి మాట్లాడి పంట నష్టం వివరాలను తెలుసుకున్నారు. డ్రైనేజీ, గుర్రప డెక్క సమస్య ఉందని వాటిని క్లీయర్ చేయాలని రైతులు కోరారు. రైతులు చెప్పిన విధంగా డ్రైన్లను క్లియర్ చేయాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు.

