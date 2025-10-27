మొంథా తుపాను ఎఫెక్ట్ - పోర్టులు పూర్తిగా ఖాళీ - విద్యాసంస్థలకు 31 వరకు సెలవులు
తుపాను ప్రభావం దృష్ట్యా ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు రంగంలోకి - హోప్ ఐలాండ్ నుంచి మత్స్యకారుల తరలింపు - 624 పునరావాస కేంద్రాలు సిద్ధం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 8:27 AM IST
Cyclone Montha Impact on Kakinada: మొంథా తుపాను ముప్పు ఎదుర్కొనేందుకు కాకినాడ, డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాల అధికారులు ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు. కాకినాడ సమీపంలో మొంథా తుపాను తీరం దాటుతుందనే హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ముందు నుంచే అప్రమత్తమయ్యారు. ఓడరేవుకు ప్రమాద హెచ్చరిక జారీచేయడంతో యాంకరేజ్ పోర్టుతో పాటు, కాకినాడ డీప్ సీ పోర్టును సైతం పూర్తిగా ఖాళీ చేపించారు. వంట నూనె, బియ్యం, పంచదార, ఎరువులు, బొగ్గు, గ్రానైట్ నిల్వలతో ఉన్న 15 నౌకలను సముద్రంలోనే సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు.
విద్యాసంస్థలకు 31 వరకు సెలవులు: తుపాను తీవ్రత దృష్ట్యా కాకినాడ జిల్లాలో అన్ని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు ఈ నెల 27 నుంచి 31వ తేదీ వరకు ఉన్నతాధికారులు సెలవులు ప్రకటించారు. గాలుల తీవ్రత వల్ల విద్యుత్తు స్తంభాలు నేలకూలే అవకాశం ఉండటంతో ముందస్తుగా కాకినాడ జిల్లాలో 3,000 స్తంభాలు సిద్ధం చేశారు. సముద్రం మధ్యలోని హోప్ ఐలాండ్లో ఉంటున్న 110 మంది మత్స్యకారులను అధికారులు కాకినాడ సమీపంలోని తూరంగి కాలనీకి తరలించారు. తీరప్రాంత ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని సూచించారు.
తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలను తరలించడానికి ఇప్పటికే 269 సురక్షిత ప్రాంతాలను గుర్తించారు. తుపాను ప్రత్యేకాధికారిగా నియమించిన పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్ మైలవరపు కృష్ణతేజ కాకినాడ కలెక్టర్ షాన్మోహన్, ఎస్పీ బింధుమాదవ్, ఇతర ఉన్నతాధికారులతో కలిసి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు.
80,000 స్తంభాలు నేలకొరిగే అవకాశం: తుపాను తీరం దాటే సమయంలో 100 నుంచి 120 కిమీ వేగంతో గాలులు వీస్తే డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో దాదాపు 80 వేల స్తంభాలు, పెద్ద ఎత్తున కొబ్బరి చెట్లు నేలకొరుగుతాయని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఈ నేపథ్యంలో దాదాపు 6,000 స్తంభాలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని అమలాపురం, కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరానికి 50 వేల స్తంభాలు పంపించడానికి ఏర్పాట్లు చేశారు. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల నుంచి విద్యుత్తు సిబ్బంది, ఇంజినీర్లను సిద్ధం చేశారు.
డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో 9 మండలాల పరిధిలో 17 లక్షల జనాభాపై మొంథా తుపాన్ ప్రభావం ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే NDRF బృందం జిల్లాకు చేరుకుంది. SDRF బృందం సోమవారం ఉదయానికి చేరుకోనుంది. జిల్లాలో 624 పునరావాస కేంద్రాలు సిద్ధం చేశామని, నేటి నుంచి ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలను ఇక్కడికి తరలించి 3 రోజుల పాటు ఉండేందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేశామని కలెక్టర్ ఆర్.మహేశ్కుమార్ తెలిపారు.
తుపాను సమయంలో అత్యవసర సేవలు నిరంతరంగా కొనసాగేందుకు విద్యుత్తు, రవాణా, ఆరోగ్య శాఖలు సమన్వయం చేసుకుంటున్నాయి. ప్రతి మండలంలో కంట్రోల్రూమ్లు ఏర్పాటు చేసి, ప్రజలు సహాయం కోరేలా హెల్ప్లైన్ నంబర్లు అందుబాటులో ఉంచారు. దీనిపై ఇప్పటికే సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
మొంథా తుపాను కదలికలపై ఎస్ఎంఎస్, సోషల్ మీడియా, ఐవీఆర్ఎస్ కాల్స్, వాట్సప్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు వాతావరణ హెచ్చరికలను పంపిస్తూ ఉండాలని అధికారుల్ని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. గ్రామస్థాయి వరకు వేగంగా సమాచారం చేరవేసేలా చూడాలని, కమ్యూనికేషన్లో అంతరాయం తలెత్తకుండా రాష్ట్రంలోని 27,000 మొబైల్ టవర్ల వద్ద డీజిల్ జనరేటర్లు అందుబాటులో ఉండేలా చూసుకోవాలని సూచించారు.
