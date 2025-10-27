మొంథా తుపాను ప్రభావం - తెలంగాణలో రెండ్రోజులపాటు భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు
మొంథా తుపాను ప్రభావం తెలంగాణపై ఉంటుందని వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటన - రేపు ఉదయం తీవ్ర తుపానుగా మారుతుందని వెల్లడి - రేపు, ఎల్లుండి భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణ శాఖ
Cyclone Montha Effect on Telangana : మొంథా తుపాను ప్రభావం తెలంగాణ రాష్ట్రంపై ఉంటుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న ఈ తుపాను రేపు ఉదయం తీవ్ర తుఫాన్గా మారుతుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్ రావు తెలిపారు. రేపు ఉదయం తీవ్ర తుపానుగా మారి సాయంత్రం లేదా రాత్రికి కాకినాడ ప్రాంతంలో తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉన్నట్లు చెప్పారు. రాష్ట్రంలో రేపు, ఎల్లుండి ఉరుములు మెరుపులు ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని చెబుతున్న వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్ రావుతో ఈటవీ భారత్ ముఖాముఖి.
మూడు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ : రేపు రాత్రి నుంచి బుధవారం మధ్యాహ్నం వరకు తెలంగాణలోని ఈశాన్య జిల్లాలకు ఈ మొంథా తుపాను ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని, అందువల్ల మూడు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసినట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం అధికారి శ్రీనివాస్ రావు తెలిపారు. పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ జారీ చేశామని, ఇక్కడ 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులతో 19 సెంటీమీటర్ల వరకు వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు.
క్రమంగా బలహీనపడనున్న తుపాను : మిగిలిన తెలంగాణ ఈశాన్య జిల్లాలన్నింటికి ఎల్లో హెచ్చరికను జారీ చేసినట్లు వాతావరణ కేంద్రం అధికారి శ్రీనివాస్ రావు వెల్లడించారు. దీంతో పాటు అరేబియా సముద్రం నుంచి ప్రవాహం వచ్చే అవకాశం ఉందని, పశ్చిమ వైపు ఉన్న నిర్మల్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాలకు సైతం మంగళవారం ఎల్లో అలర్ట్ ఉండనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. బుధవారం ఆదిలాబాద్, కుమురంభీం, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్, మిగిలిన నాలుగు నుంచి ఐదు జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. బుధవారం సాయంత్రం వరకు తుపాను క్రమంగా ఉత్తరం దిశగా ప్రయాణించడంతో క్రమంగా దాని ప్రభావం తగ్గిపోతుందని చెప్పారు.
"మంగళవారం రాత్రి నుంచి బుధవారం మధ్యాహ్నం వరకు తెలంగాణలోని ఈశాన్య జిల్లాలకు ఈ మొంథా తుపాను ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల మూడు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేయడం జరిగింది. పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ ఇచ్చాం. ఇక్కడ 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులతో 19 సెంటీమీటర్ల వరుకు వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. మిగిలిన ఈశాన్య జిల్లాలన్నింటికి ఎల్లో హెచ్చరికను జారీ చేశాం" -శ్రీనివాస్ రావు, హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం అధికారి
రేపు ఉదయానికి తీవ్ర తుపానుగా : గడిచిన 6 గంటల్లో 15 కిలో మీటర్ల వేగంతో మొంథా తుపాను కదిలింది. విశాఖకు 450 కిలో మీటర్లు, కాకినాడకు 500 కిలో మీటర్ల దూరంలో మొంథా కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఉత్తర-వాయువ్య దిశగా పయనిస్తుంది. రేపు ఉదయానికి మొంథా తీవ్రతుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణశాఖ ప్రకటించింది. రేపు సాయంత్రం లేదా రాత్రికి తుపాను తీరం దాటే అవకాశం ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు. తీరందాటే సమయంలో గంటకు 90 నుంచి 110 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. తుపాను దృష్ట్యా ప్రజలు ఇళ్లలోనే ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
