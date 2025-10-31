ఉద్యాన తోటల్లో వరద నీరు - 48 గంటలు మించి ఉంటే ప్రమాదం!
ఉద్యాన పంటల్లో నీటి నిల్వ లేకుండా చూడడమే కీలకమంటున్న నిపుణులు - తుపాను నేపథ్యంలో తోటల్లో తెగుళ్లు, నష్ట నివారణకు ఉద్యానశాఖ సూచనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 9:17 AM IST
Cyclone Montha Ravage Crops in AP: తుపాను తీవ్రత నేపథ్యంలో ఉద్యాన పంటలకు భారీ నష్టం వాటిల్లింది. ఏపీలో వేల ఎకరాలు నీట మునిగాయి. చాలా ప్రాంతాల్లో తోటలు వరద నుంచి బయటపడగా కొన్ని చోట్ల ఇంకా ముంపులోనే ఉన్నాయి. తోటలలో 48 గంటలకు మించి నీరు నిల్వ ఉండకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. పంట ఎంత ఎక్కువ సమయం ముంపులో ఉంటే అంత ప్రమాదమని ఉద్యానశాఖ అధికారులు వివరిస్తున్నారు.
కూరగాయల తోటలకు ఇలా చేయాలి: కూరగాయల తోటల్లో ఆకుమచ్చ తెగులు రాకుండా లీటరు నీటిలో కార్బండైజిమ్ ఒక గ్రాము లేదా మాంకోజెబ్ 2.5 గ్రాములు కలిపి వర్షం తగ్గిన అనంతరం పిచికారీ చేసుకోవాలి. అంతేకాకుండా వేరుకుళ్లు, ఎండు తెగుళ్ల నివారణకు పది లీటర్ల నీటిలో కాపర్ ఆక్సీక్లోరైడ్ 30 గ్రాములు, ప్లాంటోమైసిన్ 1 గ్రాము కలిపి మొక్క మొదళ్లలో 4 రోజుల వ్యవధిలో రెండుసార్లు పిచికారీ చేయాలి. వర్షం తగ్గిన తర్వాత ఎకరాకు 30 కిలోల యూరియా, 10 కిలోల పొటాష్ భూమిలో తేమ ఉన్నప్పుడే వేసుకోవాలి.
తీగ జాతి కూరగాయల తోటల్లో ఆకుమచ్చ రాకుండా లీటరు నీటిలో రిడోమిల్ ఎం2 2.5 గ్రాములు లేదా హెక్సాకొనజోల్ 2 మి.లీ. కలిపి పిచికారీ చేయాలి. టమోటా, క్యాప్సికం, మిర్చి తోటల్లో కాయలు పగలకుండా, కుళ్లిపోకుండా లీటరు నీటిలో కాల్షియం నైట్రేట్ ఓ 5 గ్రాములు, బోరాక్స్ 1 గ్రాము కలిపి వారం వ్యవధిలో 2, 3 సార్లు పిచికారీ చేసుకోవాలి.
మిరప, బొప్పాయిల్లో కాయకుళ్లు నివారణకు గాను లీటరు నీటిలో ప్రాపినెబ్ 2-3 గ్రాములు లేదా ప్రాపికొనజోల్ 1 మి.లీ లేదా కార్బండైజిమ్ 1 గ్రాము కలిపి చల్లుకోవాలి. నారుమళ్లలో నారుకుళ్లు నివారణకు లీటరు నీటిలో కాపర్ ఆక్సీక్లోరైడ్ 3 గ్రాములు లేదా మాంకోజెబ్ 2.5 గ్రాములు కలిపి తడపాలి.
పండ్ల తోటలకు అలా! మామిడి, జామ, బత్తాయి, సపోటా వంటి తదితర లేత పండ్ల తోటల్లో సూక్ష్మపోషక లోపం నివారణకు లీటరు నీటికి సూక్ష్మధాతుమిశ్రమం 19-19-19 (ఫార్ములా4) 5 గ్రాములు, మల్టీ-కే 10 పది గ్రాములను కలిపి వారంలో 1-2 సార్లు పిచికారీ చేసుకోవాలి. దానిమ్మ తోటలో బాక్టీరియా, గజ్జి తెగులు వ్యాప్తి చెందకుండా 10 లీటర్ల నీటిలో కాపర్ ఆక్సిక్లోరైడ్ 30 గ్రాములు, ప్లాంటామైసిన్ 1 గ్రాము కలిపి పిచికారీ చేయాలి. పసుసు పంటలో నీరు నిలిచినచోట మొక్కలు కుళ్లిపోతాయి. కాపర్ ఆక్సీక్లోరైడ్ 3 గ్రాములు, మాంకోజెబ్ 2.5 గ్రాములు తగినంత నీటిలో కలిపి మొక్క మొదళ్లలో తడుపుకోవాలి.
తప్పని సరిగా బూస్టర్డోస్ ఎరువులు: పంటలు నీటిలో ఎక్కువ సమయం నానితే తెగుళ్ల ముప్పు తప్పదు. మొదట శిలీంధ్రనాశిని మందులు పిచికారీ చేయాలి. తరువాత బూస్టర్ డోస్ ఎరువులు తప్పనిసరి. లేత తోటల్లో చనిపోయిన మొక్కలు తీసేసి కొత్తవి వేసుకోవాలి. వీలైనంత వేగంగా చెట్ల మధ్య దున్నితే తేమ ఆరిపోయి, చెట్లు చక్కగా ఉంటాయి.
