'తీవ్రంగా నష్టపోయాం' - కన్నీరుమున్నీరవుతున్న రైతులు
ఉమ్మడి ఒంగోలు, నెల్లూరు జిల్లాల్లోనూ మొంథా ప్రభావం - నీటిపాలైన పొగాకు నారుమళ్లు, జామ, సపోట పంటలు
CROP LOSS DUE TO MONTHA CYCLONE: ఉమ్మడి ఒంగోలు, నెల్లూరు జిల్లాల్లో మొంథా ప్రభావంతో అన్నదాతలు నష్టపోయారు. గుండ్లకమ్మ రిజర్వాయర్ గేట్లు ఎత్తివేయడంతో దిగువ గ్రామాల్లోకి వరదనీరు రావటంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఓవైపు అల్పపీడన ప్రభావంతో కురిసిన వర్షాలతో అన్ని రకాల పంటలూ నీటమునిగాయని రైతులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు.
గుండ్లకమ్మ గేట్లు ఎత్తివేయడంతో దిగువ గ్రామాల్లోకి వరదనీరు: మొంథా తుపాన్ కారణంగా నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో కురిసిన వర్షాలు కారణంగా గుండ్లకమ్మ ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. వరద ప్రవాహం కారణంగా లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలకు నిద్రలేకుండా పోయింది. ప్రాజెక్టు భద్రత దృష్ట్యా నీటిని కిందకు వదిలారు. దిగువన కొన్ని గ్రామాల జలదిగ్భంధంలో చిక్కుకున్నాయి. ప్రజలు బిక్కుబిక్కుమంటూ ఇళ్లల్లో భయంతోనే ఉన్నారు.
జాతీయ రహదారిపై భారీగా వరద నీరు: మద్దిపాడు, నాగులప్పలపాడు మండలాల్లో కొలసన కోట, వెల్లంపల్లి, మద్దిరాలపాడు, నందిపాడు, ఇనమన మెల్లూరు పరివాహక గ్రామాల్లోకి నీరు వచ్చి చేరింది. ఆయా గ్రామాలకు రాకపోకలకు కూడా తీవ్ర ఇబ్బంది అయ్యింది. ఒంగోలు, చీరాల మధ్య 214-A జాతీయ రహదారి మీదనుంచి నీరు ప్రవహించటంతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు.
"గేట్లు మొత్తం ఏత్తేశారు. అందువల్ల వరద ఒక్కసారిగా వచ్చింది. పలు గ్రామాలు చుట్టూ నీరు వచ్చేసింది. రెండు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి". - స్థానికులు
నీటిపాలైన పంటలు: మొంథా తుపాన్ కారణంగా ప్రకాశం జిల్లాలో వాగులు పొంగి ప్రవహించాయి. చెరువులు పొంగి పొర్లాయి. లక్షా 2 వేల క్యూసెక్కుల ఇన్ ఫ్లో ఉండగా, తొలుత లక్షా 50 క్యూసెక్కులు విడిచిపెట్టారు. తరువాత లక్షా 25 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు వదిలారు. దీంతో దిగువున ఉన్న పంట పొలాల్లోకి వరదనీరు చేరి తీవ్ర నష్టం ఏర్పడింది. పొగాకు నారుమళ్లు, జామ, సపోట పంటలు నీటమునిగాయి. గతంలో ఎప్పుడూ ఇంతటి ప్రవాహం లేదని, చాలా నష్టపోయని రైతులు చెబుతున్నారు.
"వరద రావడంతో దిగువ ప్రాంతాలలో ఉండే జామ తోటలు, మిరప, సపోట పంటలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. రైతులకు పంట చేతికి వచ్చే సమయంలో తీవ్రంగా నష్టపోయారు. గ్రామాల్లోకి నీరు చేరడంతో నిరాశ్రయులు అవుతున్నాము". - రైతు
మూడు రోజులుగా ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరి నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షం కురిసింది. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎండిపోయి ఉన్న చెరువులు జలకళను సంతరించుకున్నాయి. వాగులు, వంకలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహించాయి. స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఉగ్ర నరసింహారెడ్డి ఆరు మండలాలలో సుడిగాలి పర్యటన చేశారు. ప్రమాదకరంగా ప్రవహిస్తున్న వాగులు, వంకల వద్దకు వెళ్లి ప్రభుత్వ సిబ్బందికి సూచనలు చేశారు. మార్కాపురంలో చేపలు పట్టుకునేందుకు స్థానిక యువత ఎగబడ్డారు.
మొంథా తుపాన్ ప్రభావంతో నెల్లూరు జిల్లాలోనూ విస్తారంగా వర్షాలు కురిశాయి. భారీ వర్షాలకు రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. అరటి, తమలపాకు తోటలు దెబ్బతిన్నాయి. పొలాల్లో మోకాల్లోతు నీరు చేరడంతో రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఎకరా అరటి సాగుకు లక్ష, తమలపాకు సాగుకు రెండు లక్షల వరకూ ఖర్చు చేశామని రైతులు తెలిపారు. చేతికి అందివచ్చే సమయంలో నష్టపోయాయని చెబుతున్నారు. పెన్నా నదిలో కొట్టుకుపోయిన బోట్లను జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీ పరిశీలించారు. NDRF బృందాలు రంగంలో దిగి, వాటిని బయటకు తీశాయి.
