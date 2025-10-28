ఉప్పాడ తీరంపై 'మొంథా' పంజా - ఎగిరిపడుతున్న భారీ రాళ్లు
కాకినాడ జిల్లాలో తీరప్రాంత గ్రామాలపై విరుచుకుపడుతున్న అలలు - ఉప్పాడ నుంచి కాకినాడ వెళ్లే బీచ్ రోడ్డు ధ్వంసం
Cyclone Montha Impact in Kakinada: మొంథా తుపాను కేంద్రీకృతమైన కాకినాడ జిల్లాలో సోమవారం ఉదయం నుంచే వర్షాలు మొదలయ్యాయి. జిల్లాలో అనేక ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఉప్పాడ సముద్ర తీరంలో కెరటాలు ఉద్ధృతంగా ఎగిసిపడుతున్నాయి. తొండంగి, యు.కొత్తపల్లి, తాళ్లరేవు మండలాల్లో 2,590 పూరిళ్లు, పెంకుటిళ్లలో నివసిస్తున్న కుటుంబాలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. రక్షణ చర్యల కోసం 50 మంది ఎస్డీఆర్ఎఫ్, 30 మంది ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందిని సిద్ధంగా ఉంచారు.
కాకినాడ జిల్లాలోని 101 వసతి గృహాల్లో ఉన్న 14,499 మంది విద్యార్థులను ఇళ్లకు పంపి, ఆ భవనాలను తాత్కాలిక పునరావాస కేంద్రాలుగా వినియోగిస్తున్నారు. కాకినాడ తీర ప్రాంతంలో తుపాను తీరం దాటే అవకాశాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. ఉప్పాడ తీరంపై మొంథా తుపాను ప్రభావం చూపిస్తోంది. ఉప్పాడ నుంచి కాకినాడ వెళ్లే బీచ్ రోడ్డు ధ్వంసం అయింది. కెరటాల తీవ్రతకు రహదారిపై భారీ రాళ్లు ఎగిరిపడుతున్నాయి. తీరప్రాంత గ్రామాలపై అలలు విరుచుకుపడుతున్నాయి.
సహాయక చర్యలు వేగవంతం: గాలుల తీవ్రతకు విద్యుత్తు స్తంభాలు, చెట్లు పడిపోయే అవకాశం ఉండడంతో రాయలసీమ నుంచి 1,000 మంది సిబ్బందిని రప్పించారు. ముంపు ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను తరలించడానికి 40 బోట్లు, అత్యవసర సమయాల్లో సహాయక చర్యల కోసం 140 మంది గజ ఈతగాళ్లను సిద్ధం చేశారు. ప్రసవ సమయం దగ్గరగా ఉన్న 142 మంది గర్భిణులను సమీప ఆసుపత్రులకు తరలించారు. ఉప్పాడ, తొండంగి మండలాల్లో ఆహార తయారీ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. వంటలు తయారు చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడితే అన్నవరం దేవస్థానం, అక్షయపాత్ర, దివీస్ సంస్థల సహకారంతో 10,000 మందికి ఆహార పొట్లాలు పంపిణీ చేసేలా ప్రణాళికలు రూపొందించారు.
ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో అప్రమత్తం: ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో సోమవారం సాయంత్రం నుంచి వర్షాలు ప్రారంభమయ్యాయి. బాపట్ల జిల్లాపై తుపాను ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించడంతో, జిల్లా కలెక్టరేట్, డివిజన్, మండల స్థాయిలో కంట్రోల్ రూంలు ఏర్పాటు చేశారు. సూర్యలంక బీచ్ మార్గాన్ని మూసివేశారు. నిజాంపట్నం హార్బర్కు మూడో నంబరు ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
జిల్లా కలెక్టర్ వినోద్కుమార్, ప్రత్యేకాధికారి వేణుగోపాల్రెడ్డి పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. తీర ప్రాంతాలు, లోతట్టు గ్రామాల ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలిస్తున్నారు. బాపట్ల కమాండ్ కంట్రోల్ రూంలో జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి కె.పార్థసారథి సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రజల ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. గుంటూరు నగరంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.
కృష్ణా పశ్చిమ డెల్టాలో వరిపంట పాలుపోసుకునే దశలో ఉండటంతో రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాల్లో తీతకు సిద్ధంగా ఉన్న పత్తి నాణ్యత దెబ్బతింటుందేమోనని ఆవేదన చెందుతున్నారు.
ప్రాణనష్టం లేకుండా చూడాలి: మంత్రి నారాయణ
కాకినాడ కలెక్టరేట్లో సోమవారం జరిగిన సమీక్షలో జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి పొంగూరు నారాయణ, అధికారులు తుపాను ప్రభావంపై సమీక్షించారు. హుద్హుద్ తుపాను సమయంలో ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలను గుర్తుచేశారు. ప్రాణనష్టం జరగకుండా ఉండేలా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
ఈ సమీక్షలో తుపాను ప్రత్యేకాధికారి కృష్ణతేజ, కలెక్టర్ షాన్మోహన్, ఎస్పీ బిందుమాధవ్, ఎంపీలు సానా సతీష్, తంగెళ్ల ఉదయ్శ్రీనివాస్, ఎమ్మెల్సీలు కర్రి పద్మశ్రీ, పేరాబత్తుల రాజశేఖరం, ఎమ్మెల్యేలు కొండబాబు, నిమ్మకాయల చినరాజప్ప, మాజీ ఎమ్మెల్యే వర్మ, డీసీసీబీ ఛైర్మన్ తుమ్మలబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
కోనసీమలో అప్రమత్తం: డా.బీఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని తొమ్మిది తీర మండలాల్లో ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. సుమారు 12,000 మందిని తరలించాలని ప్రణాళిక ఉన్నప్పటికీ, సోమవారం వరకు పెద్దగా ప్రభావం లేకపోవడంతో కేవలం 1,000 మందిని మాత్రమే తరలించారు. తుపాను తీవ్రతతో గంటకు 100 నుంచి 120 కి.మీ. వేగంతో గాలులు వీస్తే విద్యుత్తు స్తంభాలు, కొబ్బరి చెట్లు నేలకొరిగే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
30 నిమిషాల్లో సహాయక చర్యలు: అమలాపురం, సఖినేటిపల్లి ప్రాంతాల్లో ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఏ విపత్తు జరిగినా 30 నిమిషాల్లో అక్కడికి చేరుకునేలా ప్రణాళికలు రూపొందించారు. తీరప్రాంతం, పునరావాస కేంద్రాలను ప్రత్యేక అధికారి విజయరామరాజు, కలెక్టర్ మహేశ్కుమార్ పరిశీలించారు.
