తీవ్ర తుపానుగా మారిన మొంథా - ఈ జిల్లాలకు ‘ప్లాష్ ఫ్లడ్’ హెచ్చరికలు జారీ
పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో మొంథా తుపాన్ - గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 17 కి.మీ. వేగంతో కదిలిన మొంథా తుపాన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 7:24 AM IST
Cyclone Montha Hits Andhra Coast: కోస్తా జిల్లాల్లో తుపాను మొంథా అలజడి రేపుతోంది. విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో ఇప్పటికే వర్షాలు ప్రారంభమయ్యాయి. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం ఆదివారం అర్ధరాత్రి తుపానుగా బలపడింది. పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతోన్న మొంథా తుపాన్, గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 17 కి.మీ. వేగంతో కదిలింది. ప్రస్తుతానికి మచిలీపట్నంకి 230కి.మీ., కాకినాడకి 310కి.మీ., విశాఖకు 370కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతం అయి ఉంది. రాత్రికి మచిలీపట్నం-కాకినాడ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
రేపు కోస్తా జిల్లాల్లో అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తీరం వెంబడి గంటకు 90-110 కి.మీ. వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయి. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం జిల్లాల్లో ఇప్పటికే భారీ వర్షాలు, విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో ఇప్పటికే భారీ వర్షాలు పడతాయి. నెల్లూరు, కోనసీమ, కాకినాడ జిల్లాల్లో ఇప్పటికే భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. 95 ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు రికార్డు అయ్యాయి. ప్రజలు ఇంట్లోనే సురక్షితంగా ఉండాలని విపత్తు నిర్వహణశాఖ అధికారుల సూచించారు.
అప్రమత్తమైన ప్రభుత్వం: తుపాను తీవ్రత దృష్ట్యా ప్రభుత్వం అత్యవసర చర్యలు ప్రారంభించింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రులు, అధికారులు పలు సమీక్షలు నిర్వహించారు. విద్యుత్ సరఫరా అంతరాయం తలెత్తకుండా 1,000 ప్రత్యేక బృందాలు, 12,000 మంది సిబ్బంది సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఎక్కడా ప్రాణ నష్టం జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం ఆదేశించారు. ప్రధాన మంత్రి మోదీ సహకారం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. సమన్వయ బాధ్యతను మంత్రి లోకేశ్కి అప్పగించారు. పంటల రక్షణ కోసం టార్పాలిన్లు అందుబాటులో ఉంచాలని సూచించారు.
ముంపు ముప్పు ఉన్న ప్రాంతాల్లో 2,194 పునరావాస కేంద్రాలు సిద్ధం చేశారు. కోనసీమలో ఇప్పటికే తరలింపు ప్రారంభమైంది. జిల్లాల కలెక్టరేట్లలో కంట్రోల్ రూములు ఏర్పాటు చేశారు. పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ప్రకారం, మంగళవారం నుంచే రేషన్ సరకుల పంపిణీ ప్రారంభమవుతుంది. దక్షిణ మధ్య రైల్వే పలు రైళ్లను రద్దు చేసింది. రద్దయిన రైళ్ల వివరాలు వెబ్సైట్లో ఉంచి ప్రయాణికులకు సమాచారాన్ని అందిస్తోంది. విజయవాడ, విశాఖ కేంద్రాల నుంచి కొన్ని విమాన సర్వీసులు కూడా రద్దయ్యాయి.
మొదలైన ప్రభావం: తుపాను ప్రభావం సోమవారం ఉదయం నుంచే కనిపించింది. కాకినాడలో కొంతసేపు ఎండగా ఉండగా, తర్వాత చిరుజల్లులు మొదలయ్యాయి. విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, శ్రీకాకుళం, కోనసీమ జిల్లాల్లో మోస్తరు వానలు కురిశాయి. సోమవారం ఉదయం 8.30 నుంచి రాత్రి 9 గంటల మధ్య విశాఖ రూరల్లో 94 మి.మీ., అనంతపురం ఉరవకొండలో 84 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది.
ఆకస్మిక వరద ముప్పు: విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, విజయనగరం, ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి, అన్నమయ్య, కడప, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, చిత్తూరు జిల్లాలకు ఐఎండీ ‘ప్లాష్ ఫ్లడ్’ హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
పోర్టులకు హెచ్చరికలు: సముద్రం అత్యంత అలజడిగా మారిన కారణంగా శుక్రవారం వరకు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని సూచించారు. ఇప్పటికే సముద్రంలో ఉన్నవారు వెంటనే తీరానికి చేరుకోవాలని హెచ్చరించారు. కాకినాడ, మచిలీపట్నం పోర్టులకు నాలుగో నంబరు ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. కళింగపట్నం, భీమునిపట్నం, విశాఖపట్నం, గంగవరం, నిజాంపట్నం, కృష్ణపట్నం, వాడరేవు పోర్టులకు మూడో నంబరు హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి.
వర్ష సూచనల వివరాలు:
మంగళవారం: శ్రీకాకుళం, మన్యం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి, కాకినాడ, తూర్పు గోదావరి, కోనసీమ, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, గుంటూరు, పల్నాడు, ప్రకాశం, బాపట్ల జిల్లాలతో పాటు యానాంలో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. నెల్లూరు, తిరుపతి, అన్నమయ్య, కడప, నంద్యాల జిల్లాల్లో అతిభారీ వర్షాలు, చిత్తూరు, కర్నూలు, సత్యసాయి, అనంతపురం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి.
బుధవారం: శ్రీకాకుళం, మన్యం, విజయనగరం, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలతో పాటు యానాంలో భారీ వర్షాలు. విశాఖ, అల్లూరి, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పల్నాడు, బాపట్ల, ప్రకాశం జిల్లాల్లో అతిభారీ వర్షాలు. నెల్లూరు, కడప, కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు.
గురువారం: శ్రీకాకుళం, మన్యం, విజయనగరం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం.
రికార్డు స్థాయి వర్షపాతం: మంగళవారం, బుధవారాల్లో పలు ప్రాంతాల్లో 20 సెంటీమీటర్ల కంటే ఎక్కువ వర్షం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. మంగళవారం 17 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్, ఐదు జిల్లాలకు ఆరెంజ్, నాలుగు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. బుధవారం 8 జిల్లాలకు రెడ్, 9 జిల్లాలకు ఆరెంజ్, 4 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ ఉంది.
సహాయక చర్యలు: విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ప్రకారం, 1,419 గ్రామాలు, 44 పురపాలక ప్రాంతాల్లో తుపాను ప్రభావం ఉంటుందని అంచనా. ఇప్పటికే 2,194 పునరావాస కేంద్రాలు సిద్ధం చేశామని ఎంవీ ప్రఖర్జైన్ తెలిపారు. 19 జిల్లాలు, 54 రెవెన్యూ డివిజన్లు, 484 మండలాల్లో 558 సహాయ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. కమ్యూనికేషన్ కోసం 16 శాటిలైట్ ఫోన్లు, 35 డీఎంఆర్ సెట్లు సిద్ధం చేశారు. 11 ఎన్డీఆర్ఎఫ్, 13 ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను పంపించారు.
Live Updates: తీవ్ర తుపానుగా రూపాంతరం చెందిన మొంథా
రాష్ట్రంలో 'మొంథా' తుపాను ప్రభావం - పలు జిల్లాల్లో మొదలైన వానలు