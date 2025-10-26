అల్లకల్లోలంగా సముద్రం - మచిలీపట్నంలో ఎగసిపడుతున్న అలలు
ఏపీకి మొంథా తుపాను ముప్పు - బంగాళాఖాతంలో బలపడిన వాయుగుండం - ఇవాళ సాయంత్రానికి తుపానుగా మారే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2025 at 9:46 AM IST
Impact of Cyclone Montha in AP: మొంథా తుపాను ప్రభావంతో మచిలీపట్నంలో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది. దీని ప్రభావంతో అలలు ఎగసిపడుతున్నాయి. మచిలీపట్నం బీచ్ వద్దనున్న దుకాణాలను సముద్రపు నీరు ముంచెత్తింది. తుపాను దృష్ట్యా బీచ్లోకి ఎవరూ వెళ్లకుండా మెరైన్ పోలీసులు బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు.
మొంథా తుఫాన్ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో బాపట్ల జిల్లా చీరాలలో రెవెన్యూ, పోలీసు అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. చీరాల ఆర్డీవో కార్యాలయంలో కంట్రోలు రూము ఏర్పాటు చేశారు. చీరాల డీఎస్పీ మహమ్మద్ మొయిన్ ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. నేటి నుంచి తదుపరి ఉత్తర్వులు ఇచ్చే వరకు బీచ్లను తాత్కాలికంగా మూసివేస్తున్నట్లు చెప్పారు. కార్తీకస్నానాలు ఆచరించేందుకు సముద్రతీరాలకు పర్యాటకులు రావద్దని, చీరాల మండలం వాడరేవుతో పాటు, రామాపురం, కటారివారిపాలెం, మోటుపల్లి, చినగంజాం బీచ్లు మూసివేస్తున్నట్లు చీరాల డీఎస్పీ మహమ్మద్ మొయిన్ తెలిపారు. నాలుగురోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు సహకరించాలని, మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని అధికారులు చెబుతున్నారు.
అప్రమత్తమైన అధికార యంత్రాంగం: తుపాను దృష్ట్యా సహాయచర్యల కోసం ప్రత్యేకంగా అధికారులను ప్రభుత్వం నియమించింది. మొత్తం 19 జిల్లాలకు ప్రత్యేక, జోనల్ అధికారులను నియామించారు. శ్రీకాకుళం నుంచి బాపట్ల వరకు జోనల్ అధికారిగా సీనియర్ ఐఏఎస్ అజయ్జైన్, ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల జోనల్ అధికారిగా ఆర్.పి. సిసోదియా నియమితులయ్యారు.
ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 8 కి.మీ. వేగంతో ఉంది. వాయుగుండం విశాఖకు దక్షిణ ఆగ్నేయంగా 880 కి.మీ. దూరంలో వాయుగుండంగా కేంద్రీకృతమైంది. మరికొన్ని గంటల్లో తీవ్రవాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ పేర్కొంది. పశ్చిమ వాయవ్యంగా కదిలి ఇవాళ సాయంత్రానికి తుపానుగా మారే అవకాశం ఉంది. కాకినాడ సమీపంలో మచిలీపట్నం-కళింగపట్నం మధ్య తీవ్రతుపాను తీరం దాటే అవకాశముంది. తుపాను తీరందాటే సమయంలో గంటకు 90-110 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీస్తున్నాయి.
తుపాను దృష్ట్యా మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. సోమవారం, మంగళవారం భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. సోమవారం కడప, అన్నమయ్య, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల భారీ వర్షాలు పడతాయని అధికారులు తెలిపారు. మిగతా జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలింపు: మొంథా తుపాను దృష్ట్యా మంత్రి అచ్చెన్న అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. కోనసీమ, మన్యం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో మంత్రి అచ్చెనాయుడు మాట్లాడారు. తీరప్రాంత ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని మంత్రి ఆదేశించారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను ముందుగానే సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించారు. కాలువలు, చెరువులు, నదులను నిత్యం పర్యవేక్షించాలని అచ్చెన్న వివరించారు. తుపాను దృష్ట్యా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. పునరావాస కేంద్రాలు సిద్ధంగా ఉంచాలని మంత్రి కోరారు.
మొంథా తుపాను నేపథ్యంలో విద్యుత్శాఖ అప్రమత్తం అయింది. విద్యుత్ అంతరాయంపై ఫిర్యాదుకు అధికారులు ప్రత్యేక నంబర్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఏపీఈపీడీసీఎల్ కార్పొరేట్ ఆఫీసు నంబర్ 8331018762, విద్యుత్ అంతరాయంపై ఫిర్యాదునకు టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1912, అదే విధంగా అంతరాయంపై ఫిర్యాదునకు వాట్సాప్ నంబర్ 9493916192 లను సంప్రదించవచ్చు. విద్యుత్ తీగలకు దూరంగా ఉండాలని ప్రజలకు విద్యుత్శాఖ హెచ్చరించింది.
ప్రకాశంకు భారీగా వరద: మరోవైపు ఎగువ రాష్ట్రాల నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజీకి భారీగా వరద నీరు వస్తుంది. వరద ఉద్ధృతితో కృష్ణానది నిండికుండలా మారింది. ప్రకాశం బ్యారేజ్లో 69 గేట్లను పూర్తిస్థాయిలో ఎత్తి నీటిని అధికారులు దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. జలవనరుల శాఖ అధికారులు ఇప్పటికే లంక గ్రామాలను అప్రమత్తం చేశారు. బ్యారేజీలో ఇన్ఫ్లో అవుట్ ఫ్లో 6 లక్షల 69 వేల క్యూసెక్కులుగా ఉంది. బ్యారేజ్ వద్ద ఇప్పటికే రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
దూసుకొస్తున్న ‘మొంథా' తుపాను - ఏపీకి రెడ్ అలెర్ట్
పోర్టుల్లో తుపాను ప్రమాద హెచ్చరికలు - ఏ నంబరు ఎందుకో తెలుసా?