భారీ వర్షాలకు నేలకొరిగిన పంటలు - దిక్కుతోచని స్థితిలో అన్నదాతలు
అన్నదాతలను ఆగం చేసిన మొంథా తుపాను - చేతికందొచ్చిన పంటను నీటి పాలు చేసిన రాకాసి - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కురిసిన వర్షానికి నేలవాలిన వరి - కల్లాలు, మార్కెట్ యార్డుల్లో తడిసి ముద్దైన ధాన్యం
Published : October 30, 2025 at 9:28 AM IST
Cyclone Montha Damaged Crops in Telangana : మొంథా తుపాను దిశ మార్చుకుని రాష్ట్రంలో కుంభవృష్టి కురిపించింది. ఉత్తర, దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాలను అతలాకుతలం చేసింది. తుపాను దాటికి ఉమ్మడి కరీంనగర్, వరంగల్, మెదక్, నల్గొండ, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. వరి, పత్తి సహా పలు పంటలకు నష్టం వాటిల్లగా, కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ధాన్యం రాశులు తడిసిపోయాయని రైతులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు.
రైతులను ఆగం చేసిన తుపాను : జగిత్యాలలో భారీ వర్షానికి కల్లాల్లో ఆరబోసిన ధాన్యం తడిచిపోయింది. కరీంనగర్ జిల్లా హుజూరాబాద్ డివిజన్లో భారీ వర్షం కురిసింది. హుజూరాబాద్, సైదాపూర్, శంకరపట్నం మండలాల్లో వరి ధాన్యం నిల్వలు తడిసిపోయాయి. వర్షానికి ధాన్యం కొట్టుకుపోయింది. వర్షాలతో పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. పత్తి పంట చేతికి వచ్చే పరిస్థితి లేదని రైతులు ఆందోళన చెందారు.
వర్షపు నీరు చేరి తడిసి ముద్దైన పంట : హనుమకొండ జిల్లాలో కురిసిన కుండపోత వానకు పరకాల రెవెన్యూ డివిజన్లో వరి, పత్తి, మిర్చి పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. ఈదురుగాలులకు వరి నేలవాలింది. వరి పొలాల్లోకి వర్షపు నీరు చేరగా, పత్తి పంట తడిసిముద్దైంది. వరంగల్ జిల్లాలోనూ భారీగా పంట నష్టం వాటిల్లింది. నర్సంపేటలో పత్తి, వరి, మొక్కజొన్న, మిర్చి, కూరగాయల పంటలు నీట మునిగాయి. నల్లబెల్లి, ఖానాపురం, చెన్నారావుపేట, నెక్కొండ మండలాల్లో వందలాది ఎకరాల వరి పంట నేలవాలింది.
ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాను మొంథా తుపాన్ అతలాకుతలం చేసింది. మెదక్ మార్కెట్ యార్డులో ఆరబెట్టిన ధాన్యం వర్షానికి కొట్టుకుపోయింది. కౌడిపల్లి మండలం మొహమ్మద్నగర్ సొసైటీ వద్ద ధాన్యం వర్షానికి తడిసి మొలకెత్తాయని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మెదక్ జిల్లావ్యాప్తంగా వరి పంట నేలకొరిగింది. దుబ్బాక, గజ్వేల్, నర్సాపూర్, మెదక్ నియోజకవర్గాల్లోనూ వరి నేలకొరిగింది. వరి కోతలు చేసి రోడ్లపై ఆరబెట్టిన ధాన్యం వర్షానికి తడిసి ముద్దైంది.
చేతికి వచ్చే దశలో మునిగిన పంట : సిద్దిపేట జిల్లాలో మిరుదొడ్డి, తొగుట, దౌల్తాబాద్, రాయపోల్, అక్బర్పేట-భూంపల్లి మండలాల్లో ఐకేపీ, పీఏసీఎస్, దుబ్బాక పట్టణం ఏఎంసీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన మార్కెట్ యార్డులో అమ్మకానికి ఉంచిన వరి ధాన్యం తడిసి ముద్దైంది. ప్రభుత్వం తడిసిన వరి ధాన్యాన్నీ కొనుగోలు చేయాలని రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాపై ముంథా తుఫాన్ తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన భారీ వర్షం ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో తీవ్ర నష్టాన్ని నింపింది. వేల ఎకరాల్లో పత్తి, వరి దెబ్బతింది. ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల్లోని ధాన్యం తడిసి ముద్దైంది. నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాలో చేతికొచ్చే దశలో ఉన్న వరి, పత్తి పంట నీట మునిగింది. వేల ఎకరాల్లో పత్తి, వరి పంట మునిగి రైతులు బోరున విలపించారు. పంట నష్టం అంచనా వేసి, పరిహారం చెల్లించాలని అన్నదాతలు కోరుతున్నారు.
నీటి పాలైన వేలాది ఎకరాల పంట : కోదాడ నియోజకవర్గం అనంతగిరి, మునగాల, నడిగూడెం, మోతే, చిలుకూరు మండలాల్లో వేలాది ఎకరాల పంట నీట మునిగింది. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మోత్కూరు వ్యవసాయ మార్కెట్లో తడిసిన ధాన్యం రాశులను భువనగిరి ఆర్డీవో కృష్ణారెడ్డి పరిశీలించారు. రైతులు వర్షాలు తగ్గే వరకు కోతలు చేపట్టవద్దని, వరి కోసిన వారు మార్కెట్ యాడ్ షెడ్ కింద ఆరబోసుకోవాలని సూచించారు.
మొంథా ప్రభావంతో వేలాది ఎకరాల్లో పంట నష్టం : మహబూబ్నగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా పంటలు భారీగా నష్టానికి గురయ్యాయి. వరి, పత్తి పంటలు నీట మునిగాయి. భారీగా నష్టం వాటిల్లిందని వ్యవసాయ అధికారులు తెలిపారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేట మండలంలో ప్రధానంగా మినుము, వరి, పత్తి పంటలకు నష్టం వాటిల్లింది. అశ్వారావుపేట మండలంలో 1,792 ఎకరాల్లో మినుము పంట సాగు చేయగా, తుపాను కారణంగా 700 ఎకరాల మినుము పంటకు నష్టం జరిగింది. ఈదురు గాలుల వల్ల 400 ఎకరాల్లో వరి పంట పడిపోయింది. 150 ఎకరాల్లో పత్తి పంట దెబ్బతింది.
