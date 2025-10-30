ETV Bharat / state

ఉమ్మడి ఓరుగల్లును ముంచెత్తిన 'మొంథా' - పాఠశాలలకు నేడు సెలవుల ప్రకటన

'మొంథా' ప్రభావంతో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా అతలాకుతలం - ట్రాఫిక్​కు తీవ్ర అంతరాయం - ఇవాళ విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించిన అధికారులు - అవసరమైతే తప్ప బయటకు రావొద్దని హితవు

Heavy Rains In Warangal District
Heavy Rains In Warangal District (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 30, 2025 at 8:44 AM IST

Heavy Rains In Warangal District : మొంథా తుపాను ప్రభావానికి ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లా అతలాకుతలమైంది. హనుమకొండ, మహబూబాబాద్‌, వరంగల్‌, జనగామ జిల్లాలపై ఈ తుపాను ప్రభావం తీవ్రంగా పడింది. దీంతో ప్రజలు నానా అవస్థలు పడ్డారు. బుధవారం ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఎడతెరపి లేకుండా భారీ వర్షం కురుస్తూనే ఉండటంతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. డోర్నకల్‌ వద్ద రైల్వే ట్రాక్‌పైకి భారీగా వరద నీరు చేరింది. దీంతో గుంటూరు నుంచి వస్తున్న గోల్కొండ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ను ఉదయం 9:30 ప్రాంతంలో నిలిపేశారు. మరోవైపు ఆదిలాబాద్‌ నుంచి తిరుపతి వెళ్లాల్సిన కృష్ణా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ను మహబూబాబాద్‌ వద్దే నిలిపివేసి, మధ్యాహ్నం తర్వాత వరంగల్‌ తిప్పి పంపారు. గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ పరిధిలోని పలు కాలనీలు, అండర్‌ పాస్‌లు ఉన్న ప్రదేశాలు జలమయమయ్యాయి.

Heavy Rains In Warangal District
భారీ వర్షంతో పాదాచారుల ఇబ్బందులు (EENADU)

వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం : రహదారులపై మోకాలి లోతున నీరు నిలిచిపోవటంతో బైక్​లు, నాలుగు చక్రాల వాహనాలు నిలిచిపోయి రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఖమ్మం-మహబూబాబాద్‌ రూట్​లో ముల్కలపల్లి వంతెన వద్ద ఆకేరు ఉద్ధృతి కారణంగా పోలీసులు రాకపోకలు తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. మహబూబాబాద్‌ జిల్లాలోని ఇనుగుర్తి మండలంలో ఎస్సారెస్పీ కాలువకు గండిపడింది. కురవి మండలంలో గుండ్రాతిమడుగు చెరువు కట్టకు బుంగపడి ప్రమాదకరంగా మారింది. వాగులు పొంగి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో మహబూబాబాద్‌ జిల్లాలో పలుచోట్ల వరి పంట నీట మునిగింది. పంటలు నేలకొరిగి, ఒడ్డు వెంబడి పొలాలు కోతకు గురవ్వటంతో నష్టం వాటిల్లే పరిస్థితి ఉంది. గురువారం కూడా వర్ష సూచన ఉండటంతో పంటల విషయంలో అన్నదాతల్లో ఆందోళన నెలకొంది. ఉమ్మడి వరంగల్‌లోని చెరువులు నిండుకుండను తలపిస్తున్నాయి. బుధవారం వర్షానికి చాలా చెరువులు మత్తడి పోస్తున్నాయి.

Heavy Rains In Warangal District
హనుమకొండ బస్టాండ్​లో నిలిచిన వరద (EENADU)

నేడు విద్యా సంస్థలకు సెలవు : భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో గురువారం విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించారు.

అత్యవసరమైతేనే బయటకు రావాలి : భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నందున ప్రజలు అత్యవసరమైతేనే బయటకు రావాలని ఎంపీ పోరిక బలరాంనాయక్‌, ఎమ్మెల్యే భూక్యా మురళీనాయక్‌ వేర్వేరు ప్రకటనల్లో ప్రజలకు సూచించారు. మత్స్యకారులు, ప్రజలు ఎవరూ కూడా జలాశయాల వద్దకు వెళ్లొద్దని వారు కోరారు.

Heavy Rains In Warangal District
రోడ్డు డ్యాంపై నుంచి ప్రవహిస్తున్న గాంధీనగర్ వాగు (EENADU)

ముంపునకు గురైన 45 కాలనీలు : హనుమకొండ జవహర్‌లాల్‌ నెహ్రూ స్టేడియం ఎదుట ప్రధాన రహదారిపై భారీగా వరద నీరు చేరింది. అదే సమయంలో స్కూల్ విద్యార్థులు రోడ్డుపైకి రావడంతో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. సమాచారమందుకున్న జిల్లా యువజన, క్రీడాభివృద్ధి అధికారి అశోక్‌ కుమార్‌ విద్యార్థులను సురక్షితంగా రోడ్డు దాటించారు. వరంగల్ నగరంలోని 45 కాలనీలు ముంపునకు గురయ్యాయి. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకే చీకట్లు అలముకోవడంతో వాహనదారులు లైట్లు వేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. పలుచోట్ల రోడ్లపైకి భారీగా వరద నీరు చేరి నిలిచిపోవటంతో వాహనదారుల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.

నిలిచిపోయిన రాకపోకలు : రఘునాథపల్లి వద్ద హైవే పైనుంచి నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో వాహనాలను పోలీసులు బైపాస్‌ వైపు మళ్లించారు. మహబూబాబాద్‌ జిల్లాలో గూడూరు-నెక్కొండ, మహబూబాబాద్‌-నెల్లికుదురు-మహబూబాబాద్‌- చిన్నగూడూరు మండలాల మధ్య పలుచోట్ల వాగుల్లో వరద ప్రవాహం కారణంగా రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.

Heavy Rains In Warangal District
డోర్నకల్​ వద్ద నీట మునిగిన రైలు పట్టాలు (EENADU)

జలదిగ్భందంలో రైల్వే స్టేషన్ : వరంగల్‌ రైల్వేస్టేషన్‌ నీట మునిగింది. సికింద్రాబాద్‌- విజయవాడ రైలును అధికారులు రద్దు చేయగా, కొన్నింటిని దారి మళ్లించారు. గుంటూరు వెళ్లాల్సిన ఇంటర్‌సిటీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ బుధవారం ఉదయం వరంగల్‌ రైల్వేస్టేషన్‌కు రాగా రద్దు చేశారు. కొందరు పుష్‌పుల్‌ ప్యాసింజర్‌లో తిరిగి సికింద్రాబాద్‌ వెళ్లిపోగా కేసముద్రం, నెక్కొండ ప్రాంతాలకు బస్సులు, ఆటోల్లో వెళ్లిపోయారు.

