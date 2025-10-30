ETV Bharat / state

దిశ మార్చుకుని విరుచుకుపడ్డ 'మొంథా' - చిగురుటాకులా వణికిన తెలంగాణ

మొంథా తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దంచికొట్టిన వర్షం - పలుచోట్ల ఇళ్లలోకి నీళ్లు చేరి ఇబ్బందులు పడ్డ ప్రజలు - వరద ఉద్ధృతితో పలు గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు

Cyclone Montha Impact on Telangana
Cyclone Montha Impact on Telangana (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 30, 2025 at 8:32 AM IST

Cyclone Montha Impact on Telangana : మొంథా తుపాను దిశ మార్చుకుని రాష్ట్రంపై విరుచుకుపడింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కురిసిన భారీ వర్షానికి పలు జిల్లాలు చిగురుటాకులా వణికిపోయాయి. జోరువానకు భాగ్యనగరం ఒకింత స్తంభించిపోయింది. పలు ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షానికి విద్యార్థులు, కార్యాలయాలకు వెళ్లే ఉద్యోగులు అవస్థలు పడ్డారు. మరో రెండు రోజులు వర్షాలున్నాయనే హెచ్చరికలతో రాష్ట్ర యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది.

నిర్మల్​, కరీంనగర్​ జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు : నిర్మల్ జిల్లా ముధోల్, కుబీర్‌, భైంసాలో ఓ మోస్తరు వర్షం కురిసింది. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో గడ్డెన్నవాగు, సుద్దవాగు పరీవాహక ప్రాంతాల ప్రజలకు అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఎప్పుడైనా గేట్లు ఎత్తవచ్చని, ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. మొంథా తుపాను ప్రభావంతో ఉమ్మడి కరీంనగర్‌ జిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురిశాయి. వర్షాలతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది.

రాష్ట్రంపై విరుచుకుపడ్డ మొంథా తుపాను - వాగుల, వంకలు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం (ETV)

కలెక్టరేట్‌లో కంట్రోల్‌ రూం ఏర్పాటు : హుజూరాబాద్ డివిజన్‌లోని జమ్మికుంట, ఇల్లందకుంట, వీణవంక, శంకరపట్నం, సైదాపూర్ మండలాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురిసింది. హుజూరాబాద్‌లోని డిపో క్రాస్ రోడ్ వద్ద గల కరీంనగర్-వరంగల్ జాతీయ రహదారిపై భారీగా వర్షపు నీరు చేరింది. హుస్నాబాద్‌లో పలు దుకాణాలు, ఇండ్లలోకి వరద నీరు చేరింది. బస్టాండ్ ఆవరణ వరద నీటితో కుంటను తలపించింది. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో కరీంనగర్ కలెక్టరేట్‌లో కంట్రోల్‌ రూం ఏర్పాటు చేసినట్లు కలెక్టర్ పమేలా సత్పతి తెలిపారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు.

డోర్నకల్ రైల్వే స్టేషన్‌లో ట్రాక్​పై వర్షపు నీరు : ఎడతెరపి లేని వర్షానికి ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లా చిగురుటాకులా వణికింది. మహబూబాబాద్ జిల్లా డోర్నకల్ మండలంలో భారీ వర్షం కురిసింది. గ్రామాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. డోర్నకల్ రైల్వే స్టేషన్‌లో సుమారు 2 కిలోమీటర్ల మేర రైల్వే ట్రాక్ నీట మునిగింది. రైల్వే ట్రాక్‌పై 3 అడుగుల ఎత్తులో నీరు ప్రవహించగా, జేసీబీల సాయంతో అధికారులు 12 గంటలు శ్రమించి నీటిని తొలగించారు. ముందు జాగ్రత్తగా వేగం నియంత్రించి నెమ్మదిగా రైళ్ల రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు.

పలు ప్రాంతాల్లో నిలిచిపోయిన రాకపోకలు : జనగామ జిల్లావ్యాప్తంగా కురిసిన వర్షానికి గనుగుపహాడ్ వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహించడంతో హుస్నాబాద్-జనగామ రహదారిలో తాత్కాలికంగా వేసిన వంతెన పూర్తిగా తెగిపోయింది. వడ్లకొండ లోలెవెల్ వంతెన పైనుంచి నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో వాహన రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. హైదరాబాద్ రహదారిపై వరద నీరు చేరడంతో రహదారి మూసివేశారు. రఘునాథపల్లి జాతీయ రహదారిపై నీరు నిలవడంతో కలెక్టర్ రిజ్వాన్ షేక్ పాషా పరిస్థితిని సమీక్షించారు.

జోరువానకు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం : తుపాన్ నేపథ్యంలో యాదాద్రి జిల్లా భువనగిరి అర్బన్ కాలనీలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల వద్ద రెండు విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగిపోయాయి. తీగలు తెగిపడటంతో స్థానికులు భాయాందోళనకు గురయ్యారు. మోత్కూరు మున్సిపాలిటీలోని ఇందిరా నగర్‌లో ఓ ఇంట్లో మోకాలి లోతు నీరు చేరడంతో కట్టుబట్టలతో వీధినపడ్డారు. విషయం తెలుసుకున్న మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ జీసీబీ సహాయంతో వరదను నివారించే ప్రయత్నం చేశారు. జోరువానకు ఖమ్మంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. నీరు చేరి తటాకాలను తలపించాయి. ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలకు మున్నేరు నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. వరద ప్రవాహం పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో పరీవాహక ప్రాంత ప్రజలను అధికారులు ముందస్తుగా ఖాళీ చేయించారు. మధిరలో అంబర్‌పేట పెద్ద చెరువుకు ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి భారీగా వరద నీరు చేరడంతో పలు కాలనీలను ముంచెత్తింది.

ప్రవాహంతో కొట్టుకుపోయిన ముగ్గురు వ్యక్తులు : సూర్యాపేట జిల్లా మద్దిరాల మండలం చందుపట్ల వద్ద వర్షాలకు చెట్టుకూలి లక్ష్మీ నారాయణ అనే 45 ఏళ్ల వ్యక్తి మృతి చెందాడు. దేవరకొండ మండలం కొమ్మేపల్లి గిరిజన గురుకుల పాఠశాలను చుట్టుముట్టింది. విద్యార్థులను బీసీ గురుకుల పాఠశాలకు తరలించారు. సూర్యాపేట జిల్లా నాగారం మండలం పస్తాలలో వరద ప్రవాహంతో కొట్టుకుపోతున్న ముగ్గురు వ్యక్తులను స్థానికులు కాపాడారు. నల్గొండ జిల్లా హాలియా మండలం పేరూరు సోమసముద్రం చెరువు అలుగు పోయడంతో లోలెవెల్ వంతెన కూలిపోయింది. ఓ యువకుడు ప్రవాహానికి కొంతదూరం కొట్టుకుపోయాడు. అక్కడ చెట్టు కొమ్మలను పట్టుకొని బయటపడ్డాడు.

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మోత్కూరులో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. అడ్డగూడూరు మండలం రాపాకలో తాటాకు ఇళ్లలోకి వరద నీరు వచ్చి చేరింది. పోతిరెడ్డికుంట పొంగి వీధుల్లో వరద ప్రవహించింది. మొంథా తుఫాన్‌ ప్రభావితులకు సహాయం అందించాలంటూ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావు పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు. విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలతో సమన్వయం చేసుకొని అవసరమైన చోట ఆహారం, పునరావాసం, వైద్య సహాయం అందించాలని కార్యకర్తలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

