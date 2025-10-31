ఖమ్మం జిల్లాపై విరుచుకుపడిన మొంథా - ఉగ్రరూపం దాల్చిన మున్నేరు వాగు
ఖమ్మం జిల్లాపై మొంథా తుపాను ప్రభావం - ఎగువన కురిసన భారీ వర్షాలకు మున్నేరు ఉగ్రరూపం - వరద గుప్పిట్లో మున్నేరు వాగు పరిసర ప్రాంతాలు
Published : October 31, 2025 at 7:32 AM IST
Cyclone Montha Effects Khammam District : మొంథా తుపాను ప్రభావం ఖమ్మం జిల్లాపై పడింది. భారీ వర్షాలకు మున్నేరు వాగు ఉగ్రరూపం దాల్చింది. మున్నేరు పరీవాహక కాలనీలని వరద చుట్టుముట్టింది. నివాసాలు, వ్యాపార సముదాయాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. ఓ కార్ల షెడ్డులోని పదుల సంఖ్యలో కార్లు ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయాయి. ముంపు ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను అధికారులు పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. మొంథా తుపాను ఖమ్మం జిల్లా అన్నదాతకు కష్టాలు కన్నీళ్లు మిగిల్చింది.
వేలాది ఎకరాల్లో నీటిలో నానుతున్న పత్తి పైర్లు : తుపాను ప్రభావంతో కురిసిన భారీవర్షాలతో పచ్చని పంటలు పూర్తిగా తుడిచి పెట్టుకుపోయాయి. పాలేరు నియోజకవర్గంపై తుపాను తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. కోతకు వచ్చే దశలో ఉన్న వరి పొలాలు మోకాలు లోతు వర్షపు నీటిలో నానుతున్నాయి. కొన్నిచోట్ల వరి పైర్లు కుళ్లిపోయాయి. కోత కోయాల్సిన పొలాల్లో బురద మేటలు వేశాయి. పత్తి, మిరప పంటలకు అపార నష్టం వాటిల్లింది. వేలాది ఎకరాల్లో పత్తి పైర్లు భారీ వర్షాలకు రంగు మారి వాననీటిలో నానుతున్నాయి. ఎం వెంకటాయపాలెం, తీర్థాల, వాల్య తండాలో పంటలను మున్నేరు వరద చుట్టుముట్టి ముంచేసింది. కూసుమంచి, ఖమ్మం గ్రామీణ మండలాల్లో పంటలకు పెద్దఎత్తున నష్టం వాటిల్లింది. వేలాది ఎకరాల్లో వరి పొలాలు నేల వాలాయి.
ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న మున్నేరు వాగు : అనుకోకుండా సంభవించిన తుపాను ఖమ్మం జిల్లాను ముంచెత్తింది. భారీ వర్షాలకు మున్నేరు వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ప్రస్తుతం నీటిమట్టం 28 అడుగులకు చేరింది. ఎగువన భారీ వర్షాలతో వరద ప్రవాహం అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. మున్నేరు పరివాహక ప్రాంతాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. పలు కాలనీల ఇళ్లలోకి వరద చేరడంతో నిత్యావసరాలు తడిసి ముద్దయ్యాయి. పద్మావతి నగర్లో ఓకార్ల షెడ్డులో ఉంచిన కార్లు పదులసంఖ్యలో కోట్టుకుపోయాయి.
ముంపు ప్రాంతాల్లోని 150 మంది బాధితులను అధికారులు పునరావాస కేంద్రాలకి తరలించారు. వరద పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో అధికారులు ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. వైరా, సత్తుపల్లి నియోజకవర్గాల్లోని పలు మండలాల్లోనూ భారీ వర్షాలతో పంటలు నీటమునగడంతో కర్షకులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని చేతులు జోడించి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
మొంథా తుపానుతో ఆగంమైన కరీంనగర్ జిల్లా : ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాను మెుంథా ఆగమాగం చేసింది. హుజూరాబాద్, సైదాపూర్, శంకరపట్నం మండలాల్లో భారీ వర్షానికి వరి పొలాలు నీట మునిగాయి. ధాన్యం కుప్పలు తడిచిపోయాయి. పలుచోట్ల వర్షానికి ధాన్యం కొట్టుకపోయింది. చిలుక వాగుకు వరద ఉద్ధృతి పెరగటంతో హుజూరాబాద్ - కనుకులగిద్ద రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
వీణవంక, జమ్మికుంట, ఇల్లందకుంట మండలాల్లోని వారి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల్లో వర్షం దాటికి ధాన్యం తడిచిపోయింది. శంకరపట్నం వ్యవసాయ మార్కెట్లో భారీగా వరదనీరు చేరటంతో దాన్యం కుప్పలు తడిచిపోయాయి. సైదాపూర్ మండలం వెన్కేపల్లి కట్టు కాలువకు గండిపడింది. వరద ఉధృతికి వందల ఎకరాల్లో పంటలు నీట మునిగాయి. సిద్దిపేట జిల్లా అక్కన్నపేట మండలం మోత్కులపల్లె వద్ద ద్విచక్ర వాహనంపై వాగు దాటుతుండగా భార్యాభర్తలు గల్లంతయ్యారు.
వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన మంత్రి పొన్నం : కరీంనగర్లో లోయర్ మానేరు గేట్లు ఎత్తటంతో 20 వేల బాతు పిల్లలకు గాను 16 వేలు మృత్యువాత పడ్డాయి. సుమారు 20 లక్షల మేర నష్టం వాటిల్లిందని, తమ జీవనాధారం పోయిందని పెంపకందారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గంలో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పర్యటించారు. పోరెడ్డిపల్లి గ్రామంలో వరదలతో దెబ్బతిన్న వరి పంటలను పరిశీలించి ఆవేదన చెందుతున్న రైతులతో మాట్లాడారు. అండగా ఉంటామని భరోసానిచ్చారు.
