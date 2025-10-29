తీరం దాటిన 'మొంథా తుపాను' - ఆ మూడు జిల్లాలకు డేంజర్ అలర్ట్
'మెుంథా' తీవ్ర తుపాను ఎఫెక్ట్- ఉత్తర వాయవ్యంగా తెలంగాణ మీదుగా పయనం - ములుగు, భద్రాద్రి, ఖమ్మంలకు రెడ్ ఎలర్ట్ - 12 జిల్లాలకు ‘ఆరెంజ్’ హెచ్చరికలు
Published : October 29, 2025 at 8:17 AM IST
Cyclone Montha Effect in Telangana : తుఫాన్ ప్రభావం తెలంగాణ పైనా ఉంటుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. రాగల 24 గంటల్లో రాష్ట్రంలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు అక్కడక్కడ అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. సోమవారం నుంచే మేఘాలు కమ్ముకోగా, మంగళవారం సాయంత్రం నాటికి హైదరాబాద్ సహా పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు నమోదయ్యాయి. ఉమ్మడి రంగారెడ్డి, నల్గొండ జిల్లాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురిశాయి. వికారాబాద్ జిల్లా మోమిన్పేటలో అత్యధికంగా 4.2 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. హైదరాబాద్లో జోరు వాన కురవడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఈ వర్షానికి రహదారులపై వర్షపు నీరు నిలిచింది. పలు చోట్ల ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది.
మెుంథా ప్రభావంతో అన్నదాతలు సైతం కుదేలవుతున్నారు. నిజామాబాద్ జిల్లా డిచ్పల్లి,ఇందల్వాయి, ధర్పల్లి మండలాల్లో వర్షం కురువడంతో కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ఆరబోసిన ధాన్యం తడిసి ముద్దైంది. వారం రోజుల నుంచి ఆరబెట్టిన ధాన్యం ఆకస్మికంగా వచ్చిన వానకు వరద పాలైందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం వెంటనే ధాన్యం కొనుగోలును వేగవంతం చేయాలని కోరుతున్నారు.
మొంథా తుఫాను మార్గాన్ని నిశితంగా పరిశీలిస్తూ అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే జీఎం సంజయ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ అధికారులను ఆదేశించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు, జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం బృందాలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ, ట్రాక్, రైలు కార్యకలాపాల భద్రతపై దృష్టి సారించాలన్నారు. రైల్వే ప్రభావిత ట్యాంకుల స్థానాన్ని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలని అధికారులకు సూచించారు. సికింద్రాబాద్లోని రైల్ నిలయంలో తుపానుఎదుర్కోవడానికి రైల్వేలు తీసుకుంటున్న వివిధ చర్యలపై జీఎం సమీక్షించారు.
ఆ మూడు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్డ్ : తుపాను ప్రభావం ములుగు, భద్రాద్రి, ఖమ్మం జిల్లాలపై అధికంగా ఉంటుందని, మంగళవారం రాత్రి నుంచి బుధవారం పలు చోట్ల 20 సెం.మీలకు పైగా వర్షపాతం నమోదవుతుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఆ మూడు జిల్లాల్లో గంటకు 50-60 కి.మీ వేగంతో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తూ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ, కరీంనగర్, జగిత్యాల, నిర్మల్ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని, ఆ 12 జిల్లాల్లో గంటకు 40-50 కి.మీ వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని అంచనా వేస్తూ ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలోని మిగిలిన జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలిపింది.
హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీకి వెళ్లే బస్సుల రద్దు : తుపాను ప్రభావం హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణ నుంచి ఏపీకి వెళ్లే బస్సులు, రైలు సర్వీసులపై పడింది. తుపాను తీవ్రత అధికంగా ఉండే విశాఖపట్టణం, అమలాపురం, కాకినాడ, ఒంగోలు వెళ్లే 30 బస్సులను మంగళవారం సాయంత్రానికే ఆర్టీసీ రద్దు చేసింది. రాత్రి, తెల్లవారుజామున బయల్దేరే బస్సులను కూడా రద్దు చేయాలని నిర్ణయించింది. విజయవాడకు వెళ్లే బస్సుల విషయంలోనూ ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంటోంది. విజయవాడలోని పండిట్ నెహ్రూ బస్స్టేషన్లోని అధికారులతో టీజీఎస్ఆర్టీసీ అధికారులు నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. ఈ 29వ తేదీన విశాఖపట్టణం నుంచి లింగంపల్లికి వచ్చే జన్మభూమి ఎక్స్ప్రెస్ను ద.మ. రైల్వే రద్దు చేసింది.
