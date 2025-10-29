ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాపై తుపాను ప్రభావం - ఆదుకోవాలంటున్న రైతులు
పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు - మునిగిపోయిన పంట పొలాలు - ఎన్టీఆర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా దెబ్బ తిన్న 50 పైగా కరెంటు స్తంభాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 4:48 PM IST
Cyclone Montha Effect to Joint Krishna District: మొంథా తుపాను ఉమ్మడి కృష్ణాజిల్లాపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. భారీ ఈదురుగాలులకు చెట్లు నేలకొరిగి రాకపోకలకు ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి. పలుచోట్ల కరెంట్ స్తంభాలు పడిపోయి విద్యుత్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. తుపాను దాటికి కురిసిన భారీ వర్షాలకు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమై ప్రజలు అవస్థలు పడ్డారు. ఆరుగాలం పండించిన పండలు దెబ్బతినడంతో రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు. ప్రభుత్వమే తమను ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు.
మొంథా తుపాను ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. తుపాను బీభత్సానికి విజయవాడ నగరం అతలాకుతలమైంది. విజయవాడ గ్రామ సమీపంలో ఉన్న జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన పునరావాస కేంద్రంలో బాధితులు తలదాచుకుంటున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నివాసం ఉండే స్థానికులు పునరావాసంలో అధికారులు చేసిన ఏర్పాట్లపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. స్ధానికం దోభికానా ప్రాంతంలో నివాసముంటున్నారు. 50 కుటుంబాలను స్ధానిక జిల్లా పరిషత్ పాఠశాల ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన పునరావాస కేంద్రానికీ ఉన్న గ్రామీణ పోలీసులు వారికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి తరలించారు. తుపాను తీవ్రత చూసిన బాధితులు అధికారులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
విజయవాడ నగర్ శివారులో ఉన్న పాతపాడు, అంబాపురం గ్రామాల పరిధిలోని మొంథా తుపాను కారణంగా నష్టాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో ఎన్టీఆర్ జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ ఇలక్కియా పరిశీలించారు. అనంతరం తుపాను కారణంగా అధిక వర్షపాతం నమోదు కానున్న నేపథ్యంలో విజయవాడ రూరల్ తహసీల్దార్ సుగుణ, ఎంపీడీవోలకు దిశా నిర్దేశం చేశారు.
ఈ సందర్భంగా జేసి ఇలక్కియా మాట్లాడుతూ ఎన్టీఆర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా 25 తుపాను పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశామన్నారు. ఇప్పటికే లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నివాస ఉంటున్న ప్రజలను సురక్షితంగా పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించమని చెప్పారు. వారికి కావలసిన ఏర్పాట్లు చేశామని ఆమె తెలిపారు. నిన్న, ఇవాళ తుపాను ప్రభావం వల్ల జిల్లా వ్యాప్తంగా 50 పైగా కరెంటు స్తంభాలు దెబ్బ తిన్నాయి. వాటన్నింటినీ శాఖల సమన్వయంతో త్వరితగతిన మార్చి, విద్యుత్ పునరుద్ధిస్తున్నామని తెలియజేశారు.
వరద ముంపులో దెబ్బతిన్న పంటలు: మరోవైపు ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ సమీపంలో నల్లవాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. నందిగామ నుంచి చందర్లపాడు వెళ్లే ఆర్ అండ్ బి రోడ్డుపై వరద ప్రవహిస్తుండటంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మరోపక్క వరద ముంపులో వరి పైర్లు దెబ్బ తిన్నాయి. వాగు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వరి పైరులకు వరద ప్రవహిస్తుండటంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
నందిగామ ఎమ్మెల్యే తంగిరాల సౌమ్య, ఏసీపీ తిలక్, ఆర్డీవో బాలకృష్ణ వాగు వద్ద పరిశీలించారు. పెనుగంచిప్రోలు మండలం గుమ్మడిదూరు, వెల్దుర్తిపాడు గ్రామంలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షం కారణంగా వరి పంట సాగు చేస్తున్న భూముల్లో వర్షపు నీరు నిలిచిపోయింది. నష్టం వాటిల్లుతుందని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మరికొద్ది రోజుల్లో కోతకు సిద్ధంగా ఉన్నందున వరి పంట పూర్తిగా నేలమట్టమైంది. నష్ట పరిహారం అందించాలని బాధితులు కోరుకుంటున్నారు.
అదే విధంగా తుపాన్ తీరం దాటిన వాయుగుండం ప్రభావం వల్ల నందిగామ జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గాల్లో ఏకదాటిగా వర్షం పడుతుంది. నందిగామలో అగ్నిమాపక కేంద్రాన్ని వరద ముంచెత్తింది. దాంతో సిబ్బంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మరోవైపు ఈదురు గాలులతో భారీ వర్షం కారణంగా పత్తి, మిర్చి, వరి, అరటి, బొప్పాయి తోటలు దెబ్బతిన్నాయి. గాలులకు చెట్లు, మొక్కలు పడిపోయాయి. పొలాల్లో నీరు నిలవడంతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు.
పెనుగంచిప్రోలు సమీపంలోని గండి వాగు పొంగి ప్రవహిస్తోంది. దీంతో పెనుగంచిప్రోలు-గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ విప్ తంగిరాల సౌమ్య అధికారులతో కలిసి పర్యటించారు. స్థానిక డీవీఆర్ కాలనీ, ముక్కపాటి కాలనీలో పర్యటించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. బాధితులకు పూర్తి స్థాయిలో సౌకర్యాలు కల్పించాలని కోరారు. స్థానిక పునరావస కేంద్రంలో బాధితులతో మాట్లాడారు. పంట, ఆస్తి నష్టంపై వెంటనే అంచనాలు వేసి ప్రభుత్వానికి పంపించాలని అధికారులు ఆదేశించారు.
పంట చేతికొచ్చే సమయంలో వర్షాలు - జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న శాస్త్రవేత్తలు
తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో చంద్రబాబు పర్యటన - బాధితులకు నిత్యావసరాలు అందజేత