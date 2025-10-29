అల్లకల్లోలంగా మారిన ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలు - లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం
భారీ వర్షాలకు పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు, వంకలు - ఈదురుగాలులకు నేలకొరిగిన చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు - అనేక చోట్ల విద్యుత్ లేక రాత్రంతా అంధకారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 11:40 AM IST|
Updated : October 29, 2025 at 11:58 AM IST
Cyclone Montha Effect in AP: మొంథా ప్రభావంతో ఏపీలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తుపాను ధాటికి ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలు అల్లకల్లోలంగా మారాయి. భారీ వర్షాలు కురవటంతో వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. భారీ ఈదురుగాలులకు చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరగడంతో అనేక చోట్ల అంధకారం నెలకొంది. తుపాను ప్రభావంతో గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల జిల్లాల్లో మంగళవారం ఉదయం నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురిసింది. నదులు, చెరువులు, వాగులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి.
తుఫాన్ ప్రభావంతో వీచిన భారీ ఈదురు గాలుల ధాటికి బాపట్లలో అనేక ప్రాంతాల్లో చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. భీమవారిపాలెం, సూర్యలంక రోడ్, మూలపాలెం, కర్లపాలెం, పార్లీ, పిట్లవానిపాలెం, కొండబోట్లవారిపాలెంలో అనేక చోట్ల చెట్లు విరిగిపడ్డాయి. భావన్నారాయణ స్వామి దేవాలయం దగ్గర చెట్లు విరిగిపడటంతో దేవాలయ ప్రహరీ గోడ కూలిపోయింది. చెట్లు కొమ్మలు విరిగి విద్యుత్ తీగలపై పడటంతో బాపట్ల అంతా అంధకారమైంది.
నిలిచిన రాకపోకలు: బాపట్ల జిల్లా యద్దనపూడి-డేగరమూడి వద్ద పర్చూరు వాగు వంతెనపై నీటి ప్రవాహం పొంగిపొర్లుతుంది. యనమదల సమీపంలో రహదారిపై చప్టా పొంగి వరద నీటి ప్రవాహం అధికంగా ఉంది. పసుమర్తి-వింజనంపాడు మార్గంలో పర్చూరు వాగు వద్ద ప్రమాదకర పరిస్థితి నెలకొంది. పర్చూరు వాగు ఉద్ధృతితో నలువైపులా రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వేటపాలెం మం. చేనేతపురి, జబ్బర్ కాలనీల్లో మగ్గాల గుంతల్లోకి వర్షపు నీరు చేరింది.
మంత్రి పార్థసారథి: బాపట్ల జిల్లా జంపనిలో పునరావాస కేంద్రాన్ని మంత్రి పార్థసారథి పరిశీలించారు. వేమూరు మండలం జంపనిలోని పాఠశాలలో పునరావాస కేంద్రంలో బాధితులకు అందుతున్న సహాయచర్యలను గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు.
ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం: చీరాల, పర్చూరు నియోజకవర్గాలు అతలాకుతలమయ్యాయి. చీరాల, వేటపాలెం, చినగంజాం, పర్చూరు, కారంచేడు మండలాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. పందిళ్లపల్లిలో భారీ మర్రి చెట్టు రహదారిపై పడింది. ఈపురుపాలెం, స్వర్ణలలోనూ చెట్లు నేలకొరిగాయి, పర్చూరు మండలం ఉప్పుటూరు, వేటపాలెం మండలం కొత్తపేటలో విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. చీరాల, పర్చూరు నియోజకవర్గాల్లోని పలు గ్రామాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవటంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. చీరాల మండలం తోటవారిపాలెం పంచాయతీలోని చంద్రమౌళి చేనేత కాలనీ నీటమునిగింది. చేనేత మగ్గం గుంటల్లోకి నీరు చేరింది. అద్దంకిలో నియోజకవర్గ పరిధిలో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురిసింది.
లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం: మొంథా తుపాను ప్రభావంతో గుంటూరు జిల్లాల్లో మంగళవారం ఉదయం నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. జిల్లాల్లో పత్తి పంట వర్షాలకు తడిసిపోయింది. భారీ ఈదురుగాలులకు వరి నేలవాలే ప్రమాదం ఉందని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అరటి, కంద, బొప్పొయి గాలుల తీవ్రతకు దెబ్బతింటున్నాయి. గుంటూరు జిల్లాలో 99 పునరావాస కేంద్రాల్లో 5983 మందికి ఆశ్రయం కల్పించారు. పల్నాడు జిల్లాలో 50 కుటుంబాలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు.
ప్రధాన మార్గాల్లో నేలకొరిగిన చెట్లు: కృష్ణా జిల్లాలో తుపాను తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. గుడివాడలోని ప్రధాన మార్గాల్లో చెట్లు పడిపోయాయి. గుడివాడ-విజయవాడ రహదారిలో 3 చోట్ల వృక్షాలు నేల కూలాయి. చిమ్మ చీకట్లో రోడ్లపై కూలిన చెట్లను తొలగించారు. కృష్ణా జిల్లా మొవ్వ మండలం మొవ్వ గ్రామంలో తుఫాను ప్రభావంతో కూలీన చెట్లను అగ్నిమాపక సిబ్బంది తొలగించారు. నాగాయలంక, కోడూరు, మచిలీపట్నం, కృత్తివెన్ను, గన్నవరం తదితర మండలాల్లో చెట్లు నేల కూలాయి. విద్యుత్తు తీగలు తెగిపడటంతో సరఫరా నిలిచింది.
సహాయ చర్యలు: మచిలీపట్నంలోని మంగినపూడి తీరంలో సముద్రం ముందుకు చొచ్చుకొచ్చింది. అలల తాకిడికి ఉద్ధృతంగా ఉండడంతో బీచ్ను మూసేశారు. తుపాను పునరుద్ధరణ చర్యల్లో ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు పాల్గొన్నాయి. నిజాంపట్నం నుంచి రేపల్లె మార్గంలో పడిన చెట్లను బృందాలు తొలగించాయి. మచిలీపట్నం-మంగినపూడి రహదారిపై పడిన వృక్షాన్ని సిబ్బంది తొలగించారు. అనకాపల్లి, మచిలీపట్నంలో పడిన చెట్లను సహాయ బృందాలు తొలగించారు.
నాగాయలంక, హంసలదీవి, చినగొల్లపాలెం, పెదపట్నం తదితర తీర గ్రామాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. ముంపు, తీర గ్రామాల్లోని ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. కృష్ణా జిల్లాలో చల్లపల్లి, మోపిదేవి, తోట్లవల్లూరు తదితర మండలాల్లోని లంక గ్రామాల్లో బొప్పాయి, అరటి తదితర ఉద్యాన పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. 875 హెక్టార్లలో వరి, 107 హెక్టార్లలో మినుము పంటలు దెబ్బతిన్నట్లు ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు.
