ఉత్తరాంధ్ర, కోనసీమ జిల్లాలపై తుపాను ప్రభావం - పంట నష్టం వాటిల్లిందని రైతుల ఆవేదన

భారీ వర్షాలకు ఉద్ధృతంగా వాగులు, వంకల ప్రవాహం - లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి వర్షపు నీరు - పలు చోట్ల రోడ్లపైకి వరద - రాకపోకలకు అంతరాయం

Cyclone Montha Effect on Uttarandhra and East Godavari
Cyclone Montha Effect on Uttarandhra and East Godavari (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 11:33 AM IST

Cyclone Montha Effect on Uttarandhra and East Godavari: మొంథా తుపాన్ ఉత్తరాంధ్ర, తూర్పు గోదావరి, అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలపైనా ప్రభావం చూపింది. భారీ వర్షాలకు వాగులు, వంకలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. తోతట్టు ప్రాంతాలు ముంపునకు గురై ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పలు చోట్ల రోడ్లపైకి వర్షపు నీరు చేరి రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. తుపాన్ ధాటికి పంట నష్టం వాటిల్లి రైతులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు.

తుపాన్ ప్రభావంతో విశాఖ జిల్లా గాజువాక పరిధిలోని గవర జగ్గయ్యపాలెం కాలనీలోకి వర్షపు నీరు చేరింది. దీంతో కాలనీ మొత్తం నీట మునిగి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. గవర జగ్గయ్యపాలెం, నతయ్యపాలెం ప్రాంతాల్లో వర్షపునీరు ఇళ్లను ముంచెత్తింది. భీమునిపట్నం, ఆనందపురం, పద్మనాభం మండలాల్లో వరి పంట నీట మునిగింది. తుపాన్ తీవ్రతకు అల్లూరి జిల్లా విశాఖ - కిరండోల్ సింగిల్ రైల్వే లైన్‌లో టర్నల్ నెంబర్ 32 ఏ -చిమిడిపల్లి - బొర్రా గుహలు రైల్వే స్టేషన్ల మధ్యలో ట్రాక్ పూర్తిగా దెబ్బ తింది.

ఉత్తరాంధ్ర, కోనసీమ జిల్లాలపై తుపాను ప్రభావం - పంట నష్టం వాటిల్లిందని రైతుల ఆవేదన (ETV)

పలు జిల్లాల్లో దెబ్బతిన్న పంటలు: భారీ వర్షాలకు అనకాపల్లిలోని శారద నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. అనకాపల్లి మండలం వేంకపాలెం వద్ద వెదుర్లగెడ్డ నుంచి నీరు రహదారిపై ప్రవహిస్తోంది. ఈ మార్గంలో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వర్షాలకు అనకాపల్లి జిల్లాలో 1278 హెక్టార్లలో వరి పంట నీటి మునిగినట్లు అధికారులు అంచనా వేశారు.

విజయనగరం జిల్లా రాజాం నియోజవర్గంలో వర్షాలకు గెడ్డలు, వాగులు పొంగు పొర్లుతున్నాయి. రెల్లిగెడ్డ ఉద్ధృతితో సిరిపురం - పొందూరు గ్రామాల మధ్య రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. మండవకుర్తి -టీడీ వలస గ్రామాల మధ్య కూడా అధికారులు రాకపోకలు నిలిపివేశారు. తుపాన్ ప్రభావంతో రాజాం నియోజకవర్గంలోని పలు గ్రామాల్లో వరి పంట నేలకొరిగింది.

పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరు మండలంలోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలోకి వర్షపు నీరు చేరింది. ముందస్తుగా మందులు, రికార్డులు, కంప్యూటర్లు వేరే ప్రదేశానికి తరలించారు. మామిడిపల్లి ముందు ఉన్న సువర్ణముఖి బ్రిడ్జిపై నీటి ప్రవాహం పెరగడంతో రాకపోకలకు ఇబ్బంది కలిగింది.

17 మండలాల్లో నీటమునిగిన వరి పంటలు: తుపాన్​ ధాటికి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో వరి పంట పలుచోట్ల నేలకొరిగింది. జిల్లాలోని 17 మండలాల్లో 6170 హెక్టార్లలో వరి పంటలు నీటమునిగింది. పంట చేతికొచ్చే సమయంలో నష్టపోయామని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తంచేస్తున్నారు. పొలమూరు, మహేంద్రవాడ గ్రామాల్లో నీటమునిగిన పంట పొలాలను అనపర్తి ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణారెడ్డి పరిశీలించారు. పంట నష్టంపై సీఎం చంద్రబాబుకు నివేదిక అందించి రైతులను ఆదుకుంటామన్నారు.

'18 ఎకరాలు కౌలుకు చేస్తున్నాం. ఎకరానికి సుమారుగా రూ.30 వేలు ఖర్చు అయ్యింది. వరి చేను నేలకొరిగింది. వర్షం కురవకపోతే ఫర్వాలేదు. ప్రభుత్వం దీనికి పరిష్కారం చూపించాలని కోరుకుంటున్నాం.' - రైతులు

అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా కాట్రేనికోన మండలం పల్లం గ్రామంలో పలు నివాస గృహలు ముంపు బారిన పడ్డాయి. మోకాళ్లలోతు నీరు చేరడంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అధికారులు బాధితులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. ఎంపీ హరీష్ బాలయోగి, ఎమ్మెల్యే దాట్ల బుచ్చిబాబు గ్రామంలో పర్యటించారు. బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకుంటామని భరోసా ఇచ్చారు.

