తెలంగాణపై 'మొంథా తుపాను' ఎఫెక్ట్ - ఇవాళ, రేపు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు
తెలంగాణలో రేపు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్న హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం - ఈ నెల 28 నాటికి తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం ఉందని వెల్లడి
Published : October 26, 2025 at 6:25 PM IST
Hyderabad Weather Update : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాల్లో రేపు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. మంగళవారం కొన్ని ఈశాన్య జిల్లాల్లో అతి భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు పడతాయని, మరికొన్ని ఉత్తర, ఈశాన్య జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని ప్రకటించింది. ఈరోజు, రేపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో 30 నుంచి 40 కి.మీ వేగంతో ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
ఈ నెల 28 నాటికి తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం ఉంది : ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన వాయుగుండం ఇవాళ తీవ్ర వాయుగుండంగా మారి అదే ప్రాంతంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని వాతావరణ కేంద్రం సంచాలకులు విడుదల చేసిన ప్రకటనలో తెలిపారు. రాగల 24 గంటల్లో ఈ తీవ్ర అల్పపీడనం పశ్చిమ వాయవ్య దిశలో కదిలి మరింత బలపడి తుపానుగా మారి నైరుతి బంగాళాఖాతం, దాని సమీపంలోని పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం ప్రాంతానికి చేరుకునే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. తదుపరి ఈ తుపాను మొదట వాయవ్య దిశలో తదుపరి ఉత్తర వాయవ్య దిశలో కదిలి మరింత బలపడి ఈ నెల 28 నాటికి తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. తదుపరి తూర్పు వాయువ్య దిశలోనే కదులుతూ ఈ నెల 28న సాయంత్రానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మచిలీపట్నం - కళింగపట్నం మధ్య కాకినాడ సమీపంలో తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
