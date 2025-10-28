ETV Bharat / state

ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాపై తుపాను ప్రభావం - జోరువానలు, ఈదురుగాలులతో నేలకొరిగిన పంటలు

తుపాను తీవ్రతతో దివిసీమలో ఈదురుగాలులు - పలుచోట్ల జోరువానలు, మరికొన్ని చోట్ల నేలకొరిగిన పంట పొలాలు, ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నామన్న అధికారులు

Cyclone Montha Effect on Krishna District
Cyclone Montha Effect on Krishna District (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 10:21 PM IST

|

Updated : October 28, 2025 at 10:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Cyclone Montha Effect on Krishna District: మొంథా తుపాను ప్రభావం ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాపై ప్రభావం చూపిస్తోంది. జోరు వానల ధాటికి పలు చోట్ల పంట పొలాలకు నష్టం వాటిల్లింది. ఈదురుగాలులూ ప్రభావం ఎక్కువగానే ఉంది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను పరిస్థితిని బట్టి పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు.

మొంథా తుపాను ప్రభావంతో కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ మండలం వేకనూరులో భారీ ఈదురుగాలులకు పెద్ద చెట్టు విరిగి రోడ్డుపై పడింది. అవనిగడ్డ- నాగయలంక ప్రధాన రహదారిపై రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. చెట్టు విరిగిపడిన సమయంలో ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. వాహనాదారులు ముందుకొచ్చి స్వయంగా చెట్టును పక్కకు లాగే ప్రయత్నం చేశారు. తుపాను ప్రభావంతో జోరువాన, హోరుగాలులకు పంటలు దెబ్బతింటున్నాయని రైతులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మోపిదేవి మండలంలో ఈదురు గాలులకు పంటలు నేలకొరిగాయి. కోసూరివారిపాలెం, మోపిదేవిలో అరటి, వరి నేలకొరిగాయని రైతులు వాపోయారు.

ఈదురుగాలులకు నేలకొరిగిన అరటి, వరిపంటలు (ETV Bharat)

అప్రమత్తమైన పోలీసు యంత్రాంగం: మొంథా తుపాను దృష్ట్యా విజయవాడ చిట్టినగర్​లోని ప్రజలను పోలీసులు అప్రమత్తం చేశారు. కొండ ప్రాంతాల్లో నివాసం ఉంటున్న వారికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చేందుకు టూ టౌన్ సీఐ కొండలరావు బృందం పర్యటించింది. ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో ఉండొద్దని పునరావాస కేంద్రాలకు రావాలని మైక్ ద్వారా పోలీసు బృంద సభ్యులు ప్రచారం చేశారు. మొంథా తుపాను దృష్ట్యా పోలీస్ శాఖ అప్రమత్తంగా ఉన్నట్లు విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ రాజశేఖరబాబు తెలిపారు. చిట్టినగర్ కొండ ప్రాంతాన్ని సిబ్బందితో కలిసి ఆయన పరిశీలించారు. నగరంలో ప్రమాదకరంగా ఉన్న హోర్డింగ్​లను ముందు జాగ్రత్త చర్యగా తొలగించినట్లు సీపీ రాజశేఖర్​బాబు ఈ సందర్భంగా వివరించారు.

తుపానును ఐక్యంగా ఎదుర్కొంటాం: అన్ని శాఖల సమన్వయంతో మొంథా తుపానును ఐక్యంగా ఎదుర్కొంటామని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర స్పష్టం చేశారు. మచిలీపట్నంలోని తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన మంత్రి కొల్లు ప్రజలకు అందుతున్న సేవలను పరిశీలించారు. తీర ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేసి పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించినట్లు తెలిపారు. ప్రాణ నష్టం లేకుండా అన్నిరకాలైన చర్యలను చేపట్టామని వెల్లడించారు.

అధికారులతో కలెక్టర్ సమావేశం: తుపాను పరిస్థితులను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించిన ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా కలెక్టర్ లక్షీశ ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తూ అందుబాటులో ఉండాలని అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించే విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దని ఆయన పేర్కొన్నారు. పట్టణ, గ్రామ స్థాయిలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక బృందాలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నామని తెలియజేశారు.

మొంథా తుపాను ప్రభావంతో కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో అగ్నిమాపక సిబ్బంది అప్రమత్తమైంది. ప్రజలకు అత్యవసర సేవలను అందించేందుకు అవసరమైన యంత్రాలు, సహాయక పనిముట్లను సిద్ధం చేశారు. ఆస్కా లైటింగ్ యంత్రాన్ని అధికారులు పరీక్షించారు. తుపాన్​ను అన్ని విధాలా సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు గుడివాడలో 8 బృందాలను సిద్ధం చేశామని అగ్నిమాపక శాఖ జిల్లా అధికారి ఆంజనేయులు తెలిపారు.

'మొంథా' ప్రభావం - ప్రయాణికులు లేక వెలవెలబోతున్న బస్టాండ్లు

'మొంథా' తుపాను ఎఫెక్ట్​ - ఇవాళ, రేపు నడిచే 107 రైళ్లు రద్దు

Last Updated : October 28, 2025 at 10:26 PM IST

TAGGED:

GOVT ON HIGH ALERT FOR CYCLONE
HEAVY RAINS IN KRISHNA DISTRICT
ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో మొంథా అలజడి
CYCLONE MONTHA IN BAY OF BENGAL
CYCLONE MONTHA EFFECT KRISHNA DIST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇల్లు శుభ్రం చేస్తున్నారా? - ఈ రూల్ పాటిస్తే క్లీనింగ్ వెరీ ఈజీ!

మీరు ఎక్కే బస్సు భద్రమేనా - ఇవి ఉంటే ప్రమాదాలను నియంత్రిచొచ్చు!

గ్యాస్​ ప్రమాదాలు - రూపాయి కట్టకుండానే రూ.30 లక్షల బీమా పొందొచ్చు

మార్కెట్​లోకి మరో ప్రీమియం బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.