పంట చేతికొచ్చే సమయంలో వర్షాలు - జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న శాస్త్రవేత్తలు
ఒకవైపు ఆక్వా, పత్తి, మొక్కజొన్న సాగు చేసినవారు - మరోవైపు ఆక్వారంగం వారు పాటించవల్సినవి ఏమిటంటే?
Cyclone Montha Effect of Crops Damage Precautions to Farmers: మొంథా తుపాను ప్రభావం కారణంగా వానల తీవ్రత మరింత పెరిగింది. దీని కారణంగా పంట చేతికొచ్చే సమయంలో అన్నదాతల ఆశలపై తుపాను నీరు గార్చింది. దీంతో పలు పంటలు ధ్వంసం కావటం వల్ల రైతులకు నష్టం వాటిల్లుతోంది. రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాల్లో ఉద్యాన పంటలకు నష్టం అధికంగా ఉంది. ఈ తరుణంలోనే ఆక్వా, పత్తి, మొక్కజొన్న సాగు చేసిన రైతులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో శాస్త్రవేత్తలు వివరించారు.
వర్షానికి ముందు:
- చేపల చెరువులో నీటి మట్టాన్ని 5 అడుగుల లోపు ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- గట్టు, డ్రెయిన్లు బలహీనంగా ఉన్న చోట మట్టి, రాళ్లతో పటిష్ఠ పరుచుకోవాలి.
- విద్యుత్తుకు అంతరాయం కలిగితే ప్రత్యామ్నాయంగా జనరేటర్లు ఉపయోగించాలి. వాటిలోకి ఇంధనం అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి.
- చెరువులో ఆక్సిజన్ స్థాయిలు పెంచుకోవాలి.
- తుపానుకు ముందు ఆక్సిజన్ బూస్టర్, హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ వంటివి ఉపయోగించాలి.
- చెరువుల్లో మేత తగ్గించాలి. దీనివల్ల నీటిలో వ్యర్థాలు తగ్గి నీటి నాణ్యత క్షీణించకుండా ఉంటుంది.
పత్తి పంట విషయానికి వస్తే:
- తొలుత చేలో ఉన్న నీళ్లు తొలగించాలి.
- ఎకరానికి 25 నుంచి 30 కిలోల యూరియా, 10 నుంచి 15 కిలోల పొటాష్ అదనంగా వేయాలి.
- పూత, పిందె, కాయ రాలుట నివారణకు నాఫల్తీన్, ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఒక మిల్లి లీటర్ 4 నుంచి 5 లీటర్ల నీటిలో కలిపి 10-15 రోజుల వ్యవధిలో రెండుసార్లు పిచికారీ చేసుకోవాలి.
- ఆకులు ఎర్రగా మారి ఎండిపోయి రాలిపోతాయి. నివారణకు మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ లీటరు నీటికి 10 గ్రాముల చొప్పున 7 నుంచి 10 రోజుల వ్యవధిలో చల్లాలి.
- కాయకుళ్లు, ఆకుమచ్చ తెగులు నివారణకు అయితే 3 గ్రాముల కాపర్ ఆక్సిక్లోరైడ్ లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేయాలి.
- గులాబీ రంగు ఉద్ధృతి దృష్ట్యా క్లోరిపైరిఫాస్ 2.5 ఎంఎల్ మోతాదులో చల్లాలి.
మొక్కజొన్న పంట అయితే: పొలంలో నిలిచి ఉన్న నీళ్లను 48 గంటల్లో బయటకు పంపాలి. పంటపై యూరియా, పొటాషియం నైట్రేట్ పిచికారీ చేస్తే, త్వరగా కోలుకుంటుంది. కాండం తెగులు, వేరుకుళ్లు, గింజ బూజు సోకకుండా కార్బండిజం 2-3 గ్రాములు లేదా మెటలాక్సిల్ 35 శాతం లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేయాలి అని జిల్లా వ్యవసాయాధికారి హబీబ్ బాషా వివరించారు.
తుపాను తర్వాత:
- భారీ వర్షాల వల్ల చెరువులోకి కొత్త నీరు వస్తే చేపలు బయటకు దూకుతాయి. అవి బయటకు పోకుండా చెరువు చుట్టూ వలలు అడ్డు కట్టుకోవాలి అని శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ రామ్మోహనరావు తెలిపారు.
- నీళ్లు చల్లబడితే చేపలు పైకి వస్తాయి. అలసట చెందుతాయి. మినరల్+లైమ్ ప్రోబయోటిక్ వాడాలి.
- తుపాను తగ్గిన వెంటనే ఫీడ్ వేస్తే గనక నష్టాలను మూటగట్టుకుంటారు. కొన్ని రోజులు వేచి చూడాలి.
పైన శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొన్న విధంగా పాటిస్తే నష్టాన్ని కొంత మేరకు తగ్గించవచ్చు. తుపాన్ ప్రభావం దృష్ట్యా వారు తెలియజేసిన సూచనలు, సలహాలు రైతులకు కొంత మేరకు మేలు కలిగిస్తాయి.
