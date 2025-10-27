ETV Bharat / state

తుపాను ఎఫెక్ట్​ - తీర ప్రాంత ప్రజలు పునరావాస కేంద్రాలకు తరలింపు

అన్నవరంలో ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు - మండల పరిధిలో సిద్ధం చేసిన 38 తుపాను పునరావాస కేంద్రాలు

Cyclone Effect in East Godavari
Cyclone Effect in East Godavari (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 5:55 PM IST

Cyclone Effect in Kakinada District : మొంథా తుపాను ఎదుర్కొనేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకున్నామని కాకినాడ కలెక్టర్ షన్మోహన్ చెప్పారు. సీఎం‌ చంద్రబాబు ఆదేశాలతో పాటు మంత్రి నారాయణతోను సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించామని, విపత్కర పరిస్థితిని తట్టుకునేందుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందికి అన్ని ఆదేశాలు జారీ చేశామని చెప్పారు. ప్రజలు పునరావాస కేంద్రాలకు తరలి రావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

తుపాను ప్రభావం కాకినాడ జిల్లా యు.కొత్తపల్లి మండలంలోని తీరం గ్రామాలపై పడింది. ఉప్పాడ తీరంలో సముద్రంలోని పెను మార్పులు ఏర్పడి రాకాసి అలలు ఎగసి పడుతున్నాయి. ఇప్పటికే అలలలో వేగం పెరిగి గ్రామాలను ఢీ కొంటున్నాయి. ఉప్పాడ నుంచి మాయ పట్నం వరకు కిలోమీటర్ వరకు భూభాగం కోతకు గురైంది.

లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు పునరావాస కేంద్రాలకు రావాలి: కలెక్టర్ షన్మోహన్ (ETV Bharat)

వివిధ ప్రాంతాల్లో 22 పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. అధికారుల బృందం తీర ప్రాంత గ్రామాల్లో పర్యటించి స్థానికులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలిరావాలని కోరుతున్నారు. సుబ్బంపేట, ఉప్పాడ, మాయపట్నం, సూరాడు పేట, అవినాబాద్, కోన పాప పేట గ్రామాలను ప్రభావిత ప్రాంతాలుగా గుర్తించి అక్కడ ప్రజలను కేంద్రాలకు తరలించనున్నారు.

మున్సిపాలిటీల్లో కంట్రోల్‌ రూమ్‌లు ఏర్పాటు: మొంథా తుపాను ముంచుకొస్తున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని మున్సిపల్‌ కమిషనర్లతో ఏపీ మంత్రి నారాయణ టెలీకాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహించారు. చేపట్టాల్సిన చర్యలపై ఆయన పలు సూచనలు చేశారు. తుపానుపై అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధం కావాలి అన్నారు. అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో కంట్రోల్‌ రూమ్‌లు ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు. 'ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు ముందస్తు సమాచారం అందేలా చూడాలి. రోడ్లపై చెట్లు కూలితే వెంటనే తొలగించేలా ఏర్పాట్లు చేయాలి. పునరావాస శిబిరాల సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకు అందించాలి. తాగునీటి సరఫరాకు ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపట్టాలి’ అని మంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు.

తుపాను పరిస్థితిపై ప్రత్యేక సమావేశం: మొంథా తుపాను కాకినాడ జిల్లాలో తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేయడంతో కేంద్రపాలిత యానాంలో అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. పుదుచ్చేరి ప్రభుత్వం యానాంలో తుపాను ప్రభావాన్ని ఎప్పటికప్పుడు అంచనాలు వేస్తూ తగిన విధంగా చర్యలు తీసుకునేందుకు ప్రత్యేక అధికారిగా గతంలో పరిపాలన అధికారిగా పని చేసిన అమన్ శర్మను నియమించగా ఆయన పుదుచ్చేరి నుండి హుటాహుటిన యానాం చేరుకొని అన్ని శాఖల అధికారులతో సమావేశమయ్యారు.

వేటను కొనసాగిస్తున్న మత్స్యకారులు: వాతావరణ శాఖ అంచనాల ప్రకారం మంగళవారం ఉదయం నుండి బుధవారం వరకు తుపాను ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని తీర ప్రాంతాలలో ఏ విధమైన ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం వాటిల్లకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని రెవెన్యూ, మున్సిపాలిటీ, ఆరోగ్య, పోలీస్, అగ్నిమాపక శాఖ, విద్యుత్ శాఖ అధికారులకు సూచించారు. తుపాను ప్రభావంతో తూర్పు గాలులు, చిరు జల్లులు పడుతుండడంతో మత్స్యకారులు గౌతమి గోదావరి పాయలో నాటు పడవలపై చీరమేను వేటను కొనసాగిస్తున్నారు. తుపాను ప్రభావంతో నాలుగు రోజులుగా సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లడం లేదని ఈ చీరమేను పడితే అయినా నాలుగు రూపాయలు వస్తాయంటున్నారు.

అన్నవరంలో ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు: 'మొంథా' తుపాను నేపథ్యంలో కాకినాడ జిల్లా అన్నవరం ఆలయంలో ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపడుతున్నారు. భారీ ఈదురు గాలులు వీచే సమయంలో ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు చేపట్టారు. క్యూ లైన్లలో రేకులు పైకి లేవకుండా తాళ్లతో కట్టారు. భక్తులను అప్రమత్తం చేశారు. గాలులు వీచే సమయంలో భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.

మండల పరిధిలో 38 పునరావాస కేంద్రాలు: మొంథా తుపాను ప్రభావం ప్రారంభం కావడంతో కాకినాడ జిల్లా తుని నియోజకవర్గ అధికార యంత్రాంగం సన్నద్ధమవుతోంది. తొండంగి మండలంలో ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో తీర ప్రాంత గ్రామాల్లో అధికారులు, కూటమి నాయకులు పర్యటించారు. సముద్రతీరంలో ఉన్న పడవలను జేసీబీ సాయంతో సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. బీచ్ రహదారిలో రహదారిపై వాలిన చెట్ల కొమ్మలను తొలగించేందుకు ట్రీ కట్టర్లు సిద్ధం చేశారు. మండల పరిధిలో 38 తుపాను పునరావాస కేంద్రాలను సిద్ధం చేశారు. ఆయా కేంద్రాలకు ప్రత్యేక అధికారులను నియమించారు. అన్ని గ్రామాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. తుని నియోజకవర్గంలో కంట్రోల్ రూంలు ఏర్పాటు చేశారు.

ఏపీపై మొంథా తుపాను ప్రభావం - సీఎం చంద్రబాబుకు ప్రధాని మోదీ ఫోన్‌

తుపానుగా మారిన వాయుగుండం - శ్రీకాకుళం నుంచి నెల్లూరు వరకు రెడ్‌ అలర్ట్‌

CYCLONE MONTHA
KAKINADA COLLECTOR SHANMOHAN
MINISTER NARAYANA
CYCLONE MONTHA EFFECT TO AP
CYCLONE EFFECT IN EAST GODAVARI

