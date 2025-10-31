ETV Bharat / state

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 230 కి.మీ మేర దెబ్బతిన్న రోడ్లు - కుంభవృష్టితో గత పదేళ్ల రికార్డు ఉఫ్​

మొంథాతో రహదారులకు నష్టం - మరమ్మతులకు రూ.6.96 కోట్లు, పూర్తిస్థాయి పనులకు రూ.225 కోట్లు అవసరం - గత పదేళ్ల అక్టోబరు నెల వర్షపాతంలో ఇదే అత్యధికం

Cyclone Montha Effected 230 km of roads Damaged
Cyclone Montha Effected 230 km of roads Damaged (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 31, 2025 at 11:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Cyclone Montha Effected 230 KM of Roads Damaged : మొంథా తుపాను ప్రభావంతో కురిసిన వర్షాలకు రాష్ట్రంలోని పలు రహదారులు దెబ్బ తిన్నాయి. నాగర్​ కర్నూల్​, సిద్దిపేట, హనుమకొండ, ఖమ్మం, కరీంనగర్​ జిల్లాల్లో రోడ్ల నష్టం తీవ్రంగా ఉంది. నాగర్​కర్నూల్​ జిల్లాలో పలుచోట్ల రహదారులు తెగిపోవడంతో పలుచోట్ల రాకపోకలు ఆగిపోయాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 14 జిల్లాల్లో తుపాను ప్రభావం చూపినట్లు ఆర్​ అండ్ ​బీ శాఖ గుర్తించింది.

రాష్ట్రంలో మొత్తం 334 ప్రాంతాల్లో 230.41 కిలోమీటర్ల రహదారులు దెబ్బతిన్నాయి. 201 రహదారులపై నీరు పొంగిపొర్లింది. మరో 8 రోడ్లకు పగుళ్లు వచ్చాయి. 156 ప్రాంతాల్లో రాకపోకలు ఆగిపోగా, పలుచోట్ల అధికారులు పునరుద్ధరించారు. 61 చోట్ల కల్వర్టులు పాడయ్యాయి. వీటన్నిటి తాత్కాలిక మరమ్మతులకు రూ.6.96 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అధికారులు అంచనాలు రూపొందించారు. అయితే పూర్తిస్థాయి పనులకు రూ.225.75 కోట్లు అవసరమని గుర్తించారు.

పలు ప్రాంతాల్లో ఆగిన రాకపోకలు : హైదరాబాద్​-శ్రీశైలం రహదారిపై నాగర్​కర్నూల్ జిల్లా ఉప్పునుంతల మండలం లత్తీపూర్​ వద్ద రోడ్డు కోతకు గురవడంతో వాహనాలను డిండి చింతపల్లి, హాజీపూర్​, కొండారెడ్డిపల్లి మీదుగా దారి మళ్లించారు.

గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు : రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలతో గ్రామీణ రహదారులు భారీ ఎత్తున దెబ్బతిన్నాయి. 923 రోడ్లకు గండ్లు పడ్డాయి. అందులో 212 పూర్తిగా తెగిపోయాయి. 312 కాజ్​వేలు, కల్వర్టులకు నష్టం జరిగింది. 270 గ్రామాల్లో రోడ్లు కొట్టుకుపోయాయి. 136 గ్రామాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో పంచాయతీరాజ్​, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ మంత్రి సీతక్క ఆదేశాల మేరకు ఇంజినీరింగ్​ అధికారులు గ్రామాల వారీగా నష్టం వివరాలను అంచనా వేసి నివేదిక సమర్పించారు. ఇప్పుటికే కరీంనగర్​, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో తాత్కాలిక మరమ్మతులకు రూ.10 కోట్లు అవసరమని అధికారులు ప్రతిపాదనలు పంపారు.

సాధారణ స్థితికి రైళ్ల రాకపోకలు : మొంథా తుపానుతో ప్రభావితమైన రైళ్ల రాకపోకలు గురువారం సాధారణ స్థితికి చేరుకున్నాయి. అన్ని రైళ్లను జోన్​ పరిధిలో రెగ్యులర్​గా నడుపుతున్నట్లు ద.మ.రైల్వే సీపీఆర్వో ఎ.శ్రీధర్​ తెలిపారు.

గత పదేళ్లల్లో ఇదే అత్యధిక వర్షపాతం : మొంథా తుపాను వెళ్లిపోతూ కురిపించిన కుంభవృష్టి వర్షాలతో అక్టోబరు నెలకు సంబంధించిన రాష్ట్ర వర్షపాతం రికార్డులన్నీ కొట్టుకుపోయాయి. ఈ పదేళ్లలో అక్టోబరు నెల అత్యధిక రికార్డు వర్షపాతం తాజాగా హనుమకొండ జిల్లా భీమదేవరపల్లిలో 42.2 సెంటీమీటర్లుగా నమోదైంది. హైదరాబాద్​ నగరంలో 2020 అక్టోబరు 19న 19.1 సెం.మీ. నమోదైంది. ఈ నెల 29న (బుధవారం) ఉదయం 8.30 గంటల నుంచి గురువారం ఉదయం 8.30 గంటల వరకూ రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల 20 నుంచి 42 సెం.మీ వర్షం కురిసింది.

మరో మూడు రోజులు వర్షాలు : శుక్రవారం నుంచి మూడు రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడ సాధారణ వర్షాలే కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. తుపాను గాలుల కారణంగా రాత్రిపూట తెలంగాణలో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కన్నా 3-4 డిగ్రీలు అదనంగా పెరిగాయి.

ఖమ్మం జిల్లాపై విరుచుకుపడిన మొంథా - ఉగ్రరూపం దాల్చిన మున్నేరు వాగు

ఈ రెండు నెలల్లోనే అత్యధికంగా తీవ్ర తుపాన్లు - ఇప్పుడే ఎందుకంటే?

TAGGED:

CYCLONE MONTHA IMPACT DAMAGED ROADS
CYCLONE MONTHA EFFECT ROADS DAMAGED
CYCLONE MONTHA DAMAGED ROADS
మొంథా తుపానుతో రహదారులకు నష్టం
CYCLONE MONTHA IMPACT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

ఆలూ స్టఫింగ్​తో అద్దిరిపోయే "పొంగనాలు" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

బోరింగ్ వ్యాయామాలతో విసిగెత్తిపోతున్నారా? - జుంబా డ్యాన్స్​తో ఫన్​ అండ్​ ఫిట్​నెస్​!

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.