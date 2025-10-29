ETV Bharat / state

తీరం దాటిన ‘మొంథా’ తుపాను - నేడు భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు

నరసాపురం వద్ద తీరం దాటినట్లు ప్రకటించిన ఐఎండీ - అర్ధరాత్రి 11.30-12.30 మధ్య తీరం దాటిన తీవ్ర తుపాను

Cyclone Montha Crosses Andhra Pradesh Coast
Cyclone Montha Crosses Andhra Pradesh Coast (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 7:19 AM IST

Cyclone Montha Crosses Andhra Pradesh Coast : రాష్ట్రాన్ని వణికించిన ‘మొంథా’ తీవ్ర తుపాను ఎట్టకేలకు తీరం దాటింది. అర్ధరాత్రి నరసాపురం వద్ద తీరం దాటినట్లు భారత వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. ఈ మధ్యాహ్నానికి ఇది భూ భాగంపైనే బలహీనపడనుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీని ప్రభావంతో ఇవాళ కూడా కోస్తాంధ్ర జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని గంటకు వంద కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని వాతావరణశాఖ అధికారులు హెచ్చరించారు.

మొంథా తీవ్ర తుఫాను అర్ధరాత్రి 11 గంటల 30 నిమిషాల నుంచి 12.30 నిమిషాల మధ్య తీరం దాటింది. మచిలీపట్నం -కాకినాడ ప్రాంతానికి సమీపంలో పశ్చిమగోదావరి జిల్లా నరసాపురం వద్ద తీరం దాటి భూ భాగంపైకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం భూ భాగం మీద మొంథా తుపాన్‌ గమనం కొనసాగుతోందని భారత వాతవరణ శాఖ ప్రకటించింది. భూ భాగం మీదే మొంథా క్రమంగా బలహీనపడుతోందని తెలిపింది. ఇది ఉత్తర వాయవ్యంగా తెలంగాణ మీదుగా ప్రయాణంచి ఈ మధ్యాహ్నానికి చత్తీస్‌గఢ్‌ వద్ద మరింత బలహీన పడుతుందని వాతావరణశాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. విశాఖ, మచిలీపట్నంలోని డాప్లర్‌ వెదర్‌ రాడార్లు, ఆటోమేటిక్‌ వెదర్‌ స్టేషన్ల ద్వారా అధికారులు పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

గంటకు 105 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు : మొంథా తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 12 కిలోమీటర్లు వేగంతో కదిలింది. ఇదే సమయంలో గంటకు 85 నుంచి 95, గరిష్టంగా 105 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచాయి. తీరం దాటే ప్రక్రియ 3 నుంచి 4 గంటల పాటు కొనసాగింది. మొంథా దాదాపు 18 గంటలపాటు తీవ్ర తుపానుగా కొనసాగింది. మొంథా తీరం దాటినప్పటికీ గాలుల ప్రభావం కొనసాగుతోంది. గంటకు 85 నుంచి 95, గరిష్టంగా 105 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తున్నాయి.

భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు : మొంథా ప్రభావంతో నేడు భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణశాఖ అంచనా వేస్తోంది. ఇవాళ శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల, నంద్యాల జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. కాకినాడ, అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ప్రకాశం, కడప, కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురవవచ్చని మిగిలిన ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించింది.

3 మీటర్ల ఎత్తుకు సముద్ర అలలు : శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా జిల్లా తీరాల్లో సముద్ర అలలు 3 మీటర్ల ఎత్తుకుపైగా ఎగసిపడే ప్రమాదముందని మత్స్యకారులు గురువారం వరకు వేటకు వెళ్లొద్దని విశాఖలోని తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం సూచించింది. ఈ మధ్యాహ్నం వరకు తీరం వెంబడి గరిష్ఠంగా గంటకు 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని, మధ్యాహ్నానికి 80 కిలోమీటర్లకు, సాయంత్రానికి 65 కిలోమీటర్లకు తగ్గుతాయని అంచనా వేస్తోంది.

విశాఖలోని తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం కాకినాడ పోర్టుకు మంగళవారం ఉదయం 10వ నంబరు ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసింది. విశాఖ, గంగవరం, కళింగపట్నం, భీమునిపట్నం పోర్టులకు 9వ నంబరు, మచిలీపట్నం, నిజాంపట్నం, కృష్ణపట్నం, వాడరేవు పోర్టులకు 8వ నంబరు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

'మొంథా' తుపాను తీవ్రత - కోనసీమ ప్రజల గుండెల్లో గుబులు

పునరావాస కేంద్రాల్లో లోటుపాట్లు ఉండొద్దు - క్షేత్రస్థాయిలో ఉండి భరోసా ఇవ్వాలి: చంద్రబాబు

