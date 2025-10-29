'మొంథా' వీరంగం - స్తంభించిన జనజీవనం, 4 లక్షల ఎకరాల్లో పంటలకు దెబ్బ
విరిగిపడిన చెట్లు, విద్యుత్తు స్తంభాలు -1,204 పునరావాస కేంద్రాలకు 75,802 మంది తరలింపు - జాతీయ రహదారులపై వాహనాల నిలిపివేత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 9:53 AM IST
Cyclone Montha Affected Districts Of Andhra Pradesh : మొంథా తుపాను మంగళవారం రాత్రి కాకినాడ సమీపంలోతీరం దాటింది. తొలుత హెచ్చరించినంత తీవ్రంగా లేకపోయినా శ్రీకాకుళం నుంచి తిరుపతి వరకు ఈదురుగాలులు, భారీవర్షాలతో ముంచేసింది. 22 జిల్లాల్లోని 403 మండలాలపై తుపాను ప్రభావం ఉందని ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది. 1,204 పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి 75,802 మందిని ముంపు ప్రాంతాల నుంచి తరలించింది. వారికి అక్కడ ఆహారం, ఇతర సౌకర్యాలు కల్పించింది. సుమారు 4.4 లక్షల ఎకరాల్లో వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న, పెసర సహా ఉద్యాన పంటలు దెబ్బతిన్నాయని ప్రాథమిక నివేదికలు అందాయి. తుపాను ప్రభావంతో మంగళవారం ఉదయం నుంచే తీరంలో అలల తీవ్రత పెరిగింది. అధిక వేగంతో ఈదురుగాలులు వీయడంతో ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి, కృష్ణా, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లో వందల చెట్లు నేలకూలాయి.
సహాయక చర్యల్లో నిమగ్నమైన యంత్రాంగం వాటిని ఎప్పటికప్పుడు తొలగించి రాకపోకలకు ఇబ్బంది లేకుండా చూసింది. విద్యుత్తు స్తంభాలు విరిగిపడిన చోట సాధ్యమైనంత వరకు వెంటనే పునరుద్ధరించారు. సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి తీరప్రాంతాల్లోని జాతీయ రహదారులపై వాహనాల రాకపోకలు నిలిపేశారు. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని మామిడికుదురు మండలం మాకనపాలెంలో తాటిచెట్టు విరిగిపడి ఒక మహిళ మృతి చెందారు. కృష్ణా జిల్లా కృత్తివెన్నులో కొబ్బరిచెట్టు పడి ఒకరి కాలికి తీవ్రగాయమైంది. ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు సమీపంలోని యరజర్ల- వెంగముక్కలపాలెం వాగులో కారు కొట్టుకుపోయింది. విజయవాడలో కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రాంతాల్లో కూటమి పార్టీల కార్యకర్తలు ఇంటింటికీ వెళ్లి వారిని పునరావాస కేంద్రాలకు వెళ్లాలని కోరారు.
మంగళవారం ఉదయం 8.30 నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు అత్యధికంగా శ్రీ పొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో 17.2 సెం.మీ, ఉలవపాడు 17.0, దగదర్తి 15.6, జలదంకి 14.1, ప్రకాశం జిల్లా పాకలలో 13.8 సెం.మీ వర్షం నమోదైంది. జిల్లావ్యాప్తంగా పొంగుతున్న వాగులు, వంకలు పొంగిపోతున్నాయి. వాగుల ఉద్ధృతికి అన్ని రహదారుల్లో రాకపోకలు నిలిపివేశారు.
నేలవాలిన రైతన్నల ఆశలు మెట్టపంటలకు తుపాను దెబ్బ: తుపాను ప్రభావంతో వానల తీవ్రత మరింత పెరగడంతో కోత, కంకి దశలో ఉన్న వారి నేల వాలింది. రైతులకు తీరని నష్టం జరిగింది. అంబేడ్కర్ కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లో 35వేల ఎకరాల్లో పంటలకు నష్టం జరిగింది. శ్రీకాకుళం నుంచి తిరుపతి జిల్లా వరకు అన్నిచోట్లా వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటలు దెబ్బతిన్నాయని కృష్ణా జిల్లాలో వరి, అరటి, బొప్పాయితోటలు నేల వాలాయి. ప్రకాశం జిల్లాలో ఉద్యాన పంటల నష్టం అధికంగా ఉంది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 350 హెక్టార్లలో పంటనష్టం జరిగిందని ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. విజయనగరం జిల్లాలో 12 మండలాల్లో సుమారు 7వేల ఎకరాల వరి నేలవాలింది.
గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లో తీత దశలో ఉన్న పత్తి వర్షాలకు తడిసిపోయింది. వరి ఈనె దశ నుంచి గింజ పాలుపోసుకునే దశలో ఉన్నందున భారీ గాలులకు నేలవాలే ప్రమాదం ఉందని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. వాగుల వెంబడి ఉన్న మిరప నీట మునుగుతుందన్న ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. కంకి దశలో ఉన్న మొక్కజొన్న, పూత దశలో ఉన్న కంది, కోతదశలో ఉన్న వేరుసెనగ, అపరాలు వర్షాలకు దెబ్బతింటున్నాయి. అరటి, కంద, బొప్పొయి గాలుల తీవ్రతకు ధ్వంసమవుతున్నాయి.
కృష్ణా జిల్లాలో చల్లపల్లి, మోపిదేవి, తోట్లవల్లూరు తదితర మండలాల్లోని లంక గ్రామాల్లో బొప్పాయి, అరటి తదితర ఉద్యాన పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. 875 హెక్టార్లలో వరి, 107 హెక్టార్లలో మినుము పంటలు దెబ్బతిన్నట్లు ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. అత్యధికంగా మొవ్వ మండలం పెదముత్తేవిలో 23 హెక్టార్లు, కోసూరులో 21, మచిలీపట్నంలోని బుద్దాలపాలెంలో 17 హెక్టార్లలో వరి పంట దెబ్బతింది.
జనజీవనం స్తంభించింది: ప్రకాశం జిల్లా వ్యాప్తంగా కుండపోత వర్షం వల్ల జన జీవనం స్తంభించింది. తీర ప్రాంత మండలాల్లో ఈదురు గాలుల తీవ్రత పెరిగింది. వాగులు పొంగడంతో రాకపోకలు స్తంభించాయి. కంభం, కనిగిరి ప్రాంతాల్లో కొన్నిచోట్ల మట్టిమిద్దెలు కూలాయి. ఒంగోలులో విద్యుత్తు సరఫరా నిలిచింది. నగర శివారు కాలనీలు, లోతట్టు గ్రామాలు జలమయం కావడంతో 2,377 మందిని 54 పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. పలుచోట్ల స్తంభాలపై చెట్ల కొమ్మలు పడడంతో విద్యుత్తు సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. సింగరాయకొండ మండలంలోని మత్స్యకార గ్రామాల్లో మంత్రి డోలా శ్రీబాల వీరాంజనేయస్వామి, జిల్లా ప్రత్యేకాధికారి కోన శశిధర్ పర్యటించి ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు.
వానతో తంటాలు: శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉదయం నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా భారీవర్షం కురిసింది. పలుచోట్ల విద్యుత్తు స్తంభాలు నేలకూలాయి. వరద ప్రవాహానికి వజ్రపుకొత్తూరు మండలం పెద్దబడాం వద్ద కల్వర్టు కొట్టుకుపోయింది. సోంపేట మండలం బారువా వద్ద ఓపెన్హెడ్ ఛానల్ కోతకు గురైంది. వంశధార, నాగావళి, బాహుదా నదులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. గెడ్డలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. తీరంలో మత్స్యకార గ్రామాలను ఖాళీ చేయించడానికి అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. 80 పునరావాస, 41 తుపాను రక్షిత కేంద్రాలను సిద్ధం చేశారు. ఈదురు గాలులకు ఆమదాలవలస, నరసన్నపేట, టెక్కలి నియోజకవర్గాల్లో చేతికందిన వరి పైరు నేలకొరిగింది. పొందూరు, కంచిలి, కవిటి మండలాల్లో మట్టి ఇళ్ల గోడలు కూలిపోయాయి.
ఎడ తెరిపిలేని వర్షం: గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల జిల్లాల్లో మంగళవారం ఉదయం నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురిసింది. తీరప్రాంతం, లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను యంత్రాంగం సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించి పునరావాస శిబిరాలు నిర్వహిస్తోంది. గుంటూరు జిల్లాలో 99 కేంద్రాల్లో 5,983 మందికి, బాపట్ల జిల్లాలో 115 కేంద్రాల్లో 5,772 మందికి పునరావాసం కల్పించారు. పల్నాడు జిల్లాలో 50 కుటుంబాలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. జిల్లాల్లో ప్రత్యేకాధికారులు ఎప్పటికప్పుడు జిల్లాల కలెక్టర్లతో సమన్వయం చేసుకుంటున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితి తలెత్తితే నిరాశ్రయులందరికీ అల్పాహారం, భోజనం, పాలు, తాగునీరు అందించేలా సిద్ధంగా ఉంచుకున్నారు. గుంటూరు జిల్లాలో సాయంత్రం నుంచి ఈదురుగాలుల తీవ్రత పెరిగింది. నగరంలో 74 పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయగా.. సాయంత్రానికి 25 కేంద్రాల్లో 2,000 మందికి ఆశ్రయం కల్పించారు. వీరందరికీ ఆహారం, తాగునీరు, పిల్లలకు పాలు అందించారు. నగరంలో మొత్తం 12 సమస్యాత్మక కేంద్రాలను గుర్తించిన అధికారులు అక్కడ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. సముద్ర తీరప్రాంతాల్లో ఉన్న మత్స్యకారులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.
కెరటాల అలజడి: కృష్ణా జిల్లాలో ఈదురుగాలుల ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. నాగాయలంక, కోడూరు, మచిలీపట్నం, కృత్తివెన్ను, గన్నవరం తదితర మండలాల్లో చెట్లు నేల కూలాయి. విద్యుత్తు తీగలు తెగిపడటంతో సరఫరా నిలిచింది. గంటకు 93 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీయడంతోపాటు సాయంత్రం నుంచి వర్షం తీవ్రత పెరిగింది.
మచిలీపట్నంలోని మంగినపూడి తీరంలో సముద్రం ముందుకు చొచ్చుకొచ్చింది. అలల తాకిడికి ఉద్ధృతంగా ఉండడంతో బీచ్ను మూసేశారు. నాగాయలంక, హంసలదీవి, చినగొల్లపాలెం, పెదపట్నం తదితర తీర గ్రామాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. ముంపు, తీర గ్రామాల్లోని ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. ఇప్పటివరకు 177 పునరావాస కేంద్రాల్లో 11,317 మంది ఆశ్రయం పొందుతున్నారు. గుడ్లు, పాలు అందడం లేదని పలువురు బాలింతలు, గర్భిణులు వాపోయారు. కోడూరు, నాగాయలంక, మచిలీపట్నం, చల్లపల్లి, కృత్తివెన్ను తదితర మండలాల్లో ఈదురుగాలుల తాకిడికి భారీ వృక్షాలు నేలకొరిగాయి. చెట్లు విరిగి విద్యుత్తు తీగలపై పడడంతో జిల్లాలోని నాగాయలంక, చల్లపల్లి, మచిలీపట్నం, కృత్తివెన్ను తదితర మండలాల్లో విద్యుత్తు సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
|తుపాను ప్రభావిత జిల్లాలు
|22
|తుపాను ప్రభావిత మండలాలు
|403
|ప్రజల ఫోన్లకు పంపిన సందేశాలు
|3.6 కోట్లు
|పునరావాస కేంద్రాలు
|1,204
|పునరావాస కేంద్రాల్లో ఉన్నవారు
|75,802
|కంట్రోల్ రూమ్లు
|488
|వైద్య శిబిరాలు
|219
|అత్యవసర కమ్యూనికేషన్కు మొబైల్ టవర్లు
|81
|యంత్ర పరికరాలు
|డ్రోన్లు 321, జేసీబీ, పొక్లెయిన్లు, క్రేన్లు 1,447
తుపాను నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం కాబోయే తల్లుల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేకదృష్టి సారించింది. ప్రసవ తేదీలు దగ్గరకొచ్చిన గర్భిణులను గుర్తించి సమీప ఆసుపత్రుల్లో చేర్పించింది. మంగళవారం సాయంత్రానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2వేల మంది గర్భిణులను సమీప ఆసుపత్రులకు తరలించారు. అత్యవసర సేవలకు వీలుగా మన్యంలో ఫీడర్ అంబులెన్సులు, మైదానంలో 108, 104 వాహనాలను వినియోగిస్తున్నారు. హైరిస్క్ కేసులను జిల్లా ఆసుపత్రులు, జీజీహెచ్లకు తరలించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైద్యారోగ్య సిబ్బంది సన్నద్ధత, గర్భిణులను ఆసుపత్రులకు చేరవేయడం, ఇతరత్రా సేవలపై వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ ఆరా తీశారు.
