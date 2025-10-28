'మొంథా' ప్రభావం - ప్రయాణికులు లేక వెలవెలబోతున్న బస్టాండ్లు
తుపాన్ కారణంగా 139 బస్ సర్వీసులు రద్దు - సాధారణ రోజుల కంటే సగానికి తగ్గిన టికెట్ బుకింగ్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 4:54 PM IST|
Updated : October 28, 2025 at 5:39 PM IST
Cyclone Effect on Pandit Nehru Bus Stand at Vijayawada: నిత్యం వేలాది మంది ప్రయాణికులతో కిటకిటలాడే విజయవాడ పండిట్ నెహ్రు బస్ స్టాండ్. ఒక్కసారిగా ప్రయాణికులు లేక వెలవెలబోయింది. మెుంథా తుపాన్ ప్రభావంతో ప్రయాణికుల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే నేడు టికెట్ల బుకింగ్స్ సగానికి సగం తగ్గాయని ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు. మొంథా తుపాను తీర ప్రాంత ప్రజలనే కాకుండా, దాని చుట్టూ పక్కల ప్రాంతాల మీద కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా, రోడ్డు రవాణా వ్యవస్థపై ఈ తుపాను ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అత్యంత రద్దీగా ఉండే పండిట్ నెహ్రూ బస్ స్టాండ్ ఒక్కసారిగా ప్రయాణికులు లేక మూగబోయింది.
139 బస్ సర్వీసులు రద్దు: పండిత్ నెహ్రూ బస్ స్టేషన్ నుంచి ప్రతి రోజూ దాదాపు 400 బస్ సర్వీసుల నడిచేవి. కానీ తుపాన్ నేపథ్యంలో 139 బస్ సర్వీసుల రద్దు చేయాల్సి వచ్చింది. భారీ వర్ష సూచన రద్దవుతున్న బస్సులు ఈ పరిస్థితుల నడుమ, పండిట్ నెహ్రూ బస్టాండ్లో ప్రయాణికుల సంఖ్య గణనీయంగా పడిపోయింది. ఆర్టీసీ ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా కొన్ని రూట్లలో బస్సు సర్వీసులను పూర్తిగా నిలిపివేశారు.
మరికొన్ని రూట్లలో ఆలస్యంగా నడుపుతున్నారు. చాలా వరకు బస్టాండ్లో ప్రయాణికులు కనిపించడం లేదు. టికెట్ కౌంటర్ల వద్ద కేవలం ఒకరిద్దరు ప్రయాణికులు మాత్రమే కనిపిస్తున్నారు. బస్టాండ్ అంతా ఖాళీ సీట్లతో దర్శనమిస్తోంది. ప్రయాణికులు లేకపోవటంతో టికెట్ బుకింగ్స్ కూడా భారీగా తగ్గాయని ఆర్టీసీ సిబ్బంది చెబుతున్నారు. సాధారణ సమయంలో 150 పైగా టికెట్లు బుక్ అయ్యేవని, తుపాన్ ప్రభావంతో ఆ సంఖ్య 30, 40 టికెట్లకు పడిపోయిందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అవి కూడా కేవలం హైదరాబాద్ , కర్నూలు లాంటి ప్రాంతాలకే బుక్ చేస్తున్నామని చెబుతున్నారు.
తుపాను హెచ్చరికల నేపథ్యంలో: సాధారణ రోజుల్లో బస్టాండ్లో ఉన్న బస్సులన్నీ ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిపోయేవి. కానీ నేడు మాత్రం భిన్నమైన పరిస్థితి ఉంది. బస్సులు ఉన్నప్పటికీ ప్రయాణికులు మాత్రం లేరు. తుపాన్ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ప్రయాణికులు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకున్నారు. దీంతో ప్రయాణికుల సంఖ్య భారీగా తగ్గిందని ఆర్టీసీ అధికారులు చెపుతున్నారు.
తుపాను దృష్ట్యా భద్రతా చర్యలో భాగంగా అనేక రూట్లలో బస్సు సర్వీసులు నిలిపివేయగా, మరికొన్ని రూట్లలో పరిమిత స్థాయిలో బస్సులు నడుపుతున్నామని ఆర్టీసీ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే మెుంథా తుపాన్ కారణంగా విజయవాడ నుంచి కాకినాడ, విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్ వెళ్లే బస్సులు రద్దు చేయాల్సి వచ్చిందని అన్నారు. వాటితో పాటు ప్రయాణికులు లేక పలు ప్రాంతాలకు వెళ్లే 139 బస్ సర్వీసులు కూడా రద్దు చేశామన్నారు. తుపాన్ ప్రభావం ఉన్నందున్న ఉన్నతాధికారుల సూచనల మేరకు మాత్రమే బస్సులు నడుపుతున్నామని ఆర్టీసీ అధికారులు చెబుతున్నారు.
వాతావరణం అనుకూలంగా మారగానే: మామూలు రోజుల్లో బస్ ఎక్కాలంటే సీటే దొరికేది కాదని ఈరోజు మాత్రం బస్సులు మెుత్తం ఖాళీ ఉన్నాయని ప్రయాణికులు అంటున్నారు. వర్షాలు, ఈదురు గాలులు పెరగడంతో చాలా మంది తమ ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకున్నారు. కాకినాడ, విశాఖపట్నం లాంటి ప్రాంతాలకు టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నప్పటికీ సర్వీసులు లేక నిలిచిపోయారు. అయితే ఈ సమాచారాన్ని ప్రయాణికులకు ఫోన్ ద్వారా తెలియజేశామని ఆర్టీసీ అధికారులు చెబుతున్నారు.
ప్రస్తుతానికి వాతావరణం అనుకూలంగా ఉన్న ప్రాంతాలకు మాత్రమే బస్ సర్వీసులు నడుపుతున్నామని, వాతావరణం అనుకూలంగా మారగానే అన్ని రూట్లలో సర్వీసులు పునరుద్ధిస్తామని ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు. మరో రెండు మూడు రోజుల పాటు ఈ తుపాను ప్రభావం రోడ్డు రవాణా వ్యవస్థపై ఉంటుందని అంటున్నారు. అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూనే సర్వీసులు నడిపిస్తున్నామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అధికారుల సలహా, సూచనల మేరకు అనుకూలంగా ఉన్న ప్రాంతాలకు మాత్రమే బస్సులు నడుపుతున్నామని ఆర్టీసీ అధికారులు చెబుతున్నారు.
'మొంథా' తుపాను ఎఫెక్ట్ - ఇవాళ, రేపు నడిచే 107 రైళ్లు రద్దు
కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్: మొంథా తుపాను దృష్ట్యా సత్వర నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, ఒడిశాలోనూ డివిజనల్ వార్ రూంలు ఏర్పాటు చేయాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే , ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే జీఎంలను కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ఆదేశించారు. విజయవాడ, విశాఖపట్నం, గుంటూరు డివిజన్లలో అవసరమైన సామాగ్రి, యంత్రాలు, సిబ్బందిని సిద్దంగా ఉంచాలని ఆదేశించారు.
దక్షిణ మధ్య రైల్వే, ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే జీఎంలతో కేంద్ర రైల్వేశాఖ మంత్రి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. మొంథా తుపాను దృష్ట్యా తీసుకుంటోన్న చర్యలపై నివేదిక అడిగారు. తీసుకోవాల్సిన మరిన్ని చర్యలపై దిశానిర్దేశం చేశారు. పరిస్దితులను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించి ప్రయాణికుల అసౌకర్యాన్ని తగ్గించే చర్యలు తీసుకోవాలని జీఎంలను కేంద్ర మంత్రి ఆదేశించారు. అత్యవసర వేళల్లో సత్వరం స్పందించాలని జీఎంలకు మంత్రి ఆదేశించారు. అవసరమైన అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఈస్ట్ కోస్ట్, దక్షిణ మధ్య రైల్వే జీఎంలను ఆదేశించారు.
ప్రజలకు సహాయ సహకారాలు అందించండి - కూటమి శ్రేణులకు చంద్రబాబు పిలుపు