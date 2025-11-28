తీరం దిశగా 'దిత్వా' - కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
ఏపీలో దిత్వా తుపాను ఎఫెక్ట్ - కోస్తా, రాయలసీమలో శని, ఆదివారాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్న విపత్తుల ప్రతిస్పందన సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్
Cyclone Ditwah And Weather Update in AP: నైరుతి బంగాళాఖాతం, ఆనుకొని ఉన్న శ్రీలంక తీరానికి సమీపంలో కేంద్రీకృతమైన దిత్వా తుపాను నెమ్మదిగా కదులుతోంది. ప్రస్తుతం ట్రింకోమలీ (శ్రీలంక)కి 80 కి.మీ, పుదుచ్చేరికి 480 కి.మీ, చెన్నైకి 580 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. గడిచిన 6 గంటల్లో 8 కి.మీ వేగంతో కదిలింది.
కోస్తా, రాయలసీమల్లో భారీ వర్షాలు: ఆదివారానికి నైరుతి బంగాళాఖాతం ఉత్తర తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, దక్షిణ కోస్తా తీరం సమీపంలోకి చేరుకునే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో కోస్తా, రాయలసీమలో శని, ఆదివారాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తుల ప్రతిస్పందన సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లొద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. రైతులు సైతం వ్యవసాయ పనులను చేసేటప్పుడు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ : ఆదివారం తెల్లవారుజామున నైరుతి బంగాళాఖాతం ఆనుకుని తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, దక్షిణ కోస్తా తీరాలకు చేరే అవకాశముందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి దాదాపు అన్ని ఓడరేవుల్లో రెండో నంబరు ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. అంతేకాకుండా ఈనెల 30వ తేదీన ప్రకాశం, నెల్లూరు, కడప, అన్నమయ్య, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షం కురిసే అవకాశముందని రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు.
ఆయా జిల్లాల్లో 20 సెం.మీకు పైగా వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశముందని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు తెలిపారు. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని హెచ్చరించారు. రైతులు వ్యవసాయ పనుల్లో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
దిత్వా తుపాను ప్రభావంతో పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు:
శుక్రవారం: శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం.
శనివారం: శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు, తిరుపతి, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు, శ్రీసత్యసాయి, అనంతపురం, వైఎస్సార్ కడప, ప్రకాశం, బాపట్ల జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన.
ఆదివారం: చిత్తూరు, అన్నమయ్య, తిరుపతి, వైఎస్సార్ కడప, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు, నంద్యాల, బాపట్ల, గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు, శ్రీసత్యసాయి, అనంతపురం, కర్నూలు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురవొచ్చు.
సోమవారం: కృష్ణా, ప్రకాశం, బాపట్ల, గుంటూరు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు, వైఎస్సార్ కడప, నంద్యాల, కర్నూలు, పల్నాడు, ఎన్టీఆర్, ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి, డా. బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడొచ్చు.
అధికార యంత్రాంగానికి హోం మంత్రి ఆదేశాలు: దిత్వా తుపాను నేపథ్యంలో ఏపీ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. తుపాను ప్రభావం ఎక్కువగా చూపే తిరుపతి, చిత్తూరు, కడప, నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలకు హోం మంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రేపు, ఎల్లుండి భారీ వర్షాలతో అనుక్షణం అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలకు అధికారులు అందుబాటులో ఉండాలని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఎక్కడ పాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా చూడాలని ఆదేశించారు.
కోస్తా తీరం వెంబడి ఈదురుగాలులు వీస్తాయని ప్రమాదకరమైన హోర్డింగ్స్ వెంటనే తొలగించాలని సూచించారు. శిథిలావస్థ స్థితిలోని ఇళ్లలో ఉండేవారిని గుర్తించి, సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని మంత్రి అనిత పేర్కొన్నారు. ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు ఆ ప్రాంతాల్లో సిద్ధంగా ఉంచాలని తెలిపారు. జిల్లాల్లో మండల స్థాయిలో కంట్రోల్ రూమ్స్ ఏర్పాటు చేయాలని వివరించారు. సోమవారం వరకు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని రైతాంగం వ్యవసాయ పనుల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
