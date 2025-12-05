ఎడతెరిపి లేని వర్షంతో నగరం అతలాకుతలం - లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం
ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగులు - ఇళ్లలోకి చేరిన వరద నీరు - తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రజలు
Published : December 5, 2025 at 3:50 PM IST
Heavy Rains in Nellore: ‘దిత్వా’ తుపాను ప్రభావంతో నెల్లూరు నగరం, రూరల్లో బుధవారం రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపిలేని వర్షం పడుతోంది. తాజాగా 6వ రోజు వర్షం తగ్గిందని ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. కానీ ఆ ఆనందం ఎంతో సేపు నిలవలేదు. మధ్యాహ్నం నుంచి మళ్లీ వర్షం ప్రారంభం అయింది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. దీంతో నగరంలో జనజీవనం స్థంభించింది. నెల్లూరు జిల్లాలో శివారు కాలనీల్లో ప్రజలు పనులు లేక పస్తులుంటున్నారు. కూలి పనులు చేసుకునే వారి పరిస్థితి మరీ ఆధ్వానంగా మారింది. జిల్లాలోని వాగులు, చెరువులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో చెరువులు నిండి నేషనల్ హైవే పైకి వరద ప్రవాహం చేరింది.
ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగులు: ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లాలో గూడూరు వద్ద స్వర్ణముఖి నది నిండుగా ప్రవహిస్తోంది. డ్యాంలు, రిజర్వాయర్లు, చెరువులు నిండుకుండలా ఉన్నాయి. సోమశిల, కండలేరు డ్యాంలకి పైఎత్తు నుంచి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. పెన్నా, కైవల్య, స్వర్ణముఖి, కాళంగి నదులు, వాగులు, వంకలు, కాలువలు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. పొట్టేపాళెం కలుజు వద్ద మట్టిరోడ్డు కొట్టుకుపోయింది.
నెల్లూరు నుంచి జొన్నవాడ, బుచ్చికి రాకపోకలు నిలిచాయి. వాకాడు మండలం కొండూరుపాళెం జలదిగ్భందలో ఉంది. చిల్లకూరు మండలం తిప్పగుంటపాళెం వద్ద ఉప్పుటేరు వాగు ఉధృతంగా పొంగిపొర్లుతోంది. తిప్పగుంటపాళెం జలదిగ్భంధంలో ఉంది. కోట మండలం పుచ్చలపల్లి వద్ద స్వర్ణముఖి నది పొర్లుకట్టలు బలహీనంగా ఉన్నాయి.
జలదిగ్భంధంలో శివారు ప్రాంతాలు: వరద నీరు రావడంతో దైవాలదిబ్బకి చెందిన కుటుంబాలని సురక్షిత ప్రాంతాలకి తరలించారు. నెల్లూరు నగర శివారు ప్రాంతాలు జలదిగ్భంధంలో ఉన్నాయి. తిప్పవరప్పాడు వద్ద వరద నీరు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. గూడూరు - సైదాపురం మధ్య రాకపోకలు నిలిచాయి. సైదాపురం మండలంలో మావిలేరు, పిన్నేరు వాగులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి.
సైదాపురం - పొదలకూరు మధ్య రాకపోకలు కష్టంగా మారాయి. చిల్లకూరు మండలం పాలిచెర్లవారిపాళెం వద్ద రోడ్డుపై వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. చిల్లకూరు - చింతవరం మధ్య రాకపోకలు స్తంభించాయి. దీంతో వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. నెల్లూరులోని పేరారెడ్డిపల్లి, బీసీ కాలనీల్లోని ఇళ్లలోకి వరద చేరింది. సైదాపురం మండలంలో పిన్నేరు వాగు కాజ్వేపై వరద ప్రవహిస్తోంది. దీంతో బుధవారం రాత్రి నుంచి సైదాపురం-పొదలకూరు మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
నగరంలో రెట్టింపైన అవస్థలు: నెల్లూరు జిల్లాను భారీ వర్షాలు అతలాకుతలం చేశాయి. దిత్వా తుపాను ప్రభావంతో గత 5 రోజులుగా కురుస్తున్న వానలు బుధ, గురువారాల్లో తీవ్ర రూపం దాల్చాయి. ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఎక్కడికక్కడ నీరు నిలిచిపోవడంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. ఖాళీ స్థలాలు సైతం తటాకాలను తలపించాయి. నెల్లూరు రూరల్, అర్బన్, పొదలకూరు, మనుబోలు, కోవూరు, వెంకటాచలం, ముత్తుకూరు, కొండాపురం మండలాల్లో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది. వర్షాల ప్రభావంతో ప్రధానంగా నెల్లూరు నగరంలో దయనీయ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
